ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ одержала пятую победу подряд

Тартуская команда выиграла первую четверть со счетом 21:12 и выигрывала со счетом 38:31 после второй четверти. К середине третьей четверти преимущество гостей выросло до 15 очков, и „Калев“ не смог отыграть это отставание.

Теперь у команды „Тартуского университета“ пять побед и два поражения, что обеспечивает им пятое место. У „Калева“ две победы и пять поражений, он делит 12-13-е места.

Матча в записи:

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