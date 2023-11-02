Западные разведки готовятся к повышению террористической угрозы(2)
На этой неделе глава ФБР выступил с резким предупреждением. Выступая в Сенате США вместе с главой американского Министерства внутренней безопасности, Кристофер Грей сказал, что террористическая угроза для американцев „постоянно росла в течение 2023 года“, но после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября она „достигла совершенно другого уровня“. Об опасениях представителей разведывательных служб западных стран рассказывает Русская служба Би-Би-Си.
Подобные опасения разделяют по обе стороны Атлантики: в понедельник премьер-министр Великобритании провел заседание экстренного комитета Cobra, в котором приняли участие представители разведслужбы MI5 и контртеррористического подразделения полиции. Они обсуждали, как снизить угрозу терактов.
Правительство Великобритании подозревает, что агенты Ирана могут попытаться спровоцировать беспорядки на фоне продолжающихся пропалестинских выступлений в британских городах.
Пока уровень террористической угрозы в Великобритании, который устанавливает Объединенный центр анализа по вопросам терроризма, остается неизменным. Он оценивается как значительный, а это означает, что террористическая атака в Великобритании сейчас считается „вероятной“.
Однако вспышка насилия на Ближнем Востоке заставила контртеррористические органы беспокоиться сразу о двух аспектах.
Один из них связан с растущим в мире возмущением из-за очень большого числа жертв среди палестинцев, погибающих в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по Газе. Израиль заявляет, что эти действия необходимы для уничтожения военного потенциала ХАМАС.
Кроме того, есть риск, что различные экстремистские группы могут использовать тактику нападений ХАМАС на Израиль 7 октября в качестве примера для подражания.
Директор ФБР заявил сенаторам, что эти действия „послужат таким примером, каких мы не видели уже много лет, после того, как „Исламское государство“ [организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира — ред.] заявило о создании так называемого халифата“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.