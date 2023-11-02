02.11.2023, 14:00
МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: „Национальной системы гражданской обороны в Эстонии нет“
ФОТО: Päästeamet
Как должно осуществляться кризисное управление в области гражданской обороны в стране, где практически отсутствует система гражданской обороны? Отдельные элементы гражданской обороны были созданы на проектной основе, и отсутствие системного подхода привело к тому, что гражданская оборона в Эстонии практически отсутствует.
В течение последних тридцати лет область гражданской обороны не получала должного систематического развития из-за отсутствия стабильного финансирования. Образно говоря, все яйца были сложены в одну корзину под названием „национальная оборона“. Однако понятие „национальная оборона“ включает в себя два важных аспекта: военную и гражданскую оборону.