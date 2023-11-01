Прощайте, любимый детский писатель, открывший дверь в мир спорта!

Во времена моего детства, в начале 90-х, лучшим подарком считалась книга. И на 12-летие мне подарили небольшой сборник рассказов историй подростков, ищущих себя в спорте. В то время спорт для меня был чем-то далеким. Но книгу я, конечно, открыла. И - пропала.

История мальчика, когда-то получившего серьезную травму ноги и проведшего долгое время в больницах, который однажды покупает себе собаку, и, решив стать для нее лучшим хозяином, начинает часами с ней сначала гулять, а потом - бегать (потому что собаке необходимы физические нагрузки, очевидно же!), увлекла меня в мир образов и чувств ребенка примерно моего возраста. Запахи осеннего леса, морозного воздуха и история рождения нового человека, который, благодаря четвероногому другу, становится совершенно здоров, полностью выключили меня из окружающей действительности.

Яан Раннап - писатель, который с помощью слова умел создавать волшебную реальность, возвращаться из которой не хотелось. Остальные рассказы оказались не менее прекрасными, и мне открылся мир детского спорта - с его трудностями, поражениями, победами, радостью преодоления. Книга была зачитана до дыр и обрела лучшее место на моей полке в детской комнате.

Прошли годы, поменялись кумиры, но однажды, перебирая свои детские воспоминания, я вдруг остро ощутила желание, чтобы эта книга снова поселилась в моем доме. Найти то самое издание 1982 года оказалось делом нелегким, но я это сделала. А потом загуглила имя автора и к огромной радости узнала, что он жив, хоть и в преклонном уже возрасте, живет в Вильяндимаа. Желание немедленно найти его и съездить к волшебнику своего детства, чтобы он подписал мне с таким трудом добытое издание его книги, привело к тому, что телефон Раннапа я нашла. Но поехать так и не решилась, помешала природная деликатность в отношении чужой жизни. Мне показалось неправильным тревожить пожилого человека, и я решила „созреть“, отложив свой визит.

Весть о смерти большого писателя напомнила о том, что такие вещи откладывать нельзя.