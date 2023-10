Правда ли, что израильский кондитер испёк торт с повешенным Владимиром Зеленским?

Используемое в качестве доказательства видео имитирует дизайн роликов, которые публикует израильская англоязычная газета The Jerusalem Post — в левом верхнем углу можно заметить логотип издания. Однако ни на официальном сайте, ни в аккаунтах The Jerusalem Post в социальных сетях подобного сюжета обнаружить не удалось, а оформление вирусного видео отличается от используемого этим СМИ. Хотя у визуального контента The Jerusalem Post и отсутствует единый дизайн-код, у опубликованных изданием роликов есть характерная деталь — в последнее время израильская газета практически не использует в них свой логотип, за последние четыре месяца он появился на видео лишь единожды. Кроме того, в вирусном ролике использован старый логотип: с апреля 2023 года The Jerusalem Post заменила его на другой, а видео в Facebook снабжены логотипом с полным названием издания.