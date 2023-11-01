В прошлом году все боялись, что Европа замерзнет без российского газа. А как она подготовилась к этой зиме?(9)
Газовые хранилища в Европе были заполнены на 90% уже в августе, поставки сжиженного природного газа в регион по-прежнему на высоком уровне, но ни то ни другое не гарантирует Европе успешного прохождения зимнего сезона. „Медуза“ попыталась разобраться, стоит ли европейцам ожидать дефицита газа или роста цен, почему так важно сохранить запасы сырья в подземных хранилищах на высоком уровне к следующему лету и в каком случае странам ЕС придется делиться газом друг с другом.
Сейчас европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены почти на 99% — и это рекорд. Более того, ПХГ продолжают заполняться несмотря на то, что официально зимний газовый сезон уже начался (он длится с 1 октября по 31 марта). Некоторые страны — например, Дания, Болгария и Латвия — понемногу начали отбирать газ из хранилищ, но относительно теплая погода по всей Европе пока позволяет продолжать закачку.
Европа выполнила изначально поставленную цель по заполнению хранилищ на 90% к 1 ноября на два с половиной месяца раньше срока. В этом помогли два основных фактора:
высокий уровень (56%) оставшихся запасов от предыдущего зимнего сезона, который оказался теплым;
снижение спроса на газ в среднем на 15–20% в прошлом сезоне, причем этот показатель так и не восстановился к зиме 2023/2024.
Кроме того, за год Европа увеличила мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) — новые терминалы появились в Германии, Финляндии, Нидерландах, Испании и Франции.
В абсолютных значениях больше всего газа хранится в Германии и Италии (25,8 миллиарда и 19,8 миллиарда кубометров соответственно). Еще около трех миллиардов кубометров, закупленных европейскими трейдерами в преддверии зимы, хранится в ПХГ на территории Украины.
Все это не гарантирует, что зимой проблем с газом не будет. Есть много рисков — от холодной зимы до роста цен и перебоев в поставках из-за войн
ПХГ обычно покрывают только 25–30% спроса зимой, остальное потребление по-прежнему обеспечивается поставщиками газа. У Европы, кроме собственной добычи, есть еще пять источников поставок — СПГ и четыре трубопроводных импортера: Норвегия, Алжир, Россия и Азербайджан. Но с сокращением доли российского газа на европейском рынке ушла и гибкость, которую могли позволить себе европейцы в его потреблении.
„Представим, что раньше вы могли прийти в супермаркет и купить все, что вам захочется, в любой момент времени, — объясняет „Медузе“ трейдер крупной западной компании, торгующей газом. — А теперь полки опустели — это, конечно, совсем не дефицит, и вам будет из чего приготовить ужин, но выбор ограничен, и любые перебои с поставками или скачок спроса могут повлиять как на цену, так и на вашу способность приобрести нужный товар“.
Британская аналитическая компания Timera Energy выделила пять основных рисков европейского газового рынка, которые могут реализоваться этой зимой:
на стороне спроса — холодная зима или восстановление спроса со стороны европейской промышленности на фоне относительно низких цен на газ этим летом;
на стороне предложения — перебои с поставками СПГ, уход партий сжиженного газа в Азию, если цены там станут привлекательнее европейских, и прекращение поставок оставшегося российского газа;
кроме того, эксперты отмечают геополитические риски. Например, вероятность долгой масштабной войны на Ближнем Востоке, что может повлиять на маршруты танкеров с СПГ, а также опасность диверсий на газотранспортной инфраструктуре.
Вероятность дефицита газа в Европе, несмотря на перечисленные риски, остается очень низкой. Например, в объединении европейских газотранспортных операторов ENTSOG считают, что недостаток может возникнуть, лишь если совпадут сразу два фактора: холодная зима и остановка российского экспорта, — в этом случае запасы могут снизиться до критических 9%. Но в случае нормальных зимних температур в ПХГ может остаться до 56% запасов к окончанию сезона, а спрос на газ может быть полностью удовлетворен, даже если Россия прекратит поставки.
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