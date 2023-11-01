ИНТЕРВЬЮ | Еврей — вечный Другой? Историк Илья Ленский об истоках антисемитизма
Резкая эскалация ситуации на Ближнем Востоке, спровоцированная атакой ХАМАСа на Израиль, вызвала во всем мире очередное обострение проблемы антисемитизма. Европейские СМИ сообщают о случаях преследования евреев в самых разных формах: физическое насилие, словесная агрессия, онлайн-угрозы, а также выражения ненависти на стенах и в листовках. В Латвии конфликт между еврейскими и арабскими студентами произошел в стенах Рижского университета им. Страдиня, пишет delfi.lv.
На Северном Кавказе в выходные прошли беспрецедентные по масштабам антисемитские акции, кульминацией которых стала попытка погрома в аэропорту Махачкалы. Где лежат корни антисемитизма, как евреи исторически относятся к арабам и каким образом Россия влияет на отношение русскоязычных Латвии к Израилю? Об этом Delfi расспросил директора музея „Евреи в Латвии“ Илью Ленского.
Согласно результатам опроса Eurobarometer, каждый седьмой гражданин Латвии считает, что антисемитизм является серьезной проблемой в нашей стране. Это исследование проводилось в 2018 году, когда ситуация на Ближнем Востоке была относительно спокойной. В 2023 году, после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, об опасности разжигания этнической ненависти говорят уже первые лица страны. Обеспокоенность по поводу разрастания антисемитских настроений в Европе выразила Еврокомиссия, а европейские правоохранительные органы взяли под особую охрану синагоги, еврейские школы и городские районы со значительным еврейским населением.
Как можно исторически объяснить появление антисемитизма? Ведь никому не приходило в голову уничтожать всех итальянцев или китайцев только потому, что они итальянцы и китайцы.
Антисемитизм — это сложный многослойный феномен. В нем переплетаются религиозные, социальные, экономические, научные представления разных обществ в разные эпохи. О возникновении систематического антисемитизма, некой системе негативных взглядов и догматов относительно евреев, мы можем говорить с развитием христианства и позже ислама. Евреи для христианства представляли теологическую проблему, и часто воспринимались как „агенты Антихриста“. Взаимоотношения евреев и их христианских и мусульманских соседей в Средние века во многом определялись не только религией, но и общественными иерархиями, где более сильный стоял над более слабым, дающий защиту — над ищущим защиты. Истоки современного антисемитизма лежат скорее в 19 веке, когда евреи начинают олицетворять собой все „плохое“, „порочное“, что принесла модернизация. Евреи, действительно, были одними из главных бенефициаров модернизации. Классический пример — семья Ротшильдов: одни из многих менял с франкфуртской „еврейской улицы“ превращаются в крупнейших европейских предпринимателей, которые используют новейшие технологии, в том числе информационные. Множество евреев становятся заметными в искусстве, науке, культуре.
То есть к религиозному неприятию добавляется конкуренция и зависть?
Евреи вызывают раздражение у многих европейских консерваторов и даже у тех, кто по своим взглядам был близок к либералам. И все это полируется многочисленными теориями заговора. Классическая теория заговоров оформляется в эпоху Французской революции, когда нужно было объяснить, почему такой вроде „Старый порядок“ вдруг рухнул. И тогда возникает удобная версия, что это все результат действия масонов, евреев и других „чуждых“ элементов.
Тем не менее в разные времена, уровень принятия или непринятия евреев в Европе был различным. Чем это можно объяснить?
Важно понимать: ненависть может иметь разные причины и охватывать разные группы. Люди, которые выступают против евреев по религиозным соображениям, и люди, которые выступают против евреев по расовым или экономическим соображениям, — это совершенно разные люди. Но для всех них еврей — по определению чужой! В средневековой Европе и вплоть до конца 19 века евреи, по сути, были единственной крупной нехристианской группой. Ромы тоже присутствуют, но они маргинализированы, поэтому к ним меньше ненависти. Хотя в фольклоре видно, что образы евреев и ромов пересекаются. Зато с приходом эпохи модерна евреи оказываются повсюду — при дворе, в университетах. И это у многих вызывает тревогу и злость, они в этом видят угрозу устоявшимся иерархиям.
Латвийский антисемитизм отличается от антисемитизма других стран?
Если не считать, что у нас до сих пор кое-где живы тезисы нацисткой пропаганды про „жидобольшевиков“, и кое-где в фольклоре присутствует „кровавый навет“, то нет. Теория о жидобольшевизме [теория, что идеи коммунизма и социализма являются прикрытием для осуществления евреями заговора с целью подчинить мир — прим. Delfi] отличает Латвию от западноевропейского антисемитизма, хотя она есть и в других восточноевропейских странах. В Польше, например, она цвела и цветет, и, в отличие от Латвии, появилась задолго до советского периода.
Есть мнение, что негативное отношение некоторых русскоязычных жителей Латвии в адрес Израиля сейчас во многом формируется влиянием российских СМИ и политикой власти современной России, которая не стесняется принимать у себя руководство ХАМАС. Насколько это отвечает реальности?
Тут несколько аспектов. Во-первых, современная российская пропаганда очень активно использует тему антиколониализма. Мол, мы борцы с современным неоколониализмом, поэтому нас так любят в Африке, мы защищаем угнетенных от агрессивного Запада и т.д. По сути, это продолжении линии советской пропаганды. Соответственно, для людей, которые последние 50 лет живут в этом информационном поле, ничего не изменилось. Известная присказка: если на Ближнем Востоке что-то происходит, то это „израильская военщина бомбит арабскую деревенщину“. Во-вторых, важный момент — что в русскоязычном пространстве, также как и в англоязычном пространстве, очень распространены теории заговоров. И эта конспирология по разным каналам успешно доходит до русскоязычных Латвии. Если вместе с критикой Израиля где-нибудь в соцсетях будут фразы: посмотрите, кто контролирует все СМИ и все банки или упоминание Ротшильдов, — это очень четкий маркер, что люди верят в конспирологию.
Как в еврейской культуре формулируется отношение к арабскому населению? Насколько достоверно утверждение, что „все евреи не любят арабов, а все арабы не любят евреев“?
Тут точно нельзя обобщать. Нет „всех евреев“ и „всех арабов“. Большинство евреев не думает об арабах, и наоборот. Одержимость своим противником — это политический дискурс. Если мы смотрим еврейские религиозные тексты, то там, кроме библейского сюжета про Авраама и Исмаила, больше ничего нет. Арабы появляются в еврейской культуре ситуативно. Естественно, если евреи живут в арабской среде, то там возникает некий симбиоз, как это было в Средние века. Если же мы говорим про современный Израиль, то там сегодня полный спектр мнений. Возьмем вопрос культурного взаимодействия: например, первые еврейские поселенцы, прибывшие в 1870-1880-х годах, часто старались перенимать элементы арабской культуры, демонстративно фотографировались в арабской одежде.
А когда речь идет о взаимодействии с палестинцами?
То же самое. Одни считают, что надо отгородиться железной стеной, другие полагают, что должно быть какое-то общее государство и т. д. В сегодняшнем Израиле есть полный спектр мнений. Другое дело, что на протяжении последних 30-35 лет условно „миролюбиво“ настроенный сегмент сокращается. Люди все больше придерживаются позиции, что долгосрочное мирное сосуществование вряд ли возможно. И последний теракт еще долго будет усиливать позиции той группы, которая не верит в идею мирного соседства.
Обращает внимание, что после атаки ХАМАСа на Израиль, большинство населения осталось в стране и всячески участвует в обороне и поддержке государства. Подобная мобилизация нации заложена культурными традициями или это все-таки „искусственно взращенный навык“ — через систему образования, обязательную службу армии, социальные устои?
Это следствие воспитания. Израиль — государство, которое создавалось вокруг идеи, что мы живем во враждебном окружении. Сионистское движение межвоенного периода было достаточно милитаризованным. Они вполне в духе своего времени полагали, что жизнь — это борьба и мы будем бороться за свое будущее, государство создается в борьбе! Надо понимать, что это было поколение, которое зачастую своей первый опыт политического активизма (а также политического насилия) получило в ходе Революции 1905 года — они привыкли, что право на будущее приходится выгрызать. И эти люди стали образцом для подражания для следующих поколений. В Израиле очень распространено мнение, что это наша страна, почему мы вдруг должны уезжать. Я вижу сейчас среди израильтян огромный объем критики действий израильского правительства, но доверие к государству как таковому и к армии остается очень высоким. Более того, многие граждане Израиля возвращаются из-за границы, чтобы вступить в армию, потому что угроза со стороны ХАМАС воспринимается как экзистенциальная.