„Прием радушный, шикарный, замечательный“. Как погромщики в аэропорту Махачкалы приняли врача из Москвы за израильтянина

Дильшот Мамадалиев: „Самолет вылетел из Москвы, из Шереметьево, и приземлился в семь часов вечера в Махачкале. О том, что [в Махачкале] будет рейс международный, из Тель-Авива, я знать не знал.

Там два терминала — для внутренних и для международных. Я прилетел в терминал для внутренних рейсов, забрал багаж. Была абсолютно штатная обстановка, такие же пассажиры, как и я, забрали багаж и разбежались в своих направлениях, в своих мыслях.

За мной отправили водителя, но он, как оказалось, не смог пробиться [к аэропорту], поэтому мне порекомендовали пройти в сторону КПП. Спокойным шагом я пошел в сторону проходной, и там меня уже народ встретил.

[Меня] окружили, спросили, откуда я прилетел. Я сказал, что прилетел из Москвы. На слово мне не поверили, попросили показать паспорт. Я показал паспорт, что родился в городе Смоленске. Вырос там. На чемодане была бирка, которая показывала — „Аэропорт Шереметьево“.

Но почему-то [мне] не поверили. Наверное, у меня подозрительное лицо, поэтому решили все-таки разобраться, настоящий у меня паспорт или поддельный.

[Кроме того] у меня спросили, кто я по национальности. Я ответил, что я узбек. Один человек решил проверить, настоящий ли я узбек или нет, и заговорил со мной на кумыкском. Это одна и та же группа языков, тюркская. Я ему на это ничего не смог ответить“.

На видео, которое было опубликовано вечером 29 октября, видно, что Дильшот стоит в окружении агрессивно настроенных мужчин, которые говорят на повышенных тонах, кто-то снимает его на телефон. „Ты что здесь ***** [обмануть] решил?“ „Чемодан [у него] забери!“.

Дильшот Мамадалиев: „Опасности я не ощущал. Я просто не мог понять, чего от меня хотят. Напряженность была, естественно. Люди явно критично относились ко мне — думали, что я подделал документ. Но суровой какой-то агрессии я не испытывал“.