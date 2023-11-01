МНЕНИЕ | Мир, труд, ХАМАС. Илья Шаблинский — о том, к чему приводит дружба России с террористами

Вообще нужно помнить, что взаимодействие с „соответствующим движением“ — традиционный контакт для российских властей. Представители ХАМАС регулярно встречались в Москве с чиновниками из МИДа и с депутатами Думы. Например, последний такой контакт состоялся ровно год назад, в сентябре 2022 года, а до этого — в 2020 году. Несколько раньше посол России в Израиле пояснял, что „соответствующее палестинское движение“ не было до сих пор признано в РФ террористической организацией, поскольку люди из ХАМАС не убивали целенаправленно российских граждан.

Диктатор, бесспорно, рад новой войне, поскольку рассчитывает, что она как-то поможет ему в той войне, которую он сам ведёт в Украине. Правда, организовывать митинг в поддержку ХАМАС с радостным маханием палестинскими и российскими флагами в Москве не стали. Зато приняли официальную делегацию во главе с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком. С ним и его соратниками имел дружескую беседу замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Об этом поведали упомянутый Абу Марзук и ещё Мария Захарова , которая интересным образом избежала даже употребления слова „ХАМАС“. Она заменила его выражением „соответствующее палестинское движение“.

Борцом с терроризмом некогда представлял себя и Путин, но сегодня времена другие. Теперь российский диктатор использует момент, чтобы напомнить своим потенциальным поклонниками и клиентам из государств Азии и Африки, что он по-прежнему мнит себя во главе антиколониального движения, затеянного им как продолжателем дела СССР, правда, в отсутствие колоний.

Вообще, этот митинг в аэропорту, куда участников, конечно, свозили со всей Турции, сильно напоминал митинги, регулярно организуемые российской властью в свою поддержку, — их ещё называли „путингами“.

Пока в Израиле разворачивается новый этап войны с ХАМАС , кое-где с этой войны начинают собирать политические дивиденды. Президент Турции недавно выступил на организованном в аэропорту Стамбула многолюдном митинге, где заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Людей ХАМАС турецкий лидер назвал моджахедами, ведущими освободительную войну, а Израиль — оккупантом. Можно предположить, что Эрдоган использует хороший шанс поддержать свой рейтинг: недавно в ходе выборов ему пришлось изрядно поволноваться. И ведь не так давно лидер Турции обрушивался на террористов из Рабочей партии Курдистана. Хотя курдским боевикам, судя по всему, далековато до людей из ХАМАС, убивших менее чем за сутки около 1400 израильтян.

Кроме того, это, конечно, сигнал всем партнёрам по так называемой „антиколониальной“ повестке. И всем остальным крупным акторам на мировой арене. Это, можно сказать, идеальная демонстрация. Вот они, союзники: ХАМАС и путинская РФ. Рядом с ними стоит Иран, где только что убили ещё одну девушку, не покрывшую голову хиджабом. Надо думать, теперь возмущений в самом Иране будет меньше, поскольку главные герои сейчас — это ХАМАС.

Сегодня мы наблюдаем примерно то же самое. Путин — очень советский человек и советский полковник КГБ. У него ныне на повестке всемерное и повсеместное противостояние с США, поэтому нужно пестовать все антиамериканские силы. Однако нынешняя встреча с ХАМАС в Кремле не просто дань традиции — это буквально вызов. Прежде всего США и Израилю. Израильский МИД впервые за долгие годы крайне резко отреагировал на этот вызов, назвав встречу с Абу Марзуком и компанией „постыдным шагом, узаконивающим зверства террористов“.

Действительно, нынешняя Россия, похоже, унаследовала от СССР политику поддержки террористических образований, представляемых в качестве „освободительных“ движений. В СССР пестовали и тренировали боевиков Организации освобождения Палестины (ООП), Ирландской республиканской армии, упомянутой Курдской рабочей партии и так далее. Список был бы длинным. Огромные средства вкладывались в дело, которое никакой пользы стране не принесло, а лишь ухудшило её репутацию.

Формально главной темой переговоров, по заверениям МИДа, стала как раз тема заложников и эвакуации российских граждан из Газы. Но очевидно, что суть данной встречи выходит за обозначенные рамки. В чём же эта суть?

Правда, с 7 октября 2023 года кое-что изменилось. „Соответствующее палестинское движение“ убило то ли 18, то ли 20 граждан России, которые были одновременно гражданами Израиля, и захватило то ли пять, то ли восемь россиян в качестве заложников, о чём вроде бы и шла речь в Москве. Но, вероятно, боевики всё же убивали россиян не вполне „целенаправленно“, или, может быть, россияне с двойным гражданством не вполне россияне, поэтому вопрос о террористическом характере организации опять-таки не стоит.

Далеко за иллюстрациями, увы, идти не приходится. 28 и 29 октября в ряде регионов России, населённых преимущественно мусульманами, прошли яростные антисемитские акции . Напомню, в Хасавюрте толпа местных жителей осадила гостиницу „Фламинго“, пытаясь узнать, проживают ли в ней приезжие из Израиля. Администрация оперативно отреагировала, вывесив на двери гостиницы объявление, сообщавшее, что приезжие из Израиля („евреи“ — уточняли авторы объявления) проживать в гостинице не могут. В Махачкале толпа прорвалась в здание терминала и на лётное поле, также пытаясь идентифицировать израильтян.

Но вернёмся в Россию. К чему может привести в нашей стране открытый союз Кремля с людьми ХАМАС? Только к усилению антиизраильских настроений.

Спустя примерно 10 лет обе эти фракции заключили некое мирное соглашение. Но взаимная ненависть, скорее всего, осталась. Поэтому трудно сказать, какие чувства в реальности владели Аббасом и функционерами ФАТХ, когда они узнали о новой войне, затеянной их политическими конкурентами. На словах они, конечно, с палестинской улицей, весело праздновавшей гибель тысячи израильтян. Как будет дальше — трудно сказать. Конечно, эти люди хотели бы вернуть контроль над Газой.

Но партия Аббаса (а ранее Арафата) ФАТХ ранее уже отказалась от этой цели и получила поддержку как в арабском мире, так и в Европе. У ФАТХ были свои легальные вооружённые формирования, свой план действий и свои интересы. В результате вспыхнула короткая внутрипалестинская война, которая привела к расколу палестинского движения на две фракции. Люди ХАМАС убили или изгнали из Газы всех представителей ФАТХ, взорвали их штаб-квартиру и добились полного контроля над анклавом. Впрочем, на Западном берегу им закрепиться не удалось, там власть осталась у ФАТХ. Вот тогда-то Аббас и заклеймил ХАМАС как террористическую организацию.

Тут, кстати, можно ещё раз вернуться к теме статуса „террористической организации“. Среди тех, кто в начале 2000-х годов официально объявил людей ХАМАС террористами, был и нынешний лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. В 2006–2007 годах ХАМАС получил в ходе первых (и последних) выборов в Палестинской автономии чуть больше половины голосов. И подтвердил, что отказывается от всех договорённостей с Израилем, достигнутых ООП в начале 1990-х годов. Таким образом, курс на реальное создание арабского государства в Палестине и его экономическое укрепление (о чём, похоже, пёкся Аббас) был свёрнут. Главной и единственной целью стало уничтожение Израиля.

Погиб один человек, несколько десятков ранены. И маховик ненависти продолжает раскручиваться.

Попробуем ещё раз обозначить причины и объяснить формы этих антисемитских акций. Итак, это реакция мусульман из российской глубинки на удары авиации Израиля по сектору Газа, в частности, по структуре организации ХАМАС. При этом факт изначального нападения боевиков ХАМАС на города юга Израиля 7–8 октября с убийством почти полутора тысяч израильтян как бы забыт или просто игнорируется „защитниками палестинского народа“.

Но Израиль не в первый раз воюет с организацией ХАМАС. Самые серьёзные боевые действия, включавшие нанесение авиаударов по Газе, а также обстрелы израильских городов из ракетных установок, происходили в 2012 году, а также совсем недавно — в 2021-м. До этого, в 2006 году Израиль вёл тяжёлую войну с Хезболлой — на границе с Ливаном и даже на территории самого Ливана. Тогда израильская авиация тоже наносила удары по противнику с воздуха, но попадала и в жилые кварталы. Люди из Хезболлы и ХАМАС в долгу не оставались.

Эти события обсуждались в России, но никакой острой реакции не вызывали. В целом у большей части общества было более сбалансированное — по сравнению с советским периодом — представление о постоянно тлеющем конфликте на Ближнем Востоке, о правых и виноватых.