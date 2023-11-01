ФОТО и ВИДЕО | Кубок ФИБА Европа: „Калев/Крамо“ дал бой испанскому клубу, но потерпел поражение

„Калев/Крамо“ здорово начал игру и уже после первых пяти минут выигрывал со счетом 15:4, а к концу первой четверти хозяева выигрывали со счетом 24:14. За полторы минуты до конца второй четверти „Калев/Крамо“ выигрывал с преимуществом в 12 очков, но испанцы совершили рывок 5:0 и сократили отставание до 39:32.

В начале третьей четверти „Калев“ явно испытывал трудности в атаке, и гости приблизились на расстояние одного очка. После первых минут „Калев“ пришел в себя и к концу четверти вновь имел приличный перевес - 60:52.

Однако решающая четверть началась с очередного рывка „Сарагосы“ (11:0), и уже к третьей минуте гости вели 63:60. Далее последовала упорная борьба, и судьбу матча решили последние минуты. За 49 секунд до конца матча „Калев“ имел преимущество в атаке (71:74) при дефиците в три очка, но, к сожалению, Ковляр сфолил, Трэй Белл-Хейнс реализовал оба штрафных броска, а Марк Смит сделал счет 78:71.

„Калев“ и „Сарагоса“ начали еврокубк с побед. Эстонский клуб одолел дома „Бриндизи“ со счетом 76:70, а „Сарагоса“ в дополнительное время выиграла у „Бриндизи“ со счетом 91:87.

Турнирная таблица:

Матч в записи:

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