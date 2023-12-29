Эстонский Экспресс
29.12.2023, 20:49

Новый тренд: работодатели оплачивают терапию и разрешают работникам спать в офисе

 
С НОВЫМИ СИЛАМИ: Системный инженер компании Playtech Михкель Вилгатс говорит, что 20 минут сна очень помогают. У них в офисе есть две маленькие комнаты, где можно вздремнуть.
С НОВЫМИ СИЛАМИ: Системный инженер компании Playtech Михкель Вилгатс говорит, что 20 минут сна очень помогают. У них в офисе есть две маленькие комнаты, где можно вздремнуть.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Офис, похожий на тропические джунгли. Кабинеты для дневного сна с приглушенным светом. Массажные кресла. Оплачиваемая компанией терапия. Работа не должна мешать хобби. Каждый должен работать в удобное для него время. Работодатели все усерднее ищут способы поддержания психического здоровья сотрудников. Eesti Ekspress поговорил на эту тему с представителями нескольких известных эстонских компаний.

Кто-то может сказать, что культура трудоголиков превратилась в культуру лодырей, но в мире, который становится все более стремительным, нестабильным и тревожным, психическое здоровье людей нуждается во все большей поддержке. В том числе на работе.

Работодатели понимают, что это может повысить мотивацию и производительность труда.

Например, в компании Playtech, занимающейся разработкой игрового программного обеспечения, сотрудникам можно делать перерывы в середине рабочего дня, а при необходимости и спать после обеда в офисе.

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