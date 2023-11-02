Госконтроль: серверные государственных учреждений нуждаются в лучшей защите

Госконтроль, проведя проверку 11 государственных учреждений, обнаружил проблемы с обеспечением необходимых условий в серверных ряда государственных учреждений. Например, во многих случаях работа кондиционерного и вентиляционного оборудования, а также датчиков огня, дыма и утечек воды не обеспечивалась с достаточной надежностью. В некоторых наблюдаемых серверных охлаждение помещений было организовано неэффективно; обнаружились серверные, где не использовалось прецизионное оборудование для кондиционирования воздуха. В серверных и подсобном помещении серверной некоторых аудитированных учреждений также хранились легковоспламеняющиеся материалы, такие как картонные коробки.

Госконтроль сделал замечания по поводу постановки серверных и офисных помещений на сигнализацию, а также по защите их систем безопасности. В одном аудитированном учреждении серверная не ставилась на сигнализацию. Госконтроль указывает, что частичное оставление офисного здания без охраны увеличивает риск несанкционированного проникновения и, следовательно, риск кражи данных и информационно-технологического (ИТ-) оборудования или манипуляции ими.

Система видеонаблюдения другого аудитированного учреждения не была достаточно защищена, и к ее центральному оборудованию видеонаблюдения имело доступ слишком много пользователей. В случае ряда учреждений в процедурах не был указан минимальный срок хранения записей видеонаблюдения, а в одном учреждении не было установленного срока хранения журналов доступа и постановки на сигнализацию.

Госконтроль отмечает, что без журнала учета входивших лиц и постановки на сигнализацию невозможно получить представление о том, кто и когда находился в серверных и офисных помещениях и когда была включена техническая охрана. Если журналы и видеозаписи не сохраняются достаточно долго, это затрудняет расследование инцидентов с физическим доступом.