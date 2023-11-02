МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: „Национальной системы гражданской обороны в Эстонии нет“

В течение последних тридцати лет область гражданской обороны не получала должного систематического развития из-за отсутствия стабильного финансирования. Образно говоря, все яйца были сложены в одну корзину под названием „национальная оборона“. Однако понятие „национальная оборона“ включает в себя два важных аспекта: военную и гражданскую оборону.

В отличие от многих скандинавских стран, которые часто упоминаются в качестве примера, Эстония выделяет огромные средства на военную оборону, при этом часто уделяя меньше внимания и финансирования тыловому сектору. Внутренние районы страны играют важную роль в национальной обороне, поддерживая фронт не только морально, но и предоставляя ресурсы. Национальная оборона Эстонии основана на многочисленной резервной армии, и именно из тыла приходят резервисты