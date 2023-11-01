Центр „Досье“: российские рыболовные суда могут использоваться для диверсий и военной разведки

Центру „Досье“ удалось найти конечного собственника, стоящего за цепочкой компаний вокруг Newnew Polar Bear. Это китайский предприниматель Фань Юйсинь, которого многое связывает с Россией. Там он владеет крупным бизнесом и, возможно, даже обладает административным ресурсом.

Контейнеровоз Newnew Polar Bear оказался в центре внимания после пресс-конференции полиции Финляндии, состоявшейся 24 октября. По версии полиции, в ночь на 8 октября это судно разрушило своим левым передним якорем газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию по дну Балтики, причем якорь волочили по дну, прежде чем он врезался в трубу. Оторванный якорь — весом шесть тонн — нашелся неподалеку, его как раз подняли на поверхность в день пресс-конференции. Красивая фотография Вашуткина подтверждала слова финской полиции: на снимке, сделанном почти через две недели после происшествия, отчетливо видно, что у Newnew Polar Bear отсутствует левый передний якорь.

В воскресенье 22 октября архангельский фотограф Виталий Вашуткин добавил на специализированный сайт fleetphoto.ru и свою страничку во „Вконтакте“ несколько красивых фотографий, сделанных тем же днем в порту. На одной из них был запечатлен буксир, казавшийся крохотным на фоне идущего следом огромного контейнеровоза Newnew Polar Bear. Через несколько дней фотография исчезла с fleetphoto.ru — упоминание о ней теперь можно найти только через веб-архив.

Издание обнаружило, что компания, владеющая одним из этих кораблей, имеет тесные связи с мурманским спецназом ФСБ, потенциально ответственным за подводные операции. А на первый взгляд мирный рыбный рефрижератор, как выяснилось, обладает специальным оборудованием для подводных работ, участвует в российском гособоронзаказе и швартуется возле военных баз — а сразу после этого отправляется в рейс в европейские порты. Владельцы судна, вероятно, лично знакомы с главнокомандующим ВМФ России. Наконец, в шпионскую деятельность могут быть вовлечены суда крупнейшего российского рыбного холдинга — группы „Норебо“. Группа стала лидером рынка благодаря близкой дружбе основателя с однокурсником Путина Николаем Егоровым.

Летом 2023 года структуры Фань Юйсиня приобрели пять судов-контейнеровозов, включая Newnew Polar Bear, чтобы заняться перевозками Китай — Россия — Китай по Северному морскому пути. Этот проект буквально обласкан российской властью: 7 июля, когда Newnew Polar Bear вышел в свой первый рейс Санкт-Петербург — Шанхай, даже состоялась пресс-конференция в агентстве ТАСС.

Странное траление у Шпицбергена

Повреждение газопровода Balticconnector — не первая странная подводная авария. Всего полтора года назад на весь мир прогремел другой инцидент — внезапный выход из строя оптоволоконного кабеля, соединяющего архипелаг Шпицберген с материковой Норвегией. На Шпицбергене расположена одна из крупнейших в мире спутниковых станций — SvalSat. Кабель передает оттуда информацию, которую используют в NASA и Европейском космическом агентстве, а также для отслеживания морского трафика.

Сигнал пропал рано утром 7 января 2022 года. Как позже выяснилось, под действием некой внешней силы произошел обрыв кабеля. Это случилось в том месте, где морское дно резко уходит вниз, глубина растет с 300 до 2700 м, уточняли в компании — операторе кабеля. Представитель норвежской полиции говорил, что в районе аварии на дне нашли следы воздействия траловых досок, то есть оборудования рыболовного судна.

Но есть важный нюанс. По инструкции, если в водах ведется рыбная ловля, кабель связи не может просто валяться на дне, а должен быть закопан на глубину до двух метров, отмечали в норвежском медиахолдинге NRK. Получается, если такой кабель действительно повредили тралом, то виноваты не только рыбаки, но и компания, прокладывающая оптоволокно. Норвежская полиция, не имея ясной картины произошедшего, через два месяца просто закрыла дело.

Журналисты NRK, отследив морской трафик, пришли к выводу, что утром 7 января на месте аварии находилось одно-единственное судно — российский рыболовный траулер „Мелькарт 5“. Документы, которые есть у „Досье“, подтверждают, что судно годится на роль подозреваемого: оно оснащено двумя тралами — для ловли пикши и трески, это донные тралы, то есть „Мелькарт 5“ действительно мог „дотянуться“ до дна в районе инцидента. А данные сервиса MarineTraffic показывают, что с утра 6 января до вечера 8 января „Мелькарт 5“ пересек линию кабелей не менее 20 раз. Что вообще траулер делал в этом месте, непонятно: кабели обозначены на карте, а рыбная ловля возле них строго запрещена.

Подводные диверсии могут говорить о том, что Кремль усилил разведку в приграничных водах и активно использует для этого гражданские суда. Из-за этого в странах НАТО все чаще вспоминают о „красном хуке справа“ — гипотетической ситуации, при которой российский Северный флот ВМФ придет в Атлантику, перерезав подводные кабели и морские пути, соединяющие Европу и США. Затем, согласно этому же апокалиптическому сценарию, флот атакует ракетами восточное побережье Штатов. Такие прогнозы до сих пор воспринимают со скепсисом. Но похоже, что сценарий прямой морской войны с НАТО существует и, по крайней мере, прорабатывается российской разведкой.

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