МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: „Автоналог – наказание для реформистов и беда для Эстонии“

Действительно, новые налоги – это очень чувствительная тема, потому что их введение всегда означает возрастающую фискальную нагрузку на те или иные сектора бизнеса, на те или иные категории потребителей. Однако я готов был бы поддержать этот налог в качестве хорошего источника бюджетных доходов в условиях кризисной ситуации в экономике. Но мешает мне это сделать опыт бизнесмена и многолетнего депутата, работающего в одном из самых бедных самоуправлений Эстонии – в городе Маарду. Простая логика и нехитрые математические подсчёты показывают, что политические риски и экономические последствия от введения автоналога в предлагаемом варианте перекроют всю призрачную прибыль и сделают проект убыточным. Попробую аргументировать свою позицию.