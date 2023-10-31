BBC: Взрыв в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа: погибли по меньшей мере 47 человек

На фотографиях агентства Reuters видны значительные разрушения в лагере и люди, которые ищут под завалами выживших.

Корреспондент AFP также побывал на месте взрыва в Джабалии. Агентство сообщает, что на снятых там видеоматериалах видны тела по меньшей мере 47 человек, извлеченные из-под обломков разрушенных зданий (что близко к данным, распространяемым властями Газы).

Министерство утверждает, что причиной взрыва стал авиаудар Израиля. По его данным, около 150 человек получили ранения, „десятки“ остаются под завалами.

AFP пишет, что на одной из видеозаписей видно, что из-под обломков разрушенных зданий извлечены по меньшей мере 47 тел.

Армия обороны Израиля пока не комментировала произошедшее.

Лагерь Джабалия расположен в северной части города Газа. Как пишет BBC News, это крупнейший из восьми лагерей беженцев в Газе. По данным ООН на июль 2023 года, там было зарегистрировано более 116 тысяч палестинских беженцев. Беженцы начали обустраивать лагерь после войны 1948 года. Он занимает территорию в 1,4 квадратных километра. В Джебалии есть 26 школ, центр раздачи продовольствия, две медицинских центра, библиотека и семь колодцев с водой. Лагерь расположен в той части сектора Газа, из которой Израиль призывал уходить гражданское население.

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