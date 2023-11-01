„Прием радушный, шикарный, замечательный“. Как погромщики в аэропорту Махачкалы приняли врача из Москвы за израильтянина
Дильшот Мамадалиев — сердечно-сосудистый хирург из Москвы, прилетел в Махачкалу вечером 29 октября — как раз когда аэропорт штурмовала разъяренная толпа, узнавшая о прибытии рейса из Тель-Авива. Погромщики приняли Дильшота за израильтянина, устроили ему допрос и отобрали паспорт. Он рассказал Русской службе Би-би-си подробности того вечера.
Дильшот Мамадалиев: „Самолет вылетел из Москвы, из Шереметьево, и приземлился в семь часов вечера в Махачкале. О том, что [в Махачкале] будет рейс международный, из Тель-Авива, я знать не знал.
Там два терминала — для внутренних и для международных. Я прилетел в терминал для внутренних рейсов, забрал багаж. Была абсолютно штатная обстановка, такие же пассажиры, как и я, забрали багаж и разбежались в своих направлениях, в своих мыслях.
За мной отправили водителя, но он, как оказалось, не смог пробиться [к аэропорту], поэтому мне порекомендовали пройти в сторону КПП. Спокойным шагом я пошел в сторону проходной, и там меня уже народ встретил.
[Меня] окружили, спросили, откуда я прилетел. Я сказал, что прилетел из Москвы. На слово мне не поверили, попросили показать паспорт. Я показал паспорт, что родился в городе Смоленске. Вырос там. На чемодане была бирка, которая показывала — „Аэропорт Шереметьево“.
Но почему-то [мне] не поверили. Наверное, у меня подозрительное лицо, поэтому решили все-таки разобраться, настоящий у меня паспорт или поддельный.
[Кроме того] у меня спросили, кто я по национальности. Я ответил, что я узбек. Один человек решил проверить, настоящий ли я узбек или нет, и заговорил со мной на кумыкском. Это одна и та же группа языков, тюркская. Я ему на это ничего не смог ответить“.
На видео, которое было опубликовано вечером 29 октября, видно, что Дильшот стоит в окружении агрессивно настроенных мужчин, которые говорят на повышенных тонах, кто-то снимает его на телефон. „Ты что здесь ***** [обмануть] решил?“ „Чемодан [у него] забери!“.
Дильшот Мамадалиев: „Опасности я не ощущал. Я просто не мог понять, чего от меня хотят. Напряженность была, естественно. Люди явно критично относились ко мне — думали, что я подделал документ. Но суровой какой-то агрессии я не испытывал“.
В какой-то момент человек в толпе, окружавшей Мамадалиева, говорит: „Его паспорт у меня! Его отпускать?“ и со словами „разбираться будем“ отдает паспорт дальше в толпу. Одновременно человек в штатском пытается отделить Дильшота от толпы и увести его от протестующих. Кто это был, Дильшот и его коллега не знают, но предполагают, что это мог быть сотрудник полиции, ФСБ или службы охраны аэропорта.
Дильшот Мамадалиев: „Это был, наверное, мой ангел-хранитель. Который забрал меня и сказал: „Пойдем, тебе здесь делать нечего, есть места получше“ .
Все это продлилось минут пять, может быть, десять. Дальше мне сказали, что мне лучше отойти подальше от людей. Я еще попросил сотрудников полиции вернуть мне паспорт, они сказали: „Сейчас мы уже в толпе его не отыщем“.
Сотрудники полиции, которые, по словам Мамадалиева, были на месте, в разговор не вмешивались, но пытались отделить его от толпы. После этого Дильшот пошел в дежурную часть на территории аэропорта, чтобы написать заявление об утрате паспорта. По словам самого Дильшота и его коллеги Сабира Айдаева, который и пригласил его в Махачкалу, вечером полицейские продолжали прибывать в аэропорт и не рекомендовали Дильшоту покидать отдел „в целях безопасности“.
В третьем часу ночи, когда протестующих на территории аэропорта уже не было, Мамадалиев наконец уехал.
Во время беседы с корреспондентом Би-би-си Дильшот несколько раз шутит, что протестующие хотели „радушно приветствовать меня, обнять, познакомиться“, рассказывает, что теперь его узнают прохожие на улицах и пациенты, и в целом „прием [был] радушный, шикарный, замечательный“. Паспорт ему пока так и не вернули.
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