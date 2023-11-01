Тайная поездка в Россию. Почему один из самых влиятельных политиков Молдовы находился в день начала войны в Москве?(3)
Как бы мы в Эстонии отреагировали, если бы внезапно выяснилось, что один из самых влиятельных политиков страны в день, когда Россия начала вторжение в Украину, тайно находился в Москве? Именно так произошло с мэром столицы Молдовы Ионом Чебаном, который является явным фаворитом на предстоящих в воскресенье, 5 местных выборах. Чебан вновь выставил свою кандидатуру в мэры Кишинева.
„Мэрия Кишинева готова к разрешению кризисной ситуации. На прошедшей сегодня встрече мы обсудили этапы наших действий“, - написал Чебан в 6 часов вечера 24 февраля 2022 года на своей страничке в Facebook. Его пост касался военных беженцев, которые с начала войны тысячами двинулись в Молдову.
Чебан попросил молдован сохранять спокойствие и подчеркнул, что Кишинев готов к разрешению кризисной ситуации и сотрудничает с центральными государственными ведомствами. Аналогичных сообщений, где мэр говорил об организации помощи беженцам, доступных местах для размещения и пунктах приема пожертвований, Чебан в последующие дни сделал несколько.
Однако он не упомянул, что во время этих обсуждений он вообще не находился в Молдове. Газета Päevaleht совместно с расследовательским изданием Dossier Center впервые предает гласности тот факт, что один из самых популярных политиков Молдовы за день до начала войны улетел вместе с супругой в Москву.
Насколько известно, об этой поездке в рабочем календаре мэра молдавской столицы никаких записей нет. Он сам также ничего на эту тему публично не говорил. С кем и по поводу каких тем встречался или должен был встретиться Чебан в Москве, мы не знаем. По собранным нами данным, у него вместе с супругой были авиабилеты на 26 февраля из Москвы с Бангкок. Но Чебан 25 числа вылетел один из Москвы в Петербург, оттуда — в Берлин, а затем, предположительно через Румынию, вернулся ночью 26 февраля в Молдову.
„Это крайне важная информация, потому что у него была возможность сказать, что в то время он находился в рабочей поездке в Москве, к сожалению, Россия начала вторжение [в Украину], и он осуждает это. Но вместо этого Чебан решил сохранить это в тайне, а значит, у него должна была быть у россиян какая-то скрытая повестка“, - сказал газете Валерий Паса, руководитель аналитического центра Watchdog.md.
Сам Чебан несмотря на телефонные звонки его пресс-секретарю и направленные запросы, оставил вопросы Päevaleht без ответа.
Если в начале статьи мы задались вопросом, как бы мы отреагировали на аналогичную ситуацию в Эстонии, то нужно иметь в виду, что для Молдовы ситуация с точки зрения безопасности была тогда гораздо сложнее.
„План россиян был быстро взять Одессу. Оттуда официальная граница Молдовы уже была бы очень близка. Для Молдовы ситуация была критической, поскольку если бы Россия быстро почувствовала себя комфортно в Украине, то следующим шагом стало бы свержение власти в Молдове“, - сказал директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник.
Были ли у россиян уже конкретный план, кого поставить у власти в Молдове, неизвестно. Однако, по словам Канника, россияне уже научены и понимают, что с такими тотальными коррупционерами и откровенно пророссийскими политиками, как [Виктор] Янукович [в Украине] или [Игорь] Додон [в Молдове], им уже не победить.
„Если кто-то тайно летит в Москву, то это может быть только очень плохая новость. Особенно это касается прифронтовых стран, к которым, безусловно, относится Молдова. Люди не летят в Москву тайно по какой-либо другой причине, кроме как для того, чтобы сделать что-то мутное“, - считает Канник.
Единственным „смягчающим обстоятельством“ поездки Чебана, по мнению Канника, могло бы быть то, что у пары были дальнейшие билеты в Таиланд. „Я мог бы поверить, что они намеревались отдохнуть в Москве два дня, но все же - самый дешевый, быстрый и простой путь в Бангкок лежит из Кишинева через Стамбул“.
Бросается также в глаза необычная и с большим кругом траектория, по которой Чебан возвращался из Москвы в Молдову.
В обычных условиях, возможно, тайная поездка Чебана в Москву не заслуживала бы столь пристального внимания, поскольку в прошлом он был известен как полностью пророссийский политик. Карьера Чебана началась в Коммунистической партии Молдавии. При до сих пор неясных обстоятельствах в 2012 году он перешел в Партию социалистов, где стал главным идеологом партии.
„Именно в это время социалисты полностью приняли мировоззрение „Русского мира“ и стали любимым молдавским партнером Путина. Все время, пока Чебан был секретарем партии по идеологии, их идеология была антизападной, антиевропейской, пророссийской и пропутинско-пропагандистской“, - отметил Паса.
Речь идет не только об абстрактном пророссийском мировоззрении. Год назад американцы ввели санкции против граждан России Юрия Гудилина, Ольги Грак и Леонида Гонина. Из них как минимум Гудилин был офицером ФСБ. Согласно объяснениям американцев, россияне в прямом смысле слова работали в избирательном штабе лидера социалистов и тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона и обещали Молдове помощь Кремля в случае победы социалистов.
В том числе была создана секретная схема финансирования операций влияния с использованием криптовалюты Tether.
Управление контроля иностранных активов Минфина США отмечает, что все попытки повлиять на выборы Молдовы в 2020 и 2021 годах провалились. Однако Кремль не оставляет попыток вернуть к власти в Молдове пророссийские партии. „Признавая потерю старой пророссийской политической элитой Молдовы народной поддержки, команда Гудилина предложила поддержку оппозиционной оппозиционной политической группе „Национальное альтернативное движение“, - сообщают в управлении контроля иностранных активов Минфина США.
Связующим звеном социалистов и „Альтернативы“ и является Чебан. В прошлом году Чебан создал новую партию „Национальное альтернативное движение“, решил поддержать проевропейскую акцию протеста в Молдове и даже начал создавать себе имидж прозападного центриста.
На предстоящих в это воскресенье муниципальных парламентских выборах Чебан с большим перевесом является самым популярным кандидатом на пост мэра Кишинева. Согласно последнему опросу, его поддержка в целом составляет 47%, а среди избирателей, которые твердо решили участвовать в выборах — 56% (Общая поддержка партии Чебана - „Альтернативы“ - составляет в районе 20%.)
Валерий Паса говорит, что ему бросается в глаза сговор между Чебаном и пророссийскими партиями.
„Например, бывший президент и твердо пророссийски настроенный Игорь Додон собирался баллотироваться на пост мэра Кишинева во главе списка своей Партии социалистов, но русские ему это запретили. Теперь кандидат социалистов - совершенно ничего не говорящее имя. Кампания партии „Шанс“ [беглого олигарха] Илана Шора очень дешевая, и они даже не используют имя Чебана, чтобы хоть как-то его критиковать. То же самое можно сказать и о партии [находящегося под санкциями США и скрывающегося олигарха] Плахотнюка“.
Паса отмечает, что „Альтернатива“ Чебана нигде не баллотируется и не конкурирует, кроме как в Кишиневе. „Мы имеем дело с симуляцией конкуренции. Я думаю, что Кремль видит в Чебане вместе с Шором и Плахотнюком золотой ключик, который мог бы на следующих парламентских выборах завоевать часть голосов проевропейских избирателей“. По словам Паса, это, вероятно, дало бы возможность создать коалицию с традиционными пророссийскими партиями и склонить страну обратно в лоно России.
На самом деле „игра“ идет не столько за власть в Кишиневе, где, согласно последнему опросу, самыми важными электоральными проблемами являются пробки, выбоины на улицах, нехватка парковочных мест и мусор, сколько за президентские выборы следующего года, а затем и парламентские выборы.
В Молдове уже несколько лет сохраняется напряженная ситуация, когда у власти в стране находится прозападный президент Майя Санду, а правительство возглавляет прозападная партия „Действие и солидарность“ (PAS). Однако в то же время пророссийские партии олигархов пытаются их свергнуть. Руку Кремля в этой игре зачастую даже не пытались скрывать. Напомним, что весной этого года газета Päevaleht раскрыла стратегический план Кремля по восстановлению контроля над Молдовой.
По словам Валерия Паса, Чебан старательно избегает осуждения России и высказываний о Путине как о военном преступнике в публичных выступлениях. „Он не отвечает на просьбы об интервью, не участвует в предвыборных дебатах. Когда началась война, он практически полгода воздерживался от разговоров о войне. Только в октябре прошлого года на небольшом мероприятии он сказал, что считает Россию агрессором. Но с тех пор он последовательно избегает высказываться на эту тему“.
Как будет на самом деле вести себя Чебан, станет ясно только тогда, когда он окажется у власти в правительстве Молдовы, говорит Канник. „Если он финансово контролируется россиянами, то это, конечно, будет безнадежно“.
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