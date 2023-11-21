ВИДЕО | Test in Tallinn: Есть инновационная идея? Зеленая столица поможет вам ее протестировать!
Если у вас есть хорошая инновационная идея – самое время подать заявку и протестировать прототип на объектах города в рамках проекта Test in Tallinn, который запущен Зеленой столицей Европы 2023!
Цель Таллинна – улучшать жизнь горожан, и конечно, столица должна быть в курсе всех новых технологий, чтобы предлагать горожанам и туристам удобные и комфортные решения.
- Город уже с 2020 года инвестирует в инновационные решения: ежегодно выделяет до 100 000 евро таллиннским компаниям, для того чтобы тестировать новые зеленые решения, – говорит Елена Коффал, консультант по предпринимательству. – Но в этом году решили дать такую возможность не только таллиннским компаниям, но и всем остальным желающим, у кого есть интересная идея, с помощью которой можно улучшить жизнь горожан. Сейчас на стадии тестирования около 10 проектов. Например, тестируются датчики, устанавливаемые в мусорные баки, чтобы оценить, как часто нужно вывозить мусор – допустим, не раз в неделю, как предусмотрено по графику, а именно тогда, когда баки заполнены.
Таллинн призывает всех, у кого есть интересные идеи и инновационные разработки, участвовать в конкурсе: продумать, какую проблему своим продуктом или услугой вы хотите решить, создать прототип – и подавать заявку для участия в Test in Tallinn на tallinn.ee!
Все подробности в ВИДЕО!
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.