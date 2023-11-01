В прошлом году все боялись, что Европа замерзнет без российского газа. А как она подготовилась к этой зиме?

Сейчас европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены почти на 99% — и это рекорд. Более того, ПХГ продолжают заполняться несмотря на то, что официально зимний газовый сезон уже начался (он длится с 1 октября по 31 марта). Некоторые страны — например, Дания, Болгария и Латвия — понемногу начали отбирать газ из хранилищ, но относительно теплая погода по всей Европе пока позволяет продолжать закачку.

Европа выполнила изначально поставленную цель по заполнению хранилищ на 90% к 1 ноября на два с половиной месяца раньше срока. В этом помогли два основных фактора:

высокий уровень (56%) оставшихся запасов от предыдущего зимнего сезона, который оказался теплым;

снижение спроса на газ в среднем на 15–20% в прошлом сезоне, причем этот показатель так и не восстановился к зиме 2023/2024.

Кроме того, за год Европа увеличила мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) — новые терминалы появились в Германии, Финляндии, Нидерландах, Испании и Франции.

В абсолютных значениях больше всего газа хранится в Германии и Италии (25,8 миллиарда и 19,8 миллиарда кубометров соответственно). Еще около трех миллиардов кубометров, закупленных европейскими трейдерами в преддверии зимы, хранится в ПХГ на территории Украины.

Все это не гарантирует, что зимой проблем с газом не будет. Есть много рисков — от холодной зимы до роста цен и перебоев в поставках из-за войн

ПХГ обычно покрывают только 25–30% спроса зимой, остальное потребление по-прежнему обеспечивается поставщиками газа. У Европы, кроме собственной добычи, есть еще пять источников поставок — СПГ и четыре трубопроводных импортера: Норвегия, Алжир, Россия и Азербайджан. Но с сокращением доли российского газа на европейском рынке ушла и гибкость, которую могли позволить себе европейцы в его потреблении.