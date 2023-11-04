Породистых кошек забрали в приют. Владелица через суд требует их обратно

Если в Петербурге Кравчук покупала племенных животных за тысячи евро, то в Эстонии она продавала их потомство за 300-400 евро. „Когда дети просят котенка, а у матери нет столько денег, я продаю подешевле“, - говорит Кравчук.

Однако в конце 2021 года у дверей ее двухкомнатной квартиры в Пыхья-Таллинне появились инспекторы ветнадзора и потребовали их впустить. Они получили сообщение о том, что условия содержания животных в квартире оставляют желать лучшего. Вошедших в квартиру встретил резкий запах мочи и фекалий. При осмотре грязной и захламленной квартиры полицейские обнаружили 38 кошек, из которых 22 были котятами из нескольких пометов разного возраста.