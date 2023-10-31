Полиция в Париже ранила женщину в хиджабе, опасаясь теракта

По данным СМИ, пассажиры пригородного поезда вызвали по телефону полицию, так как в одном из вагонов женщина в хиджабе вела себя агрессивно и неоднократно выкрикивала „Аллах акбар“.

Полиция оцепила станцию метро Bibliothèque François Mitterrand, эвакуировав пассажиров. Остававшейся на станции женщине предложили сдаться, но она отказалась выполнять требования полиции и угрожала взорвать себя.

Поведение женщины „наводит на мысль об исламистских мотивах“

В ответ один из полицейских, опасаясь угрозы теракта, выстрелил в женщину, ранив ее в живот. На место происшествия были вызваны парамедики, оказавшие женщине первую помощь, после чего ее доставили в ближайшую больницу. Взрывчатки при ней не оказалось. Канал BFM TV со ссылкой на источники в полиции сообщил, что поведение женщины наводит на мысль об исламистских, „террористических“ мотивах.

В отношении женщины начато расследование по факту „угрозы убийством и запугивания“. Полицейский надзорный орган, отвечающий за проведение внутренних расследований, начал проверку в связи с применением огнестрельного оружия служащим полиции.

После нападения исламиста на школу в Аррасе, в результате которого был убит учитель и еще двое сотрудников получили ранения, во Франции ввели высший из трех уровней террористической угрозы, меры безопасности были значительно усилены, отмечает DW.

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