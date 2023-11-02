Новости Ида-Вирумаа
02.11.2023, 19:46

„Я выступаю за процветающую Нарву“. Когда государство урезает расходы, Яан Тоотс просит несколько миллионов на церковь

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ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA

Мэр Нарвы Яан Тоотс хочет, чтобы в государственном бюджете были заложены 3,5 млн евро на реновацию зала Александровской церкви.

„Александровская церковь в Нарве поражает не только своей красотой, но и богатой историей“, - удивлялся новый мэр Нарвы Яан Тоотс (Центристская партия), когда одним прекрасным октябрьским днем он посетил этот собор. Теперь, в первый день ноября, он обратился в финансовую комиссию Рийгикогу с просьбой изыскать в государственном бюджете 3,5 млн евро на реконструкцию церковного зала.

„Купольный зал Александровской церкви, обладающий прекрасной акустикой, мог бы в результате реновации превратиться в церковный концертный зал на более чем 900 мест, - поясняет Тоотс свою идею. - Акустика зала Александровской церкви фантастическая“.

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