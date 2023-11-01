Педагог из Ида-Вирумаа о реформе: „Мы боимся остаться на улице, чувствуем себя униженными. И очень жаль детей, которые опустят руки“(105)
„Это молчание ягнят, когда нас ведут на заклание, а мы не можем ничего сказать“, – такое сравнение привела учительница из Нарвы, объясняя нежелание педагогов говорить о том, что их ждет. Сама она сказала, но анонимно. Учителя, к которым корреспондент RusDelfi обращался с предложением рассказать, как они видят текущую ситуацию перехода на эстонский язык обучения, отказались говорить открыто.
Учителя отвечают примерно так: „Меня же еще раньше уволят“ или „Зачем я буду об этом говорить, родители учеников прочитают“, „А что изменится?“, „Я хожу на курсы, не верю, что смогу сдать, но я стараюсь“. В последнее время учителя живут буквально в обнимку с валерьянкой и другими успокоительными, особенно те, кому больше 55 лет.
Учительница из Нарвы, которая много лет работает в школе, согласилась на общение, но анонимно (личность и настоящее имя редакции известны). Она считает, что идея перехода на эстонский язык при обучении русскоязычных детей в том виде, в котором она первоначально была высказана (когда речь шла о 2030 годе – ред.), интересна и понятна. Но методы, которые сейчас использует министерство образования, делают переход резким, что плохо и для учителей, и для детей. Мы поговорили о причинах, почему не удалось вовремя выучить эстонский, как она и ее коллеги себя чувствуют в сложившейся ситуации, какие изменения, на ее взгляд, произойдут с детьми после сентября 2024 года.
– Учитель – это работа, которая изнашивает человека не только психологически, но и физически. Естественно, это заканчивается инфарктами, инсультами. И даже самые мудрые, стойкие, с самым здоровым образом жизни люди, которые работают в школьной сфере, к пенсионному возрасту становятся беспомощными. И именно в этот момент вместо — я не говорю о благодарности даже за качественно сделанную работу — их спрашивают: почему не выучили эстонский?
О причинах, почему так сложилось с изучением эстонского
– С 1 сентября следующего года должна быть категория С1 у всех учителей. Те, кто учил в школе эстонский, кто потом в университете учился на эстонском, у них достаточно было времени, чтобы освоить язык. Но если мы говорим о людях, которые сейчас старше 55 лет, которые не учили в школе эстонский, которые получали высшее образование на русском языке, у них в силу многих причин просто физически нет сил сейчас на то, чтобы свой уровень эстонского языка повысить до этой категории.
А ситуации могли быть любыми. А если ты – мать-одиночка? У тебя просто не было денег, чтобы заплатить за курсы. Изначально многие курсы эстонского языка не были качественными по методике преподавания. Сейчас другая ситуация, но когда-то курсы были очень дорогими и часто велись без какой-либо нормальной методики.
Идти учить язык сейчас? У многих учителей в возрасте накопился список заболеваний. Некоторым просто не высидеть часовые занятия после своих уроков из-за больного позвоночника, у других – проблемы со зрением или слухом. Они не мешают работать, но дополнительно много часов заниматься – это уже слишком для них.
Многие учителя живут без семьи, без каких-то других увлечений. Потому что школа, если работать по-настоящему, занимает 24 часа в сутки.
Важно также понимать, что изначально у людей разные способности. Кто-то может быть прекрасным физиком и химиком, а кто-то может изучить пять иностранных языков.
Сейчас у нас вместо признания есть страх остаться на улице. Да, у многих за плечами магистратура, но русский язык больше не ценится, поэтому мы останемся без работы. Многие учителя живут без семьи, без каких-то других увлечений. Потому что школа, если работать по-настоящему, занимает 24 часа в сутки.
Из-за панического страха, который сейчас нагнетается, попытки выучить язык до нужного уровня сводятся почти к нулю, потому что все люди этого возраста находятся в сильном стрессе из-за того, что им нечем будет платить за жилье, у них не будет куска хлеба.
Мы окажемся на улице без работы. И, что грустно, мы не будем сокращены, нас уволят как не соответствующих своей работе.
„Позиция государства негуманна“
– Мне кажется, с позиции государства, с одной стороны, негуманно так делать, а с другой – экономически не рационально, потому что на сегодняшний день у учителей, кому за 55 лет, нет возможности искать другую работу. Чтобы переходить на физический труд, у них нет здоровья. При этом у них есть любовь к школе и большие знания. В первую очередь я говорю о тех людях в школе, которые создают лицо гимназии или другого какого-то учебного заведения, людях, которые в течение 20 лет обеспечивают высокие результаты учеников на республиканских олимпиадах, например.
Я боюсь, что мы столкнемся с тем, что увидим толпу людей, которая не может справиться с проблемой, устроенной государством.
У нас в Ида-Вирумаа нет такого количества рабочих мест, чтобы все, кто уйдет из школы, нашли себе новую работу. Просто нет. Да, наверное, есть вакансии сварщиков. Для человека, которому 50 лет? И требуется, может, три сварщика, но не 600! И что произойдет дальше? Почему-то государство считает, что у него есть деньги содержать новых безработных. Если дать им доработать до пенсии, то не будет голодных бунтов, понимаете? Но я боюсь, что мы столкнемся с тем, что увидим толпу людей, которая не может справиться с проблемой, устроенной государством.
Сколько у нас замечательных идей, как сделать, чтобы ученик был нацелен на развитие, на помощь своему окружению и государству, на творчество, на самые разные позитивные мысли и действия, на то, чтобы школа была экологичной и прочее, прочее. Но что государство сейчас скажет ученикам, что им покажет? Что можно человека выбросить из жизни, можно взять и перестать учитывать его жизнь?
Я понимаю правительство, которое хочет изменить ситуацию с языком. Но сейчас оно скорее выдавливает русский язык, чем меняет ситуацию к лучшему. Для одних оно что-то хорошее делает, а других – практически уничтожает. Хотелось бы, чтобы была проявлена мудрость и сделаны определенные математические вычисления, которые позволят увидеть, что дайте три-четыре года человеку доработать до своей пенсии, и ситуация будет лучше: учитель выйдет на пенсию без инфаркта или инсульта, он будет жизнеспособен и будет в состоянии себя содержать.
Эта ситуация унизительная для людей, которые все-таки пытались в течение всей своей жизни работать на благо и этого города, и этой страны.
Эта ситуация унизительна для людей, которые все-таки пытались в течение всей своей жизни работать на благо и этого города, и этой страны. Поэтому мне кажется, что к своим гражданам страна должна относиться с большим терпением и милосердием, потому что, как известно, уровень общества определяется отношением к детям и старикам. К сожалению, процесс перехода бьет и по тем, и по другим.
„Мы получим поколение людей, которые не питают интереса к жизни“
– Может получиться, что дети, перейдя на эстонский язык обучения, к сожалению, окажутся не в руках опытных преподавателей. В школы придут работать люди без опыта, не имеющие еще навыков, своих разработок. Особенно страшно по этому поводу за детей с особенностями здоровья.
Привлечение молодых специалистов в школы – это прекрасно. Всегда все хотели этого. Но не всегда молодые люди выдерживают эту работу. Надо понимать, что эта работа очень трудная и кому-то она подходит, а для кого-то – гораздо легче стать, не знаю, блогером, например.
Дети с высокими интеллектуальными способностями перейдут на самообразование, возможно, у них отличная самоорганизация, а что делать тем, кто не имеет таких способностей? Они, скорее всего, просто опустят руки, и мы получим поколение людей, которые не питают интереса к жизни и к жизнедеятельности вообще. Плюс депрессивное состояние у педагогов, которые будут понимать, что над ними висит дамоклов меч, и они скоро лишатся работы. А ведь известно, что для многих учителей их работа – это единственное предназначение в жизни.
Можно было бы взять помощников учителей на время перехода, чтобы поддержать детей. Но об этом не говорят, скорее всего, такой возможности не будет. Государство четко на этот вопрос ответило, что помощник учителя – это проблема муниципалитета. Государство не дает этих ставок и зарплат.
В целом я вижу сейчас эту ситуацию очень трагичной для многих людей. Это сделает намного хуже общее состояние в городе.
У родителей появится колоссальная проблема с тем, как помочь своему ребенку. На что рассчитывает государство? То, что все родители найдут деньги на репетиторов? Нет, у нас в регионе такой возможности нет.
В целом, я вижу сейчас эту ситуацию очень трагичной для многих людей. Это сделает намного хуже общее состояние в городе. Потому что, если одновременно от 400 до 600 людей станут безработными, они не смогут ничего покупать, не смогут ходить на какие-то мероприятия.
Поэтому я думаю, что было бы очень разумно принимать более взвешенные решения и смотреть на эту ситуацию более персонально, чтобы в каждой школе были свои пути решения и перехода на эстонский язык обучения.
Почему учителя молчат, несмотря на панику? Потому что надо быть лучшими
– Учителя стараются не показывать свою панику, и каждый свою боль и проблему держит внутри. Каждый привык, что для учеников он должен быть самым лучшим и позитивным. Мы свои эмоции оставляем за пределами класса. Учитель должен настраивать учеников на позитивное отношение к жизни. Поэтому учителя находятся в такой ситуации. Это молчание ягнят, когда нас ведут на заклание, а мы не можем ничего сказать, решение принято на государственном уровне.
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