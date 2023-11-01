01.11.2023, 17:31
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ одержала пятую победу подряд
В эстоно-латвийской баскетбольной лиге „Калев/Снабб“ проиграл дома команде „Тартуского университета“ (63:76).
Тартуская команда выиграла первую четверть со счетом 21:12 и выигрывала со счетом 38:31 после второй четверти. К середине третьей четверти преимущество гостей выросло до 15 очков, и „Калев“ не смог отыграть это отставание.
Теперь у команды „Тартуского университета“ пять побед и два поражения, что обеспечивает им пятое место. У „Калева“ две победы и пять поражений, он делит 12-13-е места.
Матча в записи:
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