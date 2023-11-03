ВИДЕО | Чем ситуация в России сейчас напоминает 1917 год и может ли произойти еще одна революция?

Первая мировая война продолжается уже третий год. Русская армия воюет неудачно. Но справедливости ради - в ту войну воевали плохо все стороны.

Проблем с продовольствием в России нет, в том числе потому что почти полностью прекратился экспорт зерна, но есть серьезные проблемы с его транспортировкой - железные дороги перегружены, тем более - зима. С производством же всего остального все плохо - промышленность перегружена военными заказами. Настроение у населения невеселое. В правительстве, министерстве - чехарда. А министры стали любимыми героями карикатуристов. Рассуждать вслух о связи императрицы с сибирским старцем Распутиным - безопаснее,чем сегодня о действиях России в Украине.

Молодежь, которой пока еще нечего терять в этой жизни, вся призвана и гниет где-то в галицийских полях. Теперь призывают людей старшего возраста. Их отрывают от семей, домов, любимого дела. Этому, мягко говоря, не очень рады. И вот огромные массы нерадостных, но вооруженных людей оказываются собранными в столице - больше 150 тыс человек.

Революция же началась в тот момент, когда солдаты Волынского полка решили, что их завтра отправляют на фронт. И первое, что они сделали, после того, как восстали - побежали по соседним казармам поднимать другие полки. А также - захватывать склады с оружием и раздавать его бастующим рабочим. Потому что идти умирать на бессмысленную войну.

Сейчас власти в России действуют более осмотрительно, и всеми силами стараются создать у населения ощущение, что жизнь по-прежнему легка и прекрасна, а на дворе в бесконечном повторе - тучные годы.

Можно слетать в Турцию, купить машину в кредит или выпить за углом в кофейне тыквенный латте. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что в Москве военкомы соберут большое количество мобилизованных. Если бы Кремль всегда действовал рационально, то старался не переусердствовать с мобилизациями в больших городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатиренбурге, поскольку митинги и бунты опасны именно в таких местах.