Дизайнерские серьги из…мусора: молодые инженеры из Таллинна творят с пластиком чудеса

Стильные, яркие и трендовые подставки под кружки, солнцезащитные очки, футляр для карточек, брелки, серьги, сплавленные между собой несколько пластиковых пакетов, из которых рождаются клатчи. На столе в студии лежат классные вещи, созданные из того, что большинство из нас привыкли отправлять в мусорное ведро, не задумываясь над сортировкой. Между тем, preсious переводится как „драгоценный“, и пластик в самом деле такой материал, ведь его можно перерабатывать и использовать многократно – подчеркивают Даниил и Кирилл.

- Пластика становится все больше, – говорит Даниил. – По статистике, сейчас его производится около 400 миллионов тонн в год в глобальном масштабе. И это восходящий тенденция, несмотря на то что начиная с 2017 года много говорится о том, что существует проблема с его утилизацией. Уровень потребления не меняется. И пластик, произведенный в прошлом году, никуда не девается. И даже если мы будем сжигать пластик для получения энергии, то получим выбросы СО2 и целого набора других химических выделений в атмосферу.

- Проблема не только в том, что пластика становится все больше, но и в том, что перерабатывать его пока в разы дороже, чем производить новый, – добавляет Кирилл. – И если посмотреть глобальную статистику, то перерабатывается всего 20 процентов произведенного пластика. Наша основная мысль в том, чтобы объяснить людям, что этот пластик заполонил улицы, океан, и нужно быть более сознательным в потреблении, особенно в потреблении того, что упаковано в пластик.

Что касается собственно переработки пластика, это не так просто, как может показаться на первый взгляд, есть множество нюансов. Чтобы снова что-то из него сделать, пластик должен быть чистым. Поэтому помимо того, что собрали машины для переработки, инженеры также купили стиральную машину и стирают, например, пробки, чтобы их можно было повторно использовать.