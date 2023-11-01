Президент Сербии распустил парламент

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 1 ноября, распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов, назначенных на 17 декабря. Они совпадут с местными выборами в 65 муниципалитетах, в том числе столице страны Белграде.

С идеей внеочередных парламентских выборов выступило правительство Сербии, мотивировав это просьбой „части общественности“ и оппозиционных партий. В правительственном заявлении, опубликованном 30 октября, говорилось, что досрочное голосование обеспечит „снижение напряженности между противоположными позициями в обществе“.

Еврокомиссия призывает Сербию нормализовать отношения с Косово

„Мы живем в такое время, когда всем нам необходимо быть едиными в борьбе за жизненно важные интересы Сербии, в которой мы будем испытывать давление как за нашу позицию по Косово, так и по другим региональным и глобальным вопросам“, - заявил президент Вучич, оглашая свое решение о досрочных выборах. Срок действий нынешнего парламента должен был истечь только в 2026 году.

В Сербию 31 октября прибыла с визитом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В Белграде она призвала власти Сербии к нормализации отношений с республикой Косово, которую она посетила до этого. Фон дер Ляйен также призвала Сербию присоединиться к западным санкциям против России в связи с ее вторжением в Украину, бороться с коррупцией и организованной преступностью и отстаивать верховенство закона.

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