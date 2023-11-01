Почти четверть автомобилей, работающих на CNG, ​​с декабря не будут иметь права на эксплуатацию

Постановление также установило сроки, в течение которых владельцы должны проходить техосмотр газовых автомобилей. Переходный период был установлен на полгода, то есть до конца июня этого года все автомобили, работающие на компримированном газе, должны были пройти техосмотр. По данным Департамента транспорта, в настоящее время в Эстонии на КПГ работает чуть более 6000 автомобилей.

Год назад, 1 ноября 2022 года, вступило в силу Постановление министра экономики и инфраструктуры № 82 „Требования и порядок проверки соответствия техническим требованиям специальной системы автомобиля и прицепа“. Данное правило установлено постановлением Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), которое определяет интервалы техосмотра автомобилей с газовым оборудованием.

Беда в том, что почти 25% владельцев автомобилей, работающих на КПГ, уже безнадежно опаздывают, поскольку фирмы, проверяющие транспортные средства, не смогут осмотреть все автомобили в установленные сроки, несмотря на все усилия. Таким образом, в начале декабря как минимум 1500 автовладельцам придется остаться без колес. Как же так получилось?

Теперь у Департамента транспорта большие проблемы с автомобилями на газу. Осенью этого года департамент рассылает все более серьезные обращения, которыми пытается побудить владельцев автомобилей, работающих на КПГ, приехать на обязательную специальную проверку газового устройства. У них есть время до 30 ноября, после чего больше нельзя будет ездить на не прошедших техосмотр транспортных средствах.

„Выводы в нашем отчете о расследовании говорят, что взрыв автомобиля, произошедший в марте этого года, можно было бы предотвратить, если бы система сжатого газа автомобиля была проверена, как это предусмотрено Законом о дорожном движении“, – сказал Юрго Вахтра, руководитель технического отдела транспортных средств Службы дорожного движения Департамента транспорта.

В марте этого года на стоянке Сикупилли в Таллинне взорвался газовый баллон автомобиля Seat, работающего на сжатом газе, или КПГ. Сила взрыва разбросала осколки почти на 300 метров. Водителю повезло, ему удалось спастись.

По данным Департамента транспорта, в настоящее время в Эстонии на КПГ работает чуть более 6000 автомобилей.

Вскоре выяснилось, что водители не удосужились проверить, не получили или не заметили письмо Департамента транспорта. Например, в мае было проверено чуть более 300 автомобилей. В июне, то есть незадолго до окончания изначально установленного переходного периода, было проверено около тысячи автомобилей, но это все равно означало, что большинство владельцев газовых автомобилей не выполнили требование государства.

Это также поразило компании, контролирующие газовое оборудование, которые приготовились к сумасшедшему ажиотажу.

„Общение с Департаментом транспорта было похоже на попытку поговорить с оловянной бочкой, только эхо в ответ, ничего значимого не вышло. Я спросил: где все эти проверенные машины? Где ваше уведомление? Есть ли что-нибудь в СМИ по этому поводу? Да, я покупаю рекламу в Facebook, но я такой единственный, правда“, - пожаловался таллиннский предприниматель, чья компания проверяет газовое оборудование, пожелавший остаться анонимным.

Срок был продлен

В середине июня министерству пришлось уступить. В спешном порядке была подготовлена ​​поправка к постановлению, предусматривающая продление срока проверки. Примерно 20 июня извещение об этом дошло и до инспекторов газового оборудования, которые с нетерпением ждали, что будет дальше. Постановление вступило в силу 24 июня и продлило срок до 30 ноября. Большей помощи, чем эта, не было. Машины по-прежнему проверялись понемногу, 200-400 авто в месяц.

В сентябре Департамент транспорта разослал автовладельцам еще одно экстренное напоминание, но на конец октября - начало ноября ситуация все еще такова, что большое количество автомобилей не проверено. Полных данных за октябрь пока нет, но в целом дело ясно: проверено около 3500 газовых автомобилей.

Поэтому Департаменту транспорта пришлось констатировать, что невозможно проверить все автомобили с газовым двигателем в установленные сроки.