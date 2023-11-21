ВИДЕО | Test in Tallinn: Есть инновационная идея? Зеленая столица поможет вам ее протестировать!

- Город уже с 2020 года инвестирует в инновационные решения: ежегодно выделяет до 100 000 евро таллиннским компаниям, для того чтобы тестировать новые зеленые решения, – говорит Елена Коффал, консультант по предпринимательству. – Но в этом году решили дать такую возможность не только таллиннским компаниям, но и всем остальным желающим, у кого есть интересная идея, с помощью которой можно улучшить жизнь горожан. Сейчас на стадии тестирования около 10 проектов. Например, тестируются датчики, устанавливаемые в мусорные баки, чтобы оценить, как часто нужно вывозить мусор – допустим, не раз в неделю, как предусмотрено по графику, а именно тогда, когда баки заполнены.