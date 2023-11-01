В Нарве завершается строительство нового детского сада

На данный момент они завершают строительство короба здания детского сада. Внутри уже делаются технические коммуникации и ведется подготовка к отделочным работам.

Детский сад площадью 2 173,1 м2 возводится рядом со зданием Нарвской Эстонской государственной гимназии. В нем будет работать шесть групп – четыре обычных и две ясельных. В целом он рассчитан на 128 детей. На первом этаже создаются рабочие помещения для сотрудников, две ясельные группы, большой музыкальный и спортивный зал, столовая. На втором этаже планируют сделать помещения для четырех детских групп. Также будут построены бассейн, соляная камера и сауна.

По словам мэра Нарвы Яана Тоотса современная учебная среда является предпосылкой для развития новых подходов в образовании и может стать своего рода сигналом молодым семьям, чтобы они не покидали город. „Я уверен, что сегодня мы стали на шаг ближе к осуществлению мечты многих мам и пап города Нарвы, ведь каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего“. Мэр поблагодарил строителей за их профессиональную работу.

Город сотрудничает со строительной фирмой AS Ehitustrust. Общая стоимость строительных работ составляет 7 530 000 евро без налога и финансируется за счет городского бюджета.

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