МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: „Автоналог – наказание для реформистов и беда для Эстонии“
Введение автоналога стало, пожалуй, самой громкой инициативой правящей коалиции. На эту тему не высказался только ленивый. При этом поддержки данная налоговая новация не нашла практически ни у кого, кроме самих идеологов реформы, отмечает Николай Дегтяренко.
Действительно, новые налоги – это очень чувствительная тема, потому что их введение всегда означает возрастающую фискальную нагрузку на те или иные сектора бизнеса, на те или иные категории потребителей. Однако я готов был бы поддержать этот налог в качестве хорошего источника бюджетных доходов в условиях кризисной ситуации в экономике. Но мешает мне это сделать опыт бизнесмена и многолетнего депутата, работающего в одном из самых бедных самоуправлений Эстонии – в городе Маарду. Простая логика и нехитрые математические подсчёты показывают, что политические риски и экономические последствия от введения автоналога в предлагаемом варианте перекроют всю призрачную прибыль и сделают проект убыточным. Попробую аргументировать свою позицию.