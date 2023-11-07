МНЕНИЕ | „Хороший русский“ блогер поиздевался над белорусским языком. Эй, мир не вращается вокруг России!

Но вернемся к Рустему Адагамову. Это известный российский блогер, бывший член журналистского пула президента России Дмитрия Медведева и Общественного совета при Министерстве культуры РФ. Несколько дней назад мужчина прокомментировал пост с новостью о том, что „хакеісты мінскага „Дынама“ перапынілі сваю выйгрышную трохматчавую серыю“. Он написал (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): „какой же смешной белорусский язык. ну почему Дынама, серыю и трохматчавую? зачем коверкать русский? тем более, что на нем говорит вся Республика Беларусь“.

Блогер не шутил, а затем не остановился на одном комментарии и вступил в споры с белорусами. Те, в свою очередь, массово объясняли Адагамову, как же он не прав.

Между тем, белорусский язык, как впрочем, и украинский, не возник на базе русского. Возможно, блогер этого не знал. Или просто не удосужился узнать, повторяя слова, которые на протяжении многих лет звучат из уст российских политиков на госканалах.

Но недостаток знаний — не самое страшное, что может быть в человеке. Куда страшнее — ощущение полного превосходства над другими. Когда кажется, что мир вращается только вокруг тебя. Когда не твои достижения или успехи являются гордостью. А неким привилегированным статусом автоматически становится наличие паспорта „той, нужной системы“ и осознание „Я — часть великой державы“.

Когда в мою родную Беларусь приезжали россияне, они чувствовали себя той самой привилегированной кастой. Их сразу можно было отличить от белорусов, литовцев, украинцев. В магазине, в гостинице, на заправке, в торговом центре. Помню, будучи ребенком, в голове звучало „барин приехал“. И уже тогда становилось немного не по себе. Признаюсь, так вели себя далеко не все. Но ведь запоминаются самые яркие моменты. Да что говорить, это продолжается и по сей день.

Нам всю жизнь говорили — „старший брат“. Нам говорили — „три страны — три сестры“. Но в итоге пришли к тому, что есть сейчас.