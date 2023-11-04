Звери
04.11.2023, 10:50

Породистых кошек забрали в приют. Владелица через суд требует их обратно

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  • Сначала у заводчицы забрали 38 питомцев, в этом году еще двоих

  • Владелица кошек была на грани нервного срыва, ей вызвали скорую помощь

  • Чиновники сломали трубу в ванной и вызвали потоп

В квартире на улице Эрика чиновники обнаружили 22 котенка из разных пометов.
В квартире на улице Эрика чиновники обнаружили 22 котенка из разных пометов.
ФОТО: põllumajandus- ja toiduamet | erakogu

Наталья Кравчук (70) занимается разведением кошек уже несколько десятилетий. Она - член кошачьего клуба „Джесси“, много лет участвует в выставках кошек, где ее сибирские и невские маскарадные длинношерстные кошки занимают первые места. Кравчук даже давала интервью на тему разведения кошек изданию Lemmik. Имеет собственный племенной питомник Golden Vesta, пишет Eesti Päevaleht.

Если в Петербурге Кравчук покупала племенных животных за тысячи евро, то в Эстонии она продавала их потомство за 300-400 евро. „Когда дети просят котенка, а у матери нет столько денег, я продаю подешевле“, - говорит Кравчук.

Однако в конце 2021 года у дверей ее двухкомнатной квартиры в Пыхья-Таллинне появились инспекторы ветнадзора и потребовали их впустить. Они получили сообщение о том, что условия содержания животных в квартире оставляют желать лучшего. Вошедших в квартиру встретил резкий запах мочи и фекалий. При осмотре грязной и захламленной квартиры полицейские обнаружили 38 кошек, из которых 22 были котятами из нескольких пометов разного возраста.

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