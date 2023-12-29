29.12.2023, 20:49
Новый тренд: работодатели оплачивают терапию и разрешают работникам спать в офисе
ФОТО: | Delfi Meedia
Офис, похожий на тропические джунгли. Кабинеты для дневного сна с приглушенным светом. Массажные кресла. Оплачиваемая компанией терапия. Работа не должна мешать хобби. Каждый должен работать в удобное для него время. Работодатели все усерднее ищут способы поддержания психического здоровья сотрудников. Eesti Ekspress поговорил на эту тему с представителями нескольких известных эстонских компаний.
Кто-то может сказать, что культура трудоголиков превратилась в культуру лодырей, но в мире, который становится все более стремительным, нестабильным и тревожным, психическое здоровье людей нуждается во все большей поддержке. В том числе на работе.
Работодатели понимают, что это может повысить мотивацию и производительность труда.