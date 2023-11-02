Ограничение въезда для украинцев в Россию усложнило возвращение вывезенных украинских детей их семьям

Об этом Би-би-си рассказали два благотворительных фонда, „СОС Дитячі містечка Україна“ и „Save Ukraine“.

„Ограничения оказывают серьезное влияние на хрупкие процессы возвращения украденных Россией и принудительно перемещенных украинских детей“, — говорится в заявлении Украинской сети за права ребенка (в нее входят более 25 благотворительных организаций, включая „СОС Дитячі містечка“)

По украинским данным, количество депортированных и принудительно перемещенных в Россию детей сейчас составляет 19 546 человек. Вернуть пока удалось 386 из них.

В большинстве случаев российские власти требуют, чтобы за детьми, вывезенными в Россию или оказавшимися на оккупированных Россией территориях, из Украины приезжали лично их матери или другие ближайшие родственницы (мужчин призывного возраста из Украины во время войны не выпускают, поэтому за детьми, как правило, ездят женщины).

Пересечь границу России и Украины напрямую из-за войны невозможно, поэтому украинки, как правило, ездили забирать своих детей через наземные границы третьих стран, например, стран Балтии, и потом тем же путем возвращались домой в Украину.

„Каждое из таких возвращений — сложная история с пересечениями границ, высокими рисками и сложной секретной логистикой“, — говорят правозащитники.

Оба фонда, „СОС Дитячі містечка Україна“ и „Save Ukraine“, помогают матерям и родственницам с деньгами и организацией процесса возвращения детей.

В середине октября Россия резко ограничила въезд граждан Украины из третьих стран, разрешив делать это только через аэропорт „Шереметьево“ и автомобильный пункт пропуска „Лудонка“ из Латвии в Псковскую область. Позже кабинет министров Латвии закрыл этот наземный пункт со своей стороны, опасаясь потока украинских граждан со всего ЕС и многодневных очередей на границе.