Суд признал тренера по дзюдо виновным в физическом насилии над ребенком

„Показания потерпевшей Кристийны (имя известно редакции - Е.К.) заслуживают доверия, поскольку у нее нет оснований делать необоснованные обвинительные заявления. Также отсутствуют доказательства того, что между потерпевшей и обвиняемым плохие отношения. Кроме того, показания Кристины подтверждаются показаниями четырех других свидетелей и письменными доказательствами. Она занималась до конца и не сказала матери, когда вернулась домой, но она всего лишь подросток, от которого нельзя ожидать рационального поведения, как от взрослого человека“, — добавил судья.

По словам 74-летнего тренера по дзюдо, во время тренировки он дал ребенку подзатыльник и сравнил это со стуком в дверь согнутым пальцем. Однако, по словам потерпевшего и его партнеров по тренировкам, удар все же был сильнее.

Адвокат Ранникмаа имеет право подать апелляцию в Тартуский окружной суд в течение 30 дней. По мнению судьи, вина была доказана и спор шел не о том, имел ли место физический контакт во время тренировки по дзюдо в сентябре 2021 года, а о силе контакта.

„Суд решил признать обвиняемого виновным по статье 121 и наказать его штрафом в размере 100 штрафных единиц, или 2940 евро. Кроме того, он должен будет выплатить 1 187 евро и 50 центов в качестве судебных издержек“, — объявила Вяйнасте в зале суда.

Ранникмаа обвинили в том, что он ударил ребенка во время тренировки по дзюдо. §121 охватывает причинение вреда здоровью другого человека, а также нанесение ударов, избиение или другое физическое насилие , причиняющее боль. Судья Хели Вяйнасте заявила в зале суда, что ни один тренер не имеет права физически травмировать ребенка за проступки. Смягчающих обстоятельств не нашлось, зато нанесение ударов на глазах у других несовершеннолетних стало отягчающим обстоятельством. „Тренер должен быть авторитетом, которого уважают, который своим поведением дает молодым людям чувство безопасности и является примером для подражания“, — отметила судья.

„Очевидно, я подам апелляцию, но больше комментировать не буду. Я прекратил всякое общение с прессой“, - заявил Delfi Рихо Ранникмаа, который более 50 лет работал тренером по дзюдо и сумо и был осужден в среду Вирумааским судом по статье 121 „Применение физического насилия“.

Дело приобрело большой резонанс через неделю после инцидента, когда появилась статья в Postimees. „Сам Ранникмаа признался, что обсуждал инцидент после статьи Маргуса Мартина 28 сентября. Дети увидели слезы в его глазах и сказали, что они на его стороне“, — рассказывает Вяйнасте.

Ранникмаа может продолжить работу тренером

Партнер потерпевшей по тренировкам Кадри (имя известно - Е.К.) видела, как тренер встал с кресла, сделал два шага и ударил ее кулаком по затылку. Другие молодые люди сказали то же самое. По словам очевидцев, Кристийна начала плакать после того, как ее ударили.

„После тренировки у пострадавшей болела голова, она не могла потом заплести волосы и спать на спине дома. Голова опухла и болела несколько дней, а шишка держалась неделю, — пояснила судья. — По словам матери пострадавшей, травма была не такой, чтобы обращаться в ЭМО, а заявить в полицию ей в голову не пришло“.

По словам Вяйнасте, не было доказано, что удар был нанесен кулаком, что Ранникмаа не понимал, что причиняет ребенку боль и что он не заметил слез. Суд также не согласился с тем, что наличие шишки не было доказано, поскольку это подтверждается свидетельскими показаниями.

Поскольку после удара Ранникмаа сказал ребенку: „Не смотри на меня, я знаю, что это было больно“, это может рассматриваться как косвенный умысел и объективно соответствует вине по §121. Кроме того, Ранникмаа позже признал, что мог бы разрешить ситуацию иначе, но в данном случае он видел, что это было наиболее справедливое решение.

Ранникмаа не присутствовал на вынесении решения, но его представлял адвокат Эпп Ландберг. Прокурор также хотела запретить тренеру заниматься педагогической деятельностью, но, по мнению суда, для этого не было оснований.

Физические наказания не принимаются в современном обществе