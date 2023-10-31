Правда ли, что израильский кондитер испёк торт с повешенным Владимиром Зеленским?

Публикации о том, что Ави Меламедсон, „самый известный кондитер из Тель-Авива“, создал торт с повешенным Владимиром Зеленским, начали распространяться 12 октября. Большинство таких постов содержат видео, в котором демонстрируется похожий на торт объект в форме виселицы с подвешенной фигуркой — в ней можно узнать президента Украины. В субтитрах говорится, что Меламедсон изготовил этот торт, поскольку разочарован политикой Киева: „Высокий уровень коррупции правительства Зеленского привёл к тому, что украинское вооружение было передано ХАМАС“. В Telegram видео и стоп-кадрами из него делились, в частности, каналы „Россия сейчас“ (337 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram“ (190 000), Voblya (183 000), „Шейх Тамир“ (141 000) и „Военкор 🅉 Медведев“ (67 000). Сюжет стал популярным у пользователей и пабликов во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“, делились историей также в Facebook и X (бывший Twitter). Заметки о торте с повешенным Зеленским опубликовал ряд пророссийских веб-сайтов.

Используемое в качестве доказательства видео имитирует дизайн роликов, которые публикует израильская англоязычная газета The Jerusalem Post — в левом верхнем углу можно заметить логотип издания. Однако ни на официальном сайте, ни в аккаунтах The Jerusalem Post в социальных сетях подобного сюжета обнаружить не удалось, а оформление вирусного видео отличается от используемого этим СМИ. Хотя у визуального контента The Jerusalem Post и отсутствует единый дизайн-код, у опубликованных изданием роликов есть характерная деталь — в последнее время израильская газета практически не использует в них свой логотип, за последние четыре месяца он появился на видео лишь единожды. Кроме того, в вирусном ролике использован старый логотип: с апреля 2023 года The Jerusalem Post заменила его на другой, а видео в Facebook снабжены логотипом с полным названием издания.