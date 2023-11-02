Правда ли, что румынский телеканал показал постановочный репортаж из Израиля?

На сайте Digi24 исходное видео с репортажем Чиляку длится 29 минут 46 секунд, а впервые корреспондентка появляется в кадре на отметке 02:56. Примерно на отметке 05:00 она говорит, что жители Ашкелона не могут постоянно оставаться дома и что при сигналах тревоги все бегут в убежища, которых на юге Израиля достаточно. На отметке 05:13 Чиляку произносит: „Все знают, что нужно делать, и сейчас израильская армия пользуется большим доверием“, а затем отчётливо слышен звук сирены. Отметив, что зазвучал сигнал тревоги, журналистка вместе с коллегой укрылась у ближайшей машины (05:19).

Как выяснили фактчекеры агентства AFP, вирусное видео представляет собой подлинный фрагмент эфира Digi24. Согласно официальному сайту телеканала, репортаж был снят 22 октября после 11 часов утра в израильском городе Ашкелон, находящемся примерно в 10 км к северу от сектора Газа и после нападения ХАМАС регулярно подвергающемся обстрелам . Фрагмент этого сюжета показали в выпуске новостей в тот же день в полдень, а короткий отрывок, ставший впоследствии вирусным, появился в русскоязычном сегменте Telegram не позднее вечера того же дня. При этом на английском и румынском языках подобные публикации вышли несколькими часами ранее, а вероятный первоисточник записи — румыноязычный TikTok-аккаунт ovipau (1,6 млн просмотров), где видео разместили в 12:09 по московскому времени.

В большинстве упомянутых выше постов и новостных заметок приводится видео длительностью менее 30 секунд, представляющее собой запись с экрана телевизора. На ней показана лежащая рядом с автомобилем корреспондентка, при этом на фоне не слышно звуков сирен, а на заднем плане заметны двое мужчин: стоящий у скамейки (в синем) и встающий из-за неё (в чёрном) — и два проезжающих мимо журналистки велосипедиста. В левом нижнем углу видео размещён логотип румынского телеканала Digi24. „Они близко к нам… Кажется, они уже остановились. Израиль, наверное, перехватывает все эти бомбы. Мы останемся в таком положении ещё ненадолго, потому что никогда не знаешь, когда бомбардировки прекратятся… Всё хорошо, всё спокойно, я пытаюсь встать“, — говорит журналистка в кадре.

Затем, уже лёжа у автомобиля, Чиляку говорит: „Рекомендуется лежать, если больше некуда бежать, и именно это мы сейчас делаем. Слышны взрывы, сигнал тревоги всё ещё продолжается. Единственное, что сейчас можно сделать, — это лежать и ждать, когда обстрел прекратится“. Звук взрыва слышен на отметке 05:33, а тревога кончается в 05:45. Фрагмент, ставший вирусным, начинается в 05:47, то есть уже после того, как перестали звучать сигналы о ракетной атаке.

Что же касается людей, которые, согласно многочисленным постам, спокойно ходили и не обращали внимания на обстрел, то на отметке 05:35 видно, как на заднем плане во время тревоги мужчина в чёрном идёт к скамейке и садится за ней. В то же время к нему подходит мужчина в синем, но сирена успевает замолчать. Соответственно, в вирусном ролике показано лишь то, как один из мужчин вставал уже после окончания тревоги. Велосипедисты попали в кадр ещё позднее.

Ниже приводим отрывок, на который попало начало воздушной тревоги.

В распространении дезинформации румынскую журналистку упрекнули не только российские СМИ и Telegram-каналы. Так, у себя в инстаграме и фейсбуке Чиляку обвинил в создании постановочного сюжета бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта, который написал: „В нормальной стране с нормальной прессой эта мадам, которая „вещает на животе“, когда вокруг неё катаются на велосипедах, выходит в эфир и извиняется за то, что издевается над зрителями и репортёрами, которые на самом деле подвергают свою жизнь опасности. После этого она вежливо объявляет, что уходит в отставку (чтобы телеканал, на котором она работает, не выгнал её)!“