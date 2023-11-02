Путин назвал провокацией обвинения в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

Не стоит исключать „провокаций“, подобных подрыву газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток-2“, заявил президент Путин на совещании по экономическим вопросам.

В условиях, „когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры“, передает его слова РБК. В этом контексте Путин напомнил о ситуации с „Северными потоками“. Также, по его словам, не следует исключать „провокаций“, подобных обвинениям в адрес России о причастности к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией

„Она [труба] сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Вот такие вещи, конечно, могут использовать против нас“, — сказал президент РФ.

Взрывы на „Северном потоке“ и „Северном потоке-2“ произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Путин обвинил в произошедшем „англосаксов“, которым нарушение работы газопроводов „было выгодно“. США и Великобритания опровергли обвинения.

8 октября финский и эстонский операторы заметили падение давления в газопроводе Balticconnnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка произошла в результате „деятельности извне“. В полиции страны заявили, что в момент повреждения в районе инцидента находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз „Севморпуть“. Кремль и „Росатом“ исключили причастность контейнеровоза к инциденту. В конце октября финская полиция обнаружила на месте утечки на газопроводе шеститонный якорь без одного зубца. В ведомстве допускают, что именно он мог вызвать аварию.

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