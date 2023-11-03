ИНТЕРВЬЮ | Елена Скульская: „Если у всего мира будет развиваться биологическая аномалия, я без всякого сомнения выйду на улицу с желтой звездой на пальто“

Антисемитизм никогда не терял своей актуальности, иногда насаждался сверху, иногда сохранялся на бытовом уровне. Шекспир написал „Венецианского купца“ в 1596 году, и думаю, что он как раз выполнял государственный заказ на антисемитскую пьесу – то есть сочинял ее по личному поручению Елизаветы. Заметим, что с 1253 года евреям в Англии надлежало нашивать на одежду желтую звезду, а затем в 1290 году под страхом смертной казни приказано было покинуть Англию. То есть никаких реальных евреев ни Шекспир, ни его современники не могли знать и видеть. К концу XVI века ненависть к евреям стала вполне абстрактной, вроде как к людям с песьими головами, живущим где-то там за морями. Евреи были воплощением зла наряду с ведьмами, лишенными явных человеческих характеристик. Но тут сама королева, страдающая мигренями, сделала своим личным врачом Лопеса — еврея-выкреста из Португалии. Он лечил не только ее, но и других знатных особ и, в частности, фаворита Елизаветы Эссекса, страдавшего сифилисом. Несмотря на его уникальные успехи во врачевании, вскоре возник вокруг врача заговор, возглавил суд излеченный Эссекс и, веря в свое здоровье, приговорил Лопеса к самой распространенной тогда казни: человека сначала вешали, потом полуживого вынимали из петли, потрошили и только затем четвертовали. Тогда и возник социальный заказ на антисемитскую пьесу. Кстати, стоя на эшафоте, Лопес прокричал, что любил Елизавету как Иисуса Христа, что вызвало в озверевшей от ненависти толпе дикий хохот.