МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: „Успехи Эстонии – это и успехи эстонских русских“
Осознание того, что мы живём в единой стране, где все предлагаемые услуги рассчитаны для представителей всех национальностей, наступает тогда, когда человеку вдруг становится нужна помощь. И тогда он обращается к Эстонии за пособиями, медицинской помощью, защитой. Именно к ней, а не к мифическим „нашим“, которые должны „навести в республике порядок“. Вам не кажется, что подобный подход граничит с неблагодарностью?
В дискуссиях в среде проживающих в Эстонии русскоязычных порой проскальзывает интересная тенденция – вроде бы, люди живут в этой стране, но по взглядам как бы нарочно дистанцируются от неё, в т.ч. её достижений. И в то же время продолжают с удовольствием пользоваться последними.
Есть известное выражение: „Сколько людей, столько и мнений“. И это нормально. Шагать единым строем, не сомневаясь в „единственно правильных“ решениях – это признак тоталитаризма, а отнюдь не демократии. Но вместе с тем существуют и некоторые правила демократического общежития, которые как раз и позволяют предоставлять людям те свободы, которые предусмотрены идеалами демократии. К примеру, если видеть в своей демократической стране всё исключительно в негативном свете, предлагая взамен лишь идеалы соседнего авторитарного государства, то это превращается в угрозу для существования страны проживания. В результате возникает противодействие со стороны большинства, для которого демократия – это единственный способ сохранения нации и присущего ей образа жизни.
„Вот вернутся наши…“ — думаю, данную фразу слышал каждый русскоязычный. И, как ни странно, многие в душе поддерживают подобные рассуждения, несмотря на то, что все мы пользуемся хорошими дорогами, чистой окружающей средой, прозрачной и быстрой системой делопроизводства (минимум бюрократии), появившимися не сами по себе, а благодаря той самой государственной системе, которая была построена за тридцать лет независимости Эстонии. Конечно, система не идеальная, но с точки зрения бытовых условий жизни простого человека она гораздо комфортнее, чем в соседней России, откуда, вероятно, авторы упомянутой фразы так ждут возвращения „своих“.
Оппоненты скажут, что они тоже платят налоги, а потому „имеют право“. Безусловно имеют – благодаря той самой критикуемой демократии у нас есть свобода слова и самовыражения. Но такое же право иметь собственную точку зрения имеет и то большинство, которое не ждёт „освободителей“ и всячески сопротивляется возможности их прихода.
Осознание того, что мы живём в единой стране, где все предлагаемые услуги рассчитаны для представителей всех национальностей, наступает тогда, когда человеку вдруг становится нужна помощь. И тогда он обращается к Эстонии за пособиями, медицинской помощью, защитой. Именно к ней, а не к мифическим „нашим“, которые должны „навести в республике порядок“. Вам не кажется, что подобный подход граничит с неблагодарностью? Конечно, оппоненты скажут, что они тоже платят налоги, а потому „имеют право“. Безусловно, имеют – благодаря той самой критикуемой демократии у нас есть свобода слова и самовыражения. Но точно такое же право иметь собственную точку зрения имеет и то большинство, которое не ждёт „освободителей“ и всячески сопротивляется возможности их прихода.
Более того, именно они проводят в жизнь те придуманные на Западе блага, которыми затем с удовольствием пользуются все жители страны, вне зависимости от их взглядов. А раз так, то, возможно, пришло время что-то изменить в своих подходах и попытаться найти общие ценности? Ведь, в конце концов, всё то, что создается хорошего у нас в стране, – может быть и нашей гордостью. И это не только спортивные победы, по поводу которых у нас нет разделения по национальности (почувствуйте разницу между спортивными Нашими и пропагандистско-идеологическими „нашими“), но и достижения эстонской науки (а они есть!), успехи эстонских предприятий, новые инфраструктурные объекты. И культурные достижения у нас общие есть, и общие праздники мы вне зависимости от национальности празднуем, и вместе надеемся на лучшее будущее.
Наверное, чем быстрее мы осознаем, что все успехи Эстонии – это и успехи эстонских русских в качестве неотъемлемой части Эстонского государства (как, впрочем, и неудачи), тем лучше будет в стране взаимопонимание и тем меньше возможностей останется у нечистоплотных политиков, как внутри республики, так и из-за её пределов, портить всем нам жизнь.