МНЕНИЕ | „Хороший русский“ блогер поиздевался над белорусским языком. Эй, мир не вращается вокруг России!
Живущий в Европе российский блогер Рустем Адагамов высказался о белорусском языке и белорусах. По его словам, люди в Беларуси разговаривают на русском языке без акцента, а белорусский язык — смешной. Вообще, белорусам не впервые слышать подобного рода изречения — их на протяжении почти 30 лет не высказывал только ленивый. Но сейчас, в новых условиях, эти слова заставляют задуматься не только в контексте одного народа.
Но вернемся к Рустему Адагамову. Это известный российский блогер, бывший член журналистского пула президента России Дмитрия Медведева и Общественного совета при Министерстве культуры РФ. Несколько дней назад мужчина прокомментировал пост с новостью о том, что „хакеісты мінскага „Дынама“ перапынілі сваю выйгрышную трохматчавую серыю“. Он написал (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): „какой же смешной белорусский язык. ну почему Дынама, серыю и трохматчавую? зачем коверкать русский? тем более, что на нем говорит вся Республика Беларусь“.
Блогер не шутил, а затем не остановился на одном комментарии и вступил в споры с белорусами. Те, в свою очередь, массово объясняли Адагамову, как же он не прав.
Между тем, белорусский язык, как впрочем, и украинский, не возник на базе русского. Возможно, блогер этого не знал. Или просто не удосужился узнать, повторяя слова, которые на протяжении многих лет звучат из уст российских политиков на госканалах.
Но недостаток знаний — не самое страшное, что может быть в человеке. Куда страшнее — ощущение полного превосходства над другими. Когда кажется, что мир вращается только вокруг тебя. Когда не твои достижения или успехи являются гордостью. А неким привилегированным статусом автоматически становится наличие паспорта „той, нужной системы“ и осознание „Я — часть великой державы“.
Когда в мою родную Беларусь приезжали россияне, они чувствовали себя той самой привилегированной кастой. Их сразу можно было отличить от белорусов, литовцев, украинцев. В магазине, в гостинице, на заправке, в торговом центре. Помню, будучи ребенком, в голове звучало „барин приехал“. И уже тогда становилось немного не по себе. Признаюсь, так вели себя далеко не все. Но ведь запоминаются самые яркие моменты. Да что говорить, это продолжается и по сей день.
Нам всю жизнь говорили — „старший брат“. Нам говорили — „три страны — три сестры“. Но в итоге пришли к тому, что есть сейчас.
Не все образуется от российского. Не все вращается вокруг России. Соседи — самодостаточные страны, которые имеют свою культуру, менталитет. Свой культурный код. Беларусь, Украина, Эстония, Латвия… Но странная имперскость с какой-то тихой, но при этом зверски агрессивной скоростью проникает за пределы страны. Словно река в половодье, приносящая хаос. Накрывает соседей, которые вроде бы только выстроили защитные дамбы, а в этих дамбах аккуратно и методично делают небольшие отверстия, и с годами вода начинает сочится все сильнее и сильнее. А где-то защита не выдерживает.
Непринятие идентичности соседей, нежелание слушать и слышать. И методичное навязывание.
Не лишайте. Не унижайте и не отнимайте у нас собственную идентичность. Не тиражируйте это во всеуслышание. Иногда мир верит не фактам, а зомбированию.
Мы, соседи России, а не какие-то народцы.
Мы все равны, потому что мы — не „коверканье“ русского языка.
И очень важно, что многие люди, живущие с российскими паспортами, знают это лучше, чем те, кто у власти в РФ.
А Рустему Адагамову пришлось раскаяться. Собрав тем самым комментарием более 140 тысяч просмотров и свыше 650 откликов, блогер попросил прощения, отметив, что „тяжелое время в жизни и я иногда не справляюсь“.
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