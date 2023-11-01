В Индии вспышка смертельного вируса, передающегося от летучих мышей. Вакцины от него нет

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение болезни, потребовалось задействовать множество сил и на две недели частично изолировать девять деревень, а также обследовать более 53 тысяч домов на предмет выявления признаков заболевания.

Представитель Европейской комиссии доктор Франсиско Перес-Каньядо заявил, что если власти не рассмотрят вопрос о профилактике, связав воедино здоровье животных, окружающую среду и здоровье человека, то остановить следующую пандемию не получится: „Когда наступит следующая пандемия, и у нас будут умирать миллионы и миллионы людей по всему миру, пусть это не будет связано с тем, что мы упустили эту деталь“.

Врач-эпидемиолог на условиях анонимности заявил The Insider, что озвученные в материале агентства проблемы очень серьезные, однако пока Нипах беспокоит только Индию и пандемия миру не грозит. При этом вспышка вируса может быть использована для ускорения подписания международного соглашения о предотвращении эпидемии, предложенного ранее:

„Судя по той информации, которая есть сейчас, новую пандемию ожидать не стоит. Небольшое проникновение животных вирусов в популяцию человека происходит каждый год — но это только описанные случаи, а есть еще очень много неописанных. Например, когда это единичный случай: у человека была температура, диарея, но потом он выздоровел и всё. Так что пока эта история локальная и индийская.