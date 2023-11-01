Тайная поездка в Россию. Почему один из самых влиятельных политиков Молдовы находился в день начала войны в Москве?

„Мэрия Кишинева готова к разрешению кризисной ситуации. На прошедшей сегодня встрече мы обсудили этапы наших действий“, - написал Чебан в 6 часов вечера 24 февраля 2022 года на своей страничке в Facebook. Его пост касался военных беженцев, которые с начала войны тысячами двинулись в Молдову.

Чебан попросил молдован сохранять спокойствие и подчеркнул, что Кишинев готов к разрешению кризисной ситуации и сотрудничает с центральными государственными ведомствами. Аналогичных сообщений, где мэр говорил об организации помощи беженцам, доступных местах для размещения и пунктах приема пожертвований, Чебан в последующие дни сделал несколько.

Однако он не упомянул, что во время этих обсуждений он вообще не находился в Молдове. Газета Päevaleht совместно с расследовательским изданием Dossier Center впервые предает гласности тот факт, что один из самых популярных политиков Молдовы за день до начала войны улетел вместе с супругой в Москву.

Насколько известно, об этой поездке в рабочем календаре мэра молдавской столицы никаких записей нет. Он сам также ничего на эту тему публично не говорил. С кем и по поводу каких тем встречался или должен был встретиться Чебан в Москве, мы не знаем. По собранным нами данным, у него вместе с супругой были авиабилеты на 26 февраля из Москвы с Бангкок. Но Чебан 25 числа вылетел один из Москвы в Петербург, оттуда — в Берлин, а затем, предположительно через Румынию, вернулся ночью 26 февраля в Молдову.

„Это крайне важная информация, потому что у него была возможность сказать, что в то время он находился в рабочей поездке в Москве, к сожалению, Россия начала вторжение [в Украину], и он осуждает это. Но вместо этого Чебан решил сохранить это в тайне, а значит, у него должна была быть у россиян какая-то скрытая повестка“, - сказал газете Валерий Паса, руководитель аналитического центра Watchdog.md.

Сам Чебан несмотря на телефонные звонки его пресс-секретарю и направленные запросы, оставил вопросы Päevaleht без ответа.