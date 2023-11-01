ИНТЕРВЬЮ | Еврей — вечный Другой? Историк Илья Ленский об истоках антисемитизма

Антисемитизм — это сложный многослойный феномен. В нем переплетаются религиозные, социальные, экономические, научные представления разных обществ в разные эпохи. О возникновении систематического антисемитизма, некой системе негативных взглядов и догматов относительно евреев, мы можем говорить с развитием христианства и позже ислама. Евреи для христианства представляли теологическую проблему, и часто воспринимались как „агенты Антихриста“. Взаимоотношения евреев и их христианских и мусульманских соседей в Средние века во многом определялись не только религией, но и общественными иерархиями, где более сильный стоял над более слабым, дающий защиту — над ищущим защиты. Истоки современного антисемитизма лежат скорее в 19 веке, когда евреи начинают олицетворять собой все „плохое“, „порочное“, что принесла модернизация. Евреи, действительно, были одними из главных бенефициаров модернизации. Классический пример — семья Ротшильдов: одни из многих менял с франкфуртской „еврейской улицы“ превращаются в крупнейших европейских предпринимателей, которые используют новейшие технологии, в том числе информационные. Множество евреев становятся заметными в искусстве, науке, культуре.

Как можно исторически объяснить появление антисемитизма? Ведь никому не приходило в голову уничтожать всех итальянцев или китайцев только потому, что они итальянцы и китайцы.

Согласно результатам опроса Eurobarometer, каждый седьмой гражданин Латвии считает, что антисемитизм является серьезной проблемой в нашей стране. Это исследование проводилось в 2018 году, когда ситуация на Ближнем Востоке была относительно спокойной. В 2023 году, после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль , об опасности разжигания этнической ненависти говорят уже первые лица страны. Обеспокоенность по поводу разрастания антисемитских настроений в Европе выразила Еврокомиссия, а европейские правоохранительные органы взяли под особую охрану синагоги, еврейские школы и городские районы со значительным еврейским населением.

На Северном Кавказе в выходные прошли беспрецедентные по масштабам антисемитские акции, кульминацией которых стала попытка погрома в аэропорту Махачкалы. Где лежат корни антисемитизма, как евреи исторически относятся к арабам и каким образом Россия влияет на отношение русскоязычных Латвии к Израилю? Об этом Delfi расспросил директора музея „Евреи в Латвии“ Илью Ленского.

То есть к религиозному неприятию добавляется конкуренция и зависть?

Евреи вызывают раздражение у многих европейских консерваторов и даже у тех, кто по своим взглядам был близок к либералам. И все это полируется многочисленными теориями заговора. Классическая теория заговоров оформляется в эпоху Французской революции, когда нужно было объяснить, почему такой вроде „Старый порядок“ вдруг рухнул. И тогда возникает удобная версия, что это все результат действия масонов, евреев и других „чуждых“ элементов.

Тем не менее в разные времена, уровень принятия или непринятия евреев в Европе был различным. Чем это можно объяснить?

Важно понимать: ненависть может иметь разные причины и охватывать разные группы. Люди, которые выступают против евреев по религиозным соображениям, и люди, которые выступают против евреев по расовым или экономическим соображениям, — это совершенно разные люди. Но для всех них еврей — по определению чужой! В средневековой Европе и вплоть до конца 19 века евреи, по сути, были единственной крупной нехристианской группой. Ромы тоже присутствуют, но они маргинализированы, поэтому к ним меньше ненависти. Хотя в фольклоре видно, что образы евреев и ромов пересекаются. Зато с приходом эпохи модерна евреи оказываются повсюду — при дворе, в университетах. И это у многих вызывает тревогу и злость, они в этом видят угрозу устоявшимся иерархиям.

Латвийский антисемитизм отличается от антисемитизма других стран?

Если не считать, что у нас до сих пор кое-где живы тезисы нацисткой пропаганды про „жидобольшевиков“, и кое-где в фольклоре присутствует „кровавый навет“, то нет. Теория о жидобольшевизме [теория, что идеи коммунизма и социализма являются прикрытием для осуществления евреями заговора с целью подчинить мир — прим. Delfi] отличает Латвию от западноевропейского антисемитизма, хотя она есть и в других восточноевропейских странах. В Польше, например, она цвела и цветет, и, в отличие от Латвии, появилась задолго до советского периода.