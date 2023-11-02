Западные разведки готовятся к повышению террористической угрозы

Подобные опасения разделяют по обе стороны Атлантики: в понедельник премьер-министр Великобритании провел заседание экстренного комитета Cobra, в котором приняли участие представители разведслужбы MI5 и контртеррористического подразделения полиции. Они обсуждали, как снизить угрозу терактов.

Правительство Великобритании подозревает, что агенты Ирана могут попытаться спровоцировать беспорядки на фоне продолжающихся пропалестинских выступлений в британских городах.

Пока уровень террористической угрозы в Великобритании, который устанавливает Объединенный центр анализа по вопросам терроризма, остается неизменным. Он оценивается как значительный, а это означает, что террористическая атака в Великобритании сейчас считается „вероятной“.

Однако вспышка насилия на Ближнем Востоке заставила контртеррористические органы беспокоиться сразу о двух аспектах.

Один из них связан с растущим в мире возмущением из-за очень большого числа жертв среди палестинцев, погибающих в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по Газе. Израиль заявляет, что эти действия необходимы для уничтожения военного потенциала ХАМАС.

Кроме того, есть риск, что различные экстремистские группы могут использовать тактику нападений ХАМАС на Израиль 7 октября в качестве примера для подражания.

Директор ФБР заявил сенаторам, что эти действия „послужат таким примером, каких мы не видели уже много лет, после того, как „Исламское государство“ [организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира — ред.] заявило о создании так называемого халифата“.

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