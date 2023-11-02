В Ида-Вирумаа ждут проектные предложения – их профинансирует Фонд справедливого перехода

Выделяемые инвестиции должны быть направлены на повышение энергоэффективности зданий или модернизацию социальной инфраструктуры. Также можно будет ходатайствовать о пособии на развитие учебных центров, детских учреждений или жилья, дневных центров, социальных центров и центров деятельности для пожилых людей и их вовлечения в общественную жизнь.

„Европейский союз поставил перед собой задачу к 2050 году выбрасывать в атмосферу не больше парниковых газов, чем может переработать природа. Переход к более экологичной экономике самым разносторонним образом повлияет и на местные самоуправления Ида-Вирумаа, – сказал министр по делам регионов Мадис Каллас. – Одним из самых значительных изменений станет сокращение использования ископаемых видов топлива, к примеру таких как сланец. Это окажет также существенное влияние на местную социально-экономическую ситуацию, в связи с чем регион нуждается в дополнительных инвестициях, чтобы лучше справиться с предстоящими изменениями на рынке труда и в социально-экономической сфере“.

Поэтому в планах Фонда справедливого перехода Эстонии указано, что в связи с уменьшением численности населения и бюджета для самоуправлений Ида-Вирумаа необходимо выделить дополнительные средства, чтобы помочь им сократить расходы за счет оптимизации энергоэффективности строительного фонда и поддержки оказываемых социальных услуг.

Поддержка будет выделяться в несколько этапов, первая из которых – формирование инвестиционного плана, основанного на проектных предложениях, представленных местными самоуправлениями. Возможность подачи проектных предложений в инвестиционный план будет открыта не позднее 6 ноября 2023 года. Об открытии конкурса и сроках его проведения будет объявлено Государственным центром вспомогательных услуг.

Субсидии выделяются из средств Фонда справедливого перехода.