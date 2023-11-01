Суд признал тренера по дзюдо виновным в физическом насилии над ребенком
Вируский уездный суд признал Рихо Ранникмаа, известного тренера по дзюдо из Ляэне-Вирумаа, виновным в жестоком обращении с детьми.
„Очевидно, я подам апелляцию, но больше комментировать не буду. Я прекратил всякое общение с прессой“, - заявил Delfi Рихо Ранникмаа, который более 50 лет работал тренером по дзюдо и сумо и был осужден в среду Вирумааским судом по статье 121 „Применение физического насилия“.
Ранникмаа обвинили в том, что он ударил ребенка во время тренировки по дзюдо. §121 охватывает причинение вреда здоровью другого человека, а также нанесение ударов, избиение или другое физическое насилие, причиняющее боль. Судья Хели Вяйнасте заявила в зале суда, что ни один тренер не имеет права физически травмировать ребенка за проступки. Смягчающих обстоятельств не нашлось, зато нанесение ударов на глазах у других несовершеннолетних стало отягчающим обстоятельством. „Тренер должен быть авторитетом, которого уважают, который своим поведением дает молодым людям чувство безопасности и является примером для подражания“, — отметила судья.
Ранникмаа сравнила контакт со стуком в дверь
„Суд решил признать обвиняемого виновным по статье 121 и наказать его штрафом в размере 100 штрафных единиц, или 2940 евро. Кроме того, он должен будет выплатить 1 187 евро и 50 центов в качестве судебных издержек“, — объявила Вяйнасте в зале суда.
Адвокат Ранникмаа имеет право подать апелляцию в Тартуский окружной суд в течение 30 дней. По мнению судьи, вина была доказана и спор шел не о том, имел ли место физический контакт во время тренировки по дзюдо в сентябре 2021 года, а о силе контакта.
По словам 74-летнего тренера по дзюдо, во время тренировки он дал ребенку подзатыльник и сравнил это со стуком в дверь согнутым пальцем. Однако, по словам потерпевшего и его партнеров по тренировкам, удар все же был сильнее.
„Показания потерпевшей Кристийны (имя известно редакции - Е.К.) заслуживают доверия, поскольку у нее нет оснований делать необоснованные обвинительные заявления. Также отсутствуют доказательства того, что между потерпевшей и обвиняемым плохие отношения. Кроме того, показания Кристины подтверждаются показаниями четырех других свидетелей и письменными доказательствами. Она занималась до конца и не сказала матери, когда вернулась домой, но она всего лишь подросток, от которого нельзя ожидать рационального поведения, как от взрослого человека“, — добавил судья.
Дело приобрело большой резонанс через неделю после инцидента, когда появилась статья в Postimees. „Сам Ранникмаа признался, что обсуждал инцидент после статьи Маргуса Мартина 28 сентября. Дети увидели слезы в его глазах и сказали, что они на его стороне“, — рассказывает Вяйнасте.
Ранникмаа может продолжить работу тренером
Партнер потерпевшей по тренировкам Кадри (имя известно - Е.К.) видела, как тренер встал с кресла, сделал два шага и ударил ее кулаком по затылку. Другие молодые люди сказали то же самое. По словам очевидцев, Кристийна начала плакать после того, как ее ударили.
„После тренировки у пострадавшей болела голова, она не могла потом заплести волосы и спать на спине дома. Голова опухла и болела несколько дней, а шишка держалась неделю, — пояснила судья. — По словам матери пострадавшей, травма была не такой, чтобы обращаться в ЭМО, а заявить в полицию ей в голову не пришло“.
По словам Вяйнасте, не было доказано, что удар был нанесен кулаком, что Ранникмаа не понимал, что причиняет ребенку боль и что он не заметил слез. Суд также не согласился с тем, что наличие шишки не было доказано, поскольку это подтверждается свидетельскими показаниями.
Поскольку после удара Ранникмаа сказал ребенку: „Не смотри на меня, я знаю, что это было больно“, это может рассматриваться как косвенный умысел и объективно соответствует вине по §121. Кроме того, Ранникмаа позже признал, что мог бы разрешить ситуацию иначе, но в данном случае он видел, что это было наиболее справедливое решение.
Ранникмаа не присутствовал на вынесении решения, но его представлял адвокат Эпп Ландберг. Прокурор также хотела запретить тренеру заниматься педагогической деятельностью, но, по мнению суда, для этого не было оснований.
Физические наказания не принимаются в современном обществе
Вируский окружной прокурор Марге Воогма обратила внимание на то, что на основании сообщений СМИ, связанных с делом, и внутренней напряженности в федерации сумо, адвокат пытался доказать, что иском они хотят аннулировать вклад заслуженного тренера в жизнь общества и отлучить Ранникмаа от спорта.
„По мнению обвинения, защита тем самым пыталась подорвать доверие к свидетелям и показать обстоятельства дела в неправильном контексте. Напротив, собранные в ходе судебного разбирательства доказательства свидетельствуют о том, что заслуженный тренер не смог словесно самоутвердиться в тренировочной среде и решил применить непозволительную физическую силу для закрепления своего авторитета. В современном обществе в целом, в том числе и в спорте, физическое наказание недопустимо и строго противоречит этическим нормам“, — заявила Воогма.
Она добавила: „Возможно, в прошлом веке физическое наказание и было принято в спорте, но не в современном обществе и не в спортивных единоборствах. Компетентность тренера проявляется в его умении заставить детей и подростков слушать его и добиваться авторитета силой слова, а не физическим запугиванием. Данной процедурой мы дали конкретный сигнал тренерам, тренирующимся и их семьям, что общество не приемлет применения насилия, а разногласия должны решаться словом. Ни один тренер не имеет права физически наказывать ребенка за нарушение правил“.