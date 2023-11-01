01.11.2023, 21:32
В магазинах Lidl обнаружены фисташки с сальмонеллой(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе компания Lidl изъяла из продажи в финских магазинах партию фисташек из-за обнаруженной в них сальмонеллы.
Речь идет о жареных и очищенных фисташках под торговой маркой Alesto, продаваемых в синих пакетах по 70 г с датой годности 20 мая 2024 года, сообщает rus.ERR со ссылкой на финскую службу новостей Yle.
Орехи из данной партии продавались с 25 августа по 5 октября по всей Финляндии.
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