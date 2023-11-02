Правда ли, что румынский телеканал показал постановочный репортаж из Израиля?
В конце октября 2023 года российские СМИ и Telegram-каналы обвинили репортёрку из Румынии в том, что она якобы инсценировала попадание под ракетную атаку ХАМАС. Сообщается, что журналистка вела репортаж лёжа на земле, пока на заднем плане спокойно ходили люди. Мы проверили, достоверность подобных обвинений.
В Рунете публикации о якобы сфабрикованном репортаже стали массово расходиться с 23 октября. Если верить многочисленным постам и заметкам в СМИ, во время прямого эфира румынского телеканала Digi24 корреспондентка Кристина Чиляку сделала вид, что ведёт репортаж под обстрелом в Израиле. Авторы подобных публикаций указывают на то, что на заднем плане видео заметны спокойно проходящие люди и проезжающие велосипедисты. „Румынская журналистка прямо во время репортажа из Израиля вынуждена была броситься на землю, спасаясь от бесчеловечной бомбёжки террористов ХАМАС. Им так ненавистен голос правды, что они открыли охоту именно на неё, а к другим прохожим претензий не имеют — те спокойно разгуливают вокруг, катаются на великах“, — пишет Telegram-канал „Коза кричала“ (206 000 просмотров на момент написания этого разбора).Аналогичные посты о якобы невидимом обстреле появились в каналах телеведущих Владимира Соловьёва (239 000 просмотров) и Руслана Осташко (116 000), „Прямой эфир“ (768 000), Shot (292 000), „СМИ Россия не Москва“ (272 000), „Путин в Telegram“ (197 000), Voblya (167 000), „Олег Царёв“ (166 000), „Небожена“ (159 000), „Zлой пруф️“ (146 000), „Короче“ (140 000), „Пуля“ (137 000), „Первый народный“ (135 000), „Операция Z“ (117 000), „Пул N3“ (114 000), „Яков Кедми“ (86 000), „Минправды“ (27 000), а также во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), соцсети X (бывший Twitter; например, в аккаунте SVTV News) и на „Пикабу“.Информацию о постановочном репортаже румынского телевидения распространили и многие российские СМИ. Так, в газете „Московский комсомолец“ заметка вышла под заголовком „Румынскую журналистку заподозрили в притворстве из-за репортажа об обстрелах Израиля“, в „Аргументах и фактах“ ракетную атаку назвали выдуманной и сопроводили текст тегом „фейки зарубежных СМИ“, на сайте Life репортёрку назвали „актрисой без „Оскара““, в паблике Readovka во „ВКонтакте“ — „актрисой погорелого театра“, а в РИА „Новости“ опубликовали материал под заголовком „Румыны высмеяли журналистку, вышедшую в эфир лёжа „из-за обстрелов““. Аналогичные записи появились на ресурсах телеканалов „Царьград“, „Москва 24“, „360“ и „Соловьёв Live“, а также „RT на русском“, Lenta.ru, „Вести“, „Правда.ру“, EADaily, „Sputnik Ближнее зарубежье“, News.ru, „Русская весна“, „Собственный корреспондент“, „Блокнот Россия“, „Подмосковье сегодня“ и Avia.pro.
В большинстве упомянутых выше постов и новостных заметок приводится видео длительностью менее 30 секунд, представляющее собой запись с экрана телевизора. На ней показана лежащая рядом с автомобилем корреспондентка, при этом на фоне не слышно звуков сирен, а на заднем плане заметны двое мужчин: стоящий у скамейки (в синем) и встающий из-за неё (в чёрном) — и два проезжающих мимо журналистки велосипедиста. В левом нижнем углу видео размещён логотип румынского телеканала Digi24. „Они близко к нам… Кажется, они уже остановились. Израиль, наверное, перехватывает все эти бомбы. Мы останемся в таком положении ещё ненадолго, потому что никогда не знаешь, когда бомбардировки прекратятся… Всё хорошо, всё спокойно, я пытаюсь встать“, — говорит журналистка в кадре.
Как выяснили фактчекеры агентства AFP, вирусное видео представляет собой подлинный фрагмент эфира Digi24. Согласно официальному сайту телеканала, репортаж был снят 22 октября после 11 часов утра в израильском городе Ашкелон, находящемся примерно в 10 км к северу от сектора Газа и после нападения ХАМАС регулярно подвергающемся обстрелам. Фрагмент этого сюжета показали в выпуске новостей в тот же день в полдень, а короткий отрывок, ставший впоследствии вирусным, появился в русскоязычном сегменте Telegram не позднее вечера того же дня. При этом на английском и румынском языках подобные публикации вышли несколькими часами ранее, а вероятный первоисточник записи — румыноязычный TikTok-аккаунт ovipau (1,6 млн просмотров), где видео разместили в 12:09 по московскому времени.
На сайте Digi24 исходное видео с репортажем Чиляку длится 29 минут 46 секунд, а впервые корреспондентка появляется в кадре на отметке 02:56. Примерно на отметке 05:00 она говорит, что жители Ашкелона не могут постоянно оставаться дома и что при сигналах тревоги все бегут в убежища, которых на юге Израиля достаточно. На отметке 05:13 Чиляку произносит: „Все знают, что нужно делать, и сейчас израильская армия пользуется большим доверием“, а затем отчётливо слышен звук сирены. Отметив, что зазвучал сигнал тревоги, журналистка вместе с коллегой укрылась у ближайшей машины (05:19).
Затем, уже лёжа у автомобиля, Чиляку говорит: „Рекомендуется лежать, если больше некуда бежать, и именно это мы сейчас делаем. Слышны взрывы, сигнал тревоги всё ещё продолжается. Единственное, что сейчас можно сделать, — это лежать и ждать, когда обстрел прекратится“. Звук взрыва слышен на отметке 05:33, а тревога кончается в 05:45. Фрагмент, ставший вирусным, начинается в 05:47, то есть уже после того, как перестали звучать сигналы о ракетной атаке.
Что же касается людей, которые, согласно многочисленным постам, спокойно ходили и не обращали внимания на обстрел, то на отметке 05:35 видно, как на заднем плане во время тревоги мужчина в чёрном идёт к скамейке и садится за ней. В то же время к нему подходит мужчина в синем, но сирена успевает замолчать. Соответственно, в вирусном ролике показано лишь то, как один из мужчин вставал уже после окончания тревоги. Велосипедисты попали в кадр ещё позднее.
Ниже приводим отрывок, на который попало начало воздушной тревоги.
В распространении дезинформации румынскую журналистку упрекнули не только российские СМИ и Telegram-каналы. Так, у себя в инстаграме и фейсбуке Чиляку обвинил в создании постановочного сюжета бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта, который написал: „В нормальной стране с нормальной прессой эта мадам, которая „вещает на животе“, когда вокруг неё катаются на велосипедах, выходит в эфир и извиняется за то, что издевается над зрителями и репортёрами, которые на самом деле подвергают свою жизнь опасности. После этого она вежливо объявляет, что уходит в отставку (чтобы телеканал, на котором она работает, не выгнал её)!“
В ответ Чиляку опубликовала в LinkedIn сообщение, в котором уже сама раскритиковала политика за распространение фейков: „Бывший премьер-министр Румынии, а ныне почётный советник премьер-министра позволяет себе распространять ложные сведения о моей работе и особенно высмеивать войну в Израиле. Когда вы не цените себя, вы пытаетесь сделать менее ценными и других. Вот только увядшая политическая карьера так и остаётся увядшей. В журналистике правда всегда выходит наружу. Фейковый политик = фейковые новости“.
В свою очередь, телеканал Digi24 выступил в защиту своей сотрудницы, опубликовав на сайте редакционную статью с объяснением случившегося и критикой Понты. В тексте объясняется, как человек меняет своё поведение во время длительных военных конфликтов. „Люди, живущие изо дня в день под обстрелом, воспринимают сигналы тревоги как часть повседневной жизни и создают собственную иерархию уровней опасности. Для человека, который слышит несколько сигналов тревоги в день, страх возникает только тогда, когда ракета падает в непосредственной близости от него“, — сказано в начале материала. Во второй части статьи телеканал выражает благодарность Чиляку и её коллеге за то, что они следовали израильским протоколам безопасности, действующим во время сигнала воздушной тревоги: „Как журналист, вы, с одной стороны, работаете с большим объёмом очень чувствительной информации, с другой — зачастую являетесь примером для подражания, и ваше поведение может стать образцом для других“.
Таким образом, сообщения о постановке репортажа из Израиля и иллюстрирующий их ролик вводят в заблуждение: оригинальное видео было обрезано так, чтобы зрители не услышали сирену и последующий взрыв. Журналистка румынского телеканала Digi24 предприняла рекомендованные меры предосторожности сразу после того, как услышала тревогу, однако без контекста это непонятно.
Отметим, что через пару дней после первоначальных недостоверных сообщений о Кристине Чиляку в некоторых Telegram-каналах, среди которых Russia 🇷🇺 Live (30 000 просмотров), „Солнцепёк“ (27 000), „Арбале́т l Arbalet 🇷🇺 Z“ (20 000), „Вагнер в Telegram“ (16 000), ECO (15 000), „Российская Федерация“ (13 000) и „Скотомогильник | 18+ | Дохлые хохлы“ (9000), появилась информация о предполагаемом убийстве репортёрки. „Румынская журналистка, снимавшая постановочные кадры обстрелов Израиля, была поймана боевиками „Хезболлы“. Боевики „Хезболлы“ опубликовали фото убитой журналистки. Кадры строго 18+. Фото изувеченного тела мы опубликовали в нашем втором канале „Страна 404““, — говорилось в уже удалённых постах. На самом деле это была фейковая реклама: журналистка, как следует из текста выше, жива, а в упомянутом канале подобных фотоматериалов нет.
Кроме того, в некоторых постах о румынском репортаже упоминается другая предполагаемая постановка: якобы в Сети появилось видео CNN, на котором голос за кадром диктует журналистам американского телеканала, как вести себя во время подключения к эфиру из Израиля, чтобы кадры выглядели эффектнее. „Проверено“ разбирало этот ролик и установило, что он был сфабрикован — американский блогер умышленно наложил на оригинальное видео CNN другую звуковую дорожку.
Итог: Неправда