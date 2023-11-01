МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: „Успехи Эстонии – это и успехи эстонских русских“

В дискуссиях в среде проживающих в Эстонии русскоязычных порой проскальзывает интересная тенденция – вроде бы, люди живут в этой стране, но по взглядам как бы нарочно дистанцируются от неё, в т.ч. её достижений. И в то же время продолжают с удовольствием пользоваться последними.

Есть известное выражение: „Сколько людей, столько и мнений“. И это нормально. Шагать единым строем, не сомневаясь в „единственно правильных“ решениях – это признак тоталитаризма, а отнюдь не демократии. Но вместе с тем существуют и некоторые правила демократического общежития, которые как раз и позволяют предоставлять людям те свободы, которые предусмотрены идеалами демократии. К примеру, если видеть в своей демократической стране всё исключительно в негативном свете, предлагая взамен лишь идеалы соседнего авторитарного государства, то это превращается в угрозу для существования страны проживания. В результате возникает противодействие со стороны большинства, для которого демократия – это единственный способ сохранения нации и присущего ей образа жизни.

„Вот вернутся наши…“ — думаю, данную фразу слышал каждый русскоязычный. И, как ни странно, многие в душе поддерживают подобные рассуждения, несмотря на то, что все мы пользуемся хорошими дорогами, чистой окружающей средой, прозрачной и быстрой системой делопроизводства (минимум бюрократии), появившимися не сами по себе, а благодаря той самой государственной системе, которая была построена за тридцать лет независимости Эстонии. Конечно, система не идеальная, но с точки зрения бытовых условий жизни простого человека она гораздо комфортнее, чем в соседней России, откуда, вероятно, авторы упомянутой фразы так ждут возвращения „своих“.

Оппоненты скажут, что они тоже платят налоги, а потому „имеют право“. Безусловно имеют – благодаря той самой критикуемой демократии у нас есть свобода слова и самовыражения. Но такое же право иметь собственную точку зрения имеет и то большинство, которое не ждёт „освободителей“ и всячески сопротивляется возможности их прихода.