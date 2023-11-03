„Думаю, лет за 30 справимся“. Корреспондент RusDelfi увидел и заснял, как происходит разминирование Украины

Корреспондент Delfi Роман Старапопов побывал в Николаевской области и ознакомился с тем, как проходят работы по разминированию полей после оккупации российских войск. Саперы работают каждый день, рискуя погибнуть не только из-за возможной ошибки, но и из-за постоянных обстрелов. Несмотря на страх и риски, саперы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан и вернуть мир.