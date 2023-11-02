02.11.2023, 19:46
„Я выступаю за процветающую Нарву“. Когда государство урезает расходы, Яан Тоотс просит несколько миллионов на церковь(2)
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA
Мэр Нарвы Яан Тоотс хочет, чтобы в государственном бюджете были заложены 3,5 млн евро на реновацию зала Александровской церкви.
„Александровская церковь в Нарве поражает не только своей красотой, но и богатой историей“, - удивлялся новый мэр Нарвы Яан Тоотс (Центристская партия), когда одним прекрасным октябрьским днем он посетил этот собор. Теперь, в первый день ноября, он обратился в финансовую комиссию Рийгикогу с просьбой изыскать в государственном бюджете 3,5 млн евро на реконструкцию церковного зала.