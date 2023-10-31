Расследование ООН подтвердило, что село Гроза в Харьковской области обстреляли российские военные. Там погибли 59 человек, все они были мирными жителями

„УВКПЧ также не обнаружило признаков присутствия законных военных целей на поминальном обеде или вблизи места его проведения в момент инцидента“, — говорится в докладе.

Авторы доклада сделали вывод, что российские военные либо не сделали все возможное для проверки того, что цель была военным объектом, либо намеренно целились в гражданских лиц. В обоих случаях речь идет о нарушении международного права.

В связи с произошедшим ООН рекомендовала России соблюдать нормы международного гуманитарного права, заботиться о безопасности гражданских лиц при проведении военных операций, а также обеспечить надлежащее возмещение ущерба жертвам.

Ракетный удар по селу Гроза российские военные нанесли 5 октября, когда там проходили поминки по украинскому военному Андрею Козырю, погибшему под Попасной в начале войны. Представитель России в ООН Виталий Небензя утверждал, что это были похороны „высокопоставленного националиста“, на которых собрались „множество его подельников-нацистов“.

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