Говорил ли Путин: „Простить террористов — это дело Бога, моё дело — отправить их к нему“?

Осенью 2015 года тема терроризма тоже была актуальна в России. 31 октября над Синайским полуостровом потерпел крушение авиалайнер Airbus A321, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. 217 пассажиров и семеро членов экипажа (почти все — граждане РФ) погибли. Ответственность за произошедшее взяла на себя одна из группировок, подконтрольных ИГИЛ. 16 ноября глава ФСБ РФ Александр Бортников на совещании у президента подтвердил , что катастрофа произошла в результате теракта. На следующий день на официальном сайте Кремля появились и высказывания Путина на этот счёт. Он, в частности, заявил, что виновных „найдут в любой точке планеты и покарают“, однако об отправке террористов к Богу ничего не говорил.

Угроза „мочить в сортире“ мгновенно стала визитной карточкой Путина, хотя позднее он признавался , что „ляпнул, по форме неправильно, а по сути верно“. Нелишне заметить, что, вопреки заверениям российского премьера о бомбардировке исключительно баз террористов, уже через несколько дней количество погибших мирных жителей Чечни исчислялось сотнями .

Наиболее известное высказывание Путина о террористах прозвучало 24 сентября 1999 года, когда он, тогда ещё премьер-министр РФ, комментируя возобновившиеся бомбардировки Грозного после вторжения боевиков в Дагестан , заявил: „Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно“.

Тем не менее из публикации Fox News, сделанной 17 ноября, многие заключили, что именно тогда Путин и сделал ставшее вирусным заявление. Не только из-за даты, но и потому, что канал (а точнее, блогер, чью статью выложили на Fox News) ссылался на твит журналистки арабской службы российского государственного телеканала Russia Today Реми Маалуф.

Когда западные журналисты не смогли найти высказывание ни в одном авторитетном источнике, связанном с Путиным, Маалуф удалила свой твит. Взамен она написала: „В этом опасность социальных сетей! Я взяла цитату Путина из поста в Facebook, а она оказалась ложной. Я прошу прощения“. И действительно, 16 ноября фраза на английском языке начала расходиться по соцсетям в качестве цитаты президента РФ. На русском она тогда ещё не была популярной, хоть и распространялась как минимум с лета.

А вот без упоминания Путина высказывание с незначительными изменениями было известно и раньше. В разные годы пользователи соцсетей приписывали его и безымянному кенийскому генералу, и индийской армии (существует даже фотография соответствующего плаката), и американскому военачальнику Норману Шварцкопфу, командовавшему силами международной коалиции во время операции „Буря в пустыне“ в Ираке и Кувейте в 1990–1991 годах. Последний случай наиболее примечателен, поскольку уходит своими корнями в 2001 год, в первые месяцы после терактов 11 сентября. Тогда в электронной рассылке начала распространяться история о том, как генерала Шварцкопфа якобы спросили, можно ли простить людей, укрывавших террористов и содействовавших им иным образом. Он сказал: „Я думаю, прощать их — это дело Бога. Наша работа — устроить их встречу“. Затем цитата разлетелась по периодическим изданиям, а в Сети оставалась вирусной ещё долгие годы (в 2021-м одним постом на Facebook с ней поделились 373 000 человек). Впрочем, ещё в 2003 году Шварцкопф на телевидении опроверг своё авторство, хотя и заявил, что гордится такой атрибуцией.

В 2004 году на экраны вышел боевик „Гнев“ с Дензелом Вашингтоном в главной роли. В одном из эпизодов его герой, бывший офицер разведки, произносит почти идентичную фразу: „Прощение – это их с Богом дело. Моя работа — организовать встречу“.

Таким образом, цитата об организации встречи террористов с Богом появилась задолго до того момента, как была впервые приписана Путину, и не имеет к нему никакого отношения. Судя по доступным источникам, президент РФ никогда не произносил её публично и тем более не может считаться её автором.

Итог: Неверная атрибуция цитаты