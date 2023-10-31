Правда ли, что израильский кондитер испёк торт с повешенным Владимиром Зеленским?
В середине октября 2023 года стала виральной история о кондитере из Тель-Авива, якобы испёкшем торт в виде виселицы с повешенным президентом Украины. Мы проверили, есть ли основания доверять этим сообщениям.
Публикации о том, что Ави Меламедсон, „самый известный кондитер из Тель-Авива“, создал торт с повешенным Владимиром Зеленским, начали распространяться 12 октября. Большинство таких постов содержат видео, в котором демонстрируется похожий на торт объект в форме виселицы с подвешенной фигуркой — в ней можно узнать президента Украины. В субтитрах говорится, что Меламедсон изготовил этот торт, поскольку разочарован политикой Киева: „Высокий уровень коррупции правительства Зеленского привёл к тому, что украинское вооружение было передано ХАМАС“. В Telegram видео и стоп-кадрами из него делились, в частности, каналы „Россия сейчас“ (337 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (190 000), Voblya (183 000), „Шейх Тамир“ (141 000) и „Военкор 🅉 Медведев“ (67 000). Сюжет стал популярным у пользователей и пабликов во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“, делились историей также в Facebook и X (бывший Twitter). Заметки о торте с повешенным Зеленским опубликовал ряд пророссийских веб-сайтов.
Используемое в качестве доказательства видео имитирует дизайн роликов, которые публикует израильская англоязычная газета The Jerusalem Post — в левом верхнем углу можно заметить логотип издания. Однако ни на официальном сайте, ни в аккаунтах The Jerusalem Post в социальных сетях подобного сюжета обнаружить не удалось, а оформление вирусного видео отличается от используемого этим СМИ. Хотя у визуального контента The Jerusalem Post и отсутствует единый дизайн-код, у опубликованных изданием роликов есть характерная деталь — в последнее время израильская газета практически не использует в них свой логотип, за последние четыре месяца он появился на видео лишь единожды. Кроме того, в вирусном ролике использован старый логотип: с апреля 2023 года The Jerusalem Post заменила его на другой, а видео в Facebook снабжены логотипом с полным названием издания.
В профиле Ави Меламедсона в Instagram, где тот якобы выложил видео с тортом-виселицей и критически высказался в адрес Зеленского, „Проверено“ также не удалось обнаружить изображений изделия, показанного в виральном ролике. При этом кондитер достаточно активно выкладывает фотографии приготовленных им десертов и записывает ролики Reels. Видеообращение Меламедсона, фрагмент которого был использован в разошедшемся сюжете, приписанном The Jerusalem Post, „Проверено“ обнаружило в его аккаунте в Facebook. В оригинале тель-авивский кондитер говорит о языке ненависти, который блогеры используют в отношении евреев. Видео выложено 9 октября, через два дня после атаки боевиков ХАМАС на Израиль и первых ответных ударов израильской армии по сектору Газа. В вирусном видео соответствующая видеодорожка была показана без звука, а реплики об Украине и Зеленском даны в субтитрах. В разговоре с представителями грузинского фактчекингового проекта „Детектор мифов“ Меламедсон сообщил, что его пекарня не изготавливала торт-виселицу, и назвал разошедшийся по соцсетям ролик „целенаправленной провокацией, направленной на разжигание вражды“.
О том, что ролик сфальсифицирован, свидетельствуют и допущенные его авторами грамматические ошибки, нехарактерные для такого крупного издания, как The Jerusalem Post. Так, на отметке 00:05 имя украинского президента представлено в транслитерации с русского (Vladimir Zelenskiy), а на 00:17 и далее — уже с украинского (Volodymyr), в то время как сама газета называет политика исключительно Volodymyr Zelensky. На 17-й секунде слово Internet в титрах написано со строчной буквы, хотя по правилам английского языка должно быть написано с прописной.
Также на отметке 0:43 демонстрируются кадры из распространившегося ранее дезинформационного ролика о поставках ХАМАС оружия из Украины, который „Проверено“ уже разбирало. Оно, как показал анализ публикаций в соцсетях, получило весьма ограниченное внимание на Ближнем Востоке и впервые появилось в русскоязычном сегменте интернета. Хотя доказательств попадания оружия из Украины в руки боевиков нет, это утверждение активно распространяется, в том числе с помощью фальшивых роликов, приписываемых крупным иностранным СМИ или командам независимых расследователей. Некоторые из таких роликов, как и в случае с израильским кондитером, посвящены реакции известных людей на заявления о передаче Киевом помощи, полученной от Западе, в пользу ХАМАС.
Самая ранняя из обнаруженных „Проверено“ публикаций с видео о торте-виселице появилась 12 октября в 10:24 по московскому времени в Telegram-канале „Шейх Тамир“, уже десятки раз упоминавшемся в наших разборах. Позднее вышел ряд публикаций на испанском и английском, но поиск и анализ социальных сетей показывает, что видео не получило сколько-нибудь значительного распространения на этих языках.
Таким образом, нет никаких свидетельств того, что Ави Меламедсон когда-либо готовил торт с повешенным Зеленским или высказывался о коррупции в Украине, якобы приведшей к поставкам западного оружия боевикам ХАМАС. Ролик, приписанный The Jerusalem Post и используемый в качестве доказательства этого утверждения, сфальсифицирован.
Итог: Фейк