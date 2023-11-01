В Индии вспышка смертельного вируса, передающегося от летучих мышей. Вакцины от него нет(7)
В Индии в штате Керала от смертельного вируса летучих мышей Нипах (Nipah) погибли два человека, еще сотни после заражения были помещены в карантин. Эта вспышка Нипаха — четвертая за последние пять лет, сообщает Insider со ссылкой на Reuters. В результате вырубки лесов и застройки в некоторых индийских районах летучие мыши теснее контактируют с людьми, что повышает риск заражения, подчеркивает агентство.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение болезни, потребовалось задействовать множество сил и на две недели частично изолировать девять деревень, а также обследовать более 53 тысяч домов на предмет выявления признаков заболевания.
Представитель Европейской комиссии доктор Франсиско Перес-Каньядо заявил, что если власти не рассмотрят вопрос о профилактике, связав воедино здоровье животных, окружающую среду и здоровье человека, то остановить следующую пандемию не получится: „Когда наступит следующая пандемия, и у нас будут умирать миллионы и миллионы людей по всему миру, пусть это не будет связано с тем, что мы упустили эту деталь“.
Врач-эпидемиолог на условиях анонимности заявил The Insider, что озвученные в материале агентства проблемы очень серьезные, однако пока Нипах беспокоит только Индию и пандемия миру не грозит. При этом вспышка вируса может быть использована для ускорения подписания международного соглашения о предотвращении эпидемии, предложенного ранее:
„Судя по той информации, которая есть сейчас, новую пандемию ожидать не стоит. Небольшое проникновение животных вирусов в популяцию человека происходит каждый год — но это только описанные случаи, а есть еще очень много неописанных. Например, когда это единичный случай: у человека была температура, диарея, но потом он выздоровел и всё. Так что пока эта история локальная и индийская.
Но есть и вторая сторона. Во время пандемии китайского коронавируса человечество показало себя не с лучшей стороны. Всемирная организация здравоохранения, поддержанная многими учеными, взялась за то, чтобы найти какое-то организационное решение для этой проблемы. И они пошли по пути создания международного договора. Идея ООН предполагала, что если возникнет пандемия, то ВОЗ по команде будет принимать обязательные решения для всего человечества. И сейчас это является предметом споров — в этом договоре предлагается после объявления пандемии отменить патенты на лекарства, нужные для лечения этой болезни. Фармкомпании на такое не согласны. И правительства стран, в которых эти компании работают, тоже не испытывают восторга от этой идеи. Я думаю, что эта информация и индийская история может быть использована как аргумент в пользу международного договора, чтобы обратить внимание на его необходимость“.