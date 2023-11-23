ВИДЕО | Солнечные панели, модульные фасады, суперграфика – получить от столицы пособие для квартирного товарищества очень просто

- Важно помнить, что никаких сроков по этим пособиями и туров по ходатайствам нет, за исключением проекта „Дворы в порядок“, – говорит Максим Галанин, специалист по связям с общественностью проекта „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“. – Поэтому подавать ходатайство можно в любое время года на сайте tallinn.ee. Дотации покрывают расходы товарищества в разном объеме – от 20 до 70 процентов. Конкуренция за эти дотации не такая высокая, поэтому можно и нужно смело подавать ходатайство. И в принципе можно рассчитывать, что если ходатайство оформлено корректно, то оно будет удовлетворено.