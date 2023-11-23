ВИДЕО | Солнечные панели, модульные фасады, суперграфика – получить от столицы пособие для квартирного товарищества очень просто
Помимо известных мер поддержки квартирных товариществ столицы, которые действуют уже много лет, в Таллинне появились также новые дотации на меры по экологичности и устойчивости – например, на аудит для установки солнечных панелей, на установку солнечных панелей, на установку тепловых насосов и на установку модульного фасада из экологически чистых материалов.
- Важно помнить, что никаких сроков по этим пособиями и туров по ходатайствам нет, за исключением проекта „Дворы в порядок“, – говорит Максим Галанин, специалист по связям с общественностью проекта „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“. – Поэтому подавать ходатайство можно в любое время года на сайте tallinn.ee. Дотации покрывают расходы товарищества в разном объеме – от 20 до 70 процентов. Конкуренция за эти дотации не такая высокая, поэтому можно и нужно смело подавать ходатайство. И в принципе можно рассчитывать, что если ходатайство оформлено корректно, то оно будет удовлетворено.
Подробности о том, о каких пособиях для квартирных товариществ в Таллинне можно ходатайствовать и как это сделать, смотрите в ВИДЕО.
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.