Породистых кошек забрали в приют. Владелица через суд требует их обратно

04.11.2023, 10:50
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ФОТО: | erakogu
Наталья Кравчук (70) занимается разведением кошек уже несколько десятилетий. Она - член кошачьего клуба „Джесси“, много лет участвует в выставках кошек, где ее сибирские и невские маскарадные длинношерстные кошки занимают первые места. Кравчук даже давала интервью на тему разведения кошек изданию Lemmik. Имеет собственный племенной питомник Golden Vesta, пишет Eesti Päevaleht.