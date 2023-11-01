Педагог из Ида-Вирумаа о реформе: „Мы боимся остаться на улице, чувствуем себя униженными. И очень жаль детей, которые опустят руки“

А ситуации могли быть любыми. А если ты – мать-одиночка? У тебя просто не было денег, чтобы заплатить за курсы. Изначально многие курсы эстонского языка не были качественными по методике преподавания. Сейчас другая ситуация, но когда-то курсы были очень дорогими и часто велись без какой-либо нормальной методики.

– С 1 сентября следующего года должна быть категория С1 у всех учителей. Те, кто учил в школе эстонский, кто потом в университете учился на эстонском, у них достаточно было времени, чтобы освоить язык. Но если мы говорим о людях, которые сейчас старше 55 лет, которые не учили в школе эстонский, которые получали высшее образование на русском языке, у них в силу многих причин просто физически нет сил сейчас на то, чтобы свой уровень эстонского языка повысить до этой категории.

– Учитель – это работа, которая изнашивает человека не только психологически, но и физически. Естественно, это заканчивается инфарктами, инсультами. И даже самые мудрые, стойкие, с самым здоровым образом жизни люди, которые работают в школьной сфере, к пенсионному возрасту становятся беспомощными. И именно в этот момент вместо — я не говорю о благодарности даже за качественно сделанную работу — их спрашивают: почему не выучили эстонский?

Учительница из Нарвы, которая много лет работает в школе, согласилась на общение, но анонимно (личность и настоящее имя редакции известны). Она считает, что идея перехода на эстонский язык при обучении русскоязычных детей в том виде, в котором она первоначально была высказана (когда речь шла о 2030 годе – ред.), интересна и понятна. Но методы, которые сейчас использует министерство образования, делают переход резким, что плохо и для учителей, и для детей. Мы поговорили о причинах, почему не удалось вовремя выучить эстонский, как она и ее коллеги себя чувствуют в сложившейся ситуации, какие изменения, на ее взгляд, произойдут с детьми после сентября 2024 года.

Учителя отвечают примерно так: „Меня же еще раньше уволят“ или „Зачем я буду об этом говорить, родители учеников прочитают“, „А что изменится?“, „Я хожу на курсы, не верю, что смогу сдать, но я стараюсь“. В последнее время учителя живут буквально в обнимку с валерьянкой и другими успокоительными, особенно те, кому больше 55 лет.

Идти учить язык сейчас? У многих учителей в возрасте накопился список заболеваний. Некоторым просто не высидеть часовые занятия после своих уроков из-за больного позвоночника, у других – проблемы со зрением или слухом. Они не мешают работать, но дополнительно много часов заниматься – это уже слишком для них.

Многие учителя живут без семьи, без каких-то других увлечений. Потому что школа, если работать по-настоящему, занимает 24 часа в сутки.

Важно также понимать, что изначально у людей разные способности. Кто-то может быть прекрасным физиком и химиком, а кто-то может изучить пять иностранных языков.

Сейчас у нас вместо признания есть страх остаться на улице. Да, у многих за плечами магистратура, но русский язык больше не ценится, поэтому мы останемся без работы. Многие учителя живут без семьи, без каких-то других увлечений. Потому что школа, если работать по-настоящему, занимает 24 часа в сутки.

Из-за панического страха, который сейчас нагнетается, попытки выучить язык до нужного уровня сводятся почти к нулю, потому что все люди этого возраста находятся в сильном стрессе из-за того, что им нечем будет платить за жилье, у них не будет куска хлеба.

Мы окажемся на улице без работы. И, что грустно, мы не будем сокращены, нас уволят как не соответствующих своей работе.

„Позиция государства негуманна“

– Мне кажется, с позиции государства, с одной стороны, негуманно так делать, а с другой – экономически не рационально, потому что на сегодняшний день у учителей, кому за 55 лет, нет возможности искать другую работу. Чтобы переходить на физический труд, у них нет здоровья. При этом у них есть любовь к школе и большие знания. В первую очередь я говорю о тех людях в школе, которые создают лицо гимназии или другого какого-то учебного заведения, людях, которые в течение 20 лет обеспечивают высокие результаты учеников на республиканских олимпиадах, например.

Я боюсь, что мы столкнемся с тем, что увидим толпу людей, которая не может справиться с проблемой, устроенной государством.