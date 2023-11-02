Анастасия Морковкина: Сейчас тех, кто знает эстонский, в Ида-Вирумаа называют особенными. Я не считаю, что это сверхспособность

Я очень благодарна маме! Она сделала всё, чтобы я росла и жила спокойной и счастливой. Она выучила язык, сдала на гражданство, получила эстонский паспорт и подала на гражданство мне. Свое гражданство я получила в 14 лет, но по натурализации, так как у меня один из родителей эстонец. Я учила язык мимоходом и без обязательств. Тогда для меня это проходило безболезненно, играючи и очень спокойно.

В школьные годы мне казалось, что я абсолютно к языкам не расположена, и простое заучивание пользы не приносило. Однако одна из учителей, Аурика Комсааре, преподавала так, что мне даже было интересно, и я хотела знать грамматику эстонского языка. В 12-м классе мама как-то раз, придя с работы, спросила: „Как у тебя с эстонским?“ Я ответила, что не очень, и она спросила: „Как экзамен в школе будем сдавать?“ Я говорила, что не знаю, тогда она сказала: „Вот тебе номер телефона, позвони и будешь ходить на индивидуальные уроки“. Был октябрь, до экзамена оставалось 7 месяцев. Я стала ходить к частному преподавателю в Нарве, её звали Ану.

Очень добрая, но строгая женщина, требовала, чтобы у меня всё было сделано. Первое, что она написала мне, это весь возможный сленг, от kivi kotti до слова vinge. Уроки были очень интересные, и когда тебе хорошо, то ты сам не замечаешь, как начинаешь понимать абсолютно всё. Это был такой кайф. В результате, я была готова к экзамену. За устную речь я набрала 18 баллов из 20, а за письменную часть - 96 из 100. Даже русский язык не так хорошо сдала, мама до сих пор смеется, что по-русски я пишу с ошибками, а по-эстонски без.