За рубежом
01.11.2023, 21:32

В магазинах Lidl обнаружены фисташки с сальмонеллой

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: henri-kristian kirsip | Delfi Meedia

На прошлой неделе компания Lidl изъяла из продажи в финских магазинах партию фисташек из-за обнаруженной в них сальмонеллы.

Речь идет о жареных и очищенных фисташках под торговой маркой Alesto, продаваемых в синих пакетах по 70 г с датой годности 20 мая 2024 года, сообщает rus.ERR со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

Орехи из данной партии продавались с 25 августа по 5 октября по всей Финляндии.

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