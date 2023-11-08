Дизайнерские серьги из…мусора: молодые инженеры из Таллинна творят с пластиком чудеса
Начнем с того, что Preсious Plastic – это глобальное движение, его в 2016 году создал голландский дизайнер Дейв Хаккенс, выложив в сеть первую информацию о машинах, которые он придумал, чтобы любой человек смог начать переработку пластика. И пять молодых инженеров в Эстонии вдохновились и решили присоединиться к этому движению. О том, зачем они это делают и почему это так важно – беседуют в студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и члены команды Preсious Plastic Estonia Даниил Ралев и Кирилл Горшков.
Стильные, яркие и трендовые подставки под кружки, солнцезащитные очки, футляр для карточек, брелки, серьги, сплавленные между собой несколько пластиковых пакетов, из которых рождаются клатчи. На столе в студии лежат классные вещи, созданные из того, что большинство из нас привыкли отправлять в мусорное ведро, не задумываясь над сортировкой. Между тем, preсious переводится как „драгоценный“, и пластик в самом деле такой материал, ведь его можно перерабатывать и использовать многократно – подчеркивают Даниил и Кирилл.
- Пластика становится все больше, – говорит Даниил. – По статистике, сейчас его производится около 400 миллионов тонн в год в глобальном масштабе. И это восходящий тенденция, несмотря на то что начиная с 2017 года много говорится о том, что существует проблема с его утилизацией. Уровень потребления не меняется. И пластик, произведенный в прошлом году, никуда не девается. И даже если мы будем сжигать пластик для получения энергии, то получим выбросы СО2 и целого набора других химических выделений в атмосферу.
- Проблема не только в том, что пластика становится все больше, но и в том, что перерабатывать его пока в разы дороже, чем производить новый, – добавляет Кирилл. – И если посмотреть глобальную статистику, то перерабатывается всего 20 процентов произведенного пластика. Наша основная мысль в том, чтобы объяснить людям, что этот пластик заполонил улицы, океан, и нужно быть более сознательным в потреблении, особенно в потреблении того, что упаковано в пластик.
Что касается собственно переработки пластика, это не так просто, как может показаться на первый взгляд, есть множество нюансов. Чтобы снова что-то из него сделать, пластик должен быть чистым. Поэтому помимо того, что собрали машины для переработки, инженеры также купили стиральную машину и стирают, например, пробки, чтобы их можно было повторно использовать.
Главный посыл команды Preсious Plastic Estonia в том, чтобы повысить экологическую осознанность. Поэтому они сотрудничают – и очень плодотворно! – со школами, и школьники собирают для них пробки. „Мы за то, чтобы сказать ученикам – смотрите, эти пробки каждый день попадают вам в руки, не их нужно выбрасывать, их можно пустить на что-то еще. И мы демонстрируем в мастерской, как рождается новая продукция“.
А также проводят яркие pop-up-мастерские, где показывают всем желающим, как проходит процесс переработки и из мусора рождаются новые полезные вещи. В том числе в рамках программы Зеленой столицы, когда они собрали даже велошредер – измельчитель старого пластика, который работает не от электричества, а от ножного привода.
Информацию о pop-up-мастерских можно найти в соцсетях Preсious Plastic Estonia. И дважды в месяц они устраивают дни открытых дверей, когда тоже можно узнать и посмотреть, как происходит переработка пластика – в гости ждут в помещениях Vivita в Теллискиви, прямо напротив Fotografiska.
Смотрите в видео:
· Как и что производят из переработанного пластика?
· Почему Preсious Plastic – глобальное движение и оно представлено не только в Европе и США, но и буквально по всему земному шару.
· Как создаются машины для переработки пластика? Какие детали и почему нужно постоянно менять?
· Сколько стоит форма для производства из пластика дизайнерской вещи?
· Как рождается дизайн вещей из переработанного пластика?
· Почему переработка пластика — не бизнес, а миссия?
Всю актуальную информацию о программе „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“, найдете на greentallinn.eu/ru.