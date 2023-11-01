Как телеграм-каналы подстрекали к еврейскому погрому в Дагестане

„За последний год российский министр иностранных дел неоднократно позволял себе антисемитские высказывания. Российский президент также прибегал к антисемитским оскорблениям. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом“, — заявил Зеленский.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал эти обвинения абсурдными. Президент Украины Владимир Зеленский осудил погромы и обвинил в произошедшем российские власти и пропагандистов.

В понедельник эту же версию повторил и российский президент Владимир Путин, сказав, что „события в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб“.

„Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал „Утро Дагестан“ администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами“, — заявил Меликов.

Губернатор Дагестана Сергей Меликов вернулся в регион из Москвы и сразу же обвинил в беспорядках Украину.

Погромщики размахивали палестинскими флагами и скандировали антисемитские и исламистские лозунги. Полиция смогла восстановить порядок лишь через несколько часов; 83 человека были задержаны, сообщили в российском МВД.

„Нужно, чтобы за каждым вышедшим поехали машины и вычислили адреса, где они остановятся“, — подстрекали в канале.

В тот вечер толпа действительно прорвалась в аэропорт. Разъяренные мужчины забрались на крышу здания и вышли на летное поле. Они искали прибывающих из Израиля пассажиров.

Через 20 минут канал разместил подробную инструкцию, как действовать, когда пассажиры рейса Тель-Авив-Махачкала начнут покидать аэропорт. „Создаем толпу и блокируем выход! Пусть выходят по одному, проклинают государство Израиль и проходят дальше“, — инструктировали администраторы канала. „Если не захотят проклинать, мы заблокируем аэропорт и не дадим им выйти“.

В воскресенье популярный в Дагестан е анонимный телеграм-канал „Утро Дагестан“ распространил информацию о прибывающем из Тель-Авива рейсе и призвал дагестанцев приехать в аэропорт Махачкалы к 19:00 — времени прибытия рейса.

В основе обвинений в адрес Украины лежит связь телеграм-канала „Утро Дагестан“ с Ильей Пономаревым, бывшим российским депутатом, который уехал в Украину и получил украинское гражданство. Пономарев спонсирует сетку оппозиционных телеграм-каналов, призывающих к массовым протестам и свержению власти в России. „Утро Дагестан“ занимался тем же, но с региональной спецификой — он призывал к борьбе с „оккупационным режимом“ и независимости „Дагестана и земель Мусульман“.

Канал освещал также события в Израиле и Газе, поддерживая группировку ХАМАС. В постах использовался эмоциональный язык и призывы поддержать „братьев-мусульман“.

„Выходите на площади наших городов!!! Это не я вас прошу — вас просит, умоляет умирающая Палестина!!!“ — говорилось в типичном посте.

Когда канал начал распространять призывы к насилию против евреев, антисемитские карикатуры и теории заговоры, число его подписчиков выросло с 50 тыс до 65 тыс за несколько дней.

В „Утро Дагестан“ также писали о российском вторжении в Украину, осуждая его.

Администраторы канала опровергли всякую связь с Пономаревым и Украиной, заявив, что „админ и владелец канала в одном лице — дагестанец, Мусульманин“ (пунктуация автора).

Однако сам Пономарев привел другую версию событий. Он заявил, что помог этому каналу „финансово и организационно“, но не имеет к нему отношения с осени 2022 года. Но эти слова противоречат его предыдущим заявлениям: в августе 2023-го он называл „Утро Дагестан“ „нашим каналом“, а в сентябре говорил о нем как об одном из своих проектов.

„Гонка истерик в телеграм-каналах“

„Утро Дагестан“ — лишь один из ряда телеграм-каналов, чатов в WhatsApp и страниц в Instagram, которые распространяли антисемитизм на северокавказскую аудиторию в связи с войной Израиля и ХАМАС.