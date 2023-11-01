Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле для консультаций

Как заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Фредди Мамани, Боливия приняла такое решение „знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального израильского военного наступления, которое идет в секторе Газа“.

Две другие южноамериканские страны — Чили и Колумбия — заявили об отзыве своих послов из Израиля для консультаций. Все три страны призвали объявить перемирие, а власти Боливии и Чили заявили о необходимости обеспечить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также обвинили Израиль в нарушении международного законодательства.

О необходимости перемирия заявили и власти Мексики и Бразилии.

Внешнеполитическое ведомство Израиля отзыв послов Чили и Колумбии, а также заявление Боливии о разрыве дипломатических связей пока не прокомментировало.

Боливия, отмечает Reuters, одна из первых стран мира, объявившая о разрыве дипотношении с Израилем из-за операции в секторе Газа. В 2009 году Эво Моралес, занимавший в тот момент пост президента Боливии, разорвал дипломатические отношения с Израилем также из-за ударов по сектору Газа, но в 2020 году они были восстановлены.

7 октября ХАМАС напал на Израиль, убив 1400 человек и захватив более 200 заложников. В ответ ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по сектору Газа, в конце октября войска Армии обороны Израиля вошли на палестинскую территорию. По данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли около 8,5 тысячи человек, в том числ 3,5 тысячи детей. Около 1,5 миллиона человек в секторе Газа, заявили представители ООН, были вынуждены покинуть свои дома.

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