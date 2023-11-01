RUSDELFI В УКРАИНЕ | „За детей обидно, которые гибнут от их ракет“. Что движет танкистами ВСУ

Танкист Виталий Омельчук на фронте недавно, полгода. Однако уже принимал участие в выполнении боевых задач. По словам Виталия, его экипаж выезжал, чтобы отвлечь внимание противника на себя.

„Оттягивали артиллерию, огонь на себя, - поясняет он. - Там штурм был немного с другой стороны“. Виталий признается, что было страшно. „Ну, а что делать? Надо выполнять боевые задания“, - говорит он. Танкист поясняет, что на задание экипаж выезжал без боекомплекта - если будет попадание, то ничего не сдетонирует.

Вадим Хавер, как и Виталий, на фронте совсем недавно. На саркастический вопрос, где он был все это время, танкист отвечает: „Дома. Там жена, ребенок 4-летний. Решил пойти [воевать], задолбали эти уроды“.

„Прятался он“, - съязвил один из его из побратимов.

Хавер заверяет, что уже готов идти в бой. „За детей обидно, которые гибнут от их ракет“, - продолжает он и заверяет, что настрой у всех его побратимов боевой.

Вадим Хавер За детей обидно, которые гибнут от их ракет

„Все готовы их отсюда выгонять, хватит уже этой войны“, - говорит Хавер.

Влад Пеньков - оператор-наводчик танка. О специфике своей работы он говорит так: „Если я не заметил цель вовремя, а командир видит, то он мне говорит, в какую сторону стрелять, либо направляет. А потом мы бьем врага“.

Влад признается, что в бой всегда идти страшно. „Страшно всем, нет такого, чтобы не страшно. А что делать?“ - задается он вопросом. „Пока стоишь - страшно, а когда начинаешь работаешь, уже не думаешь. Думаешь, чтобы попасть только“, - продолжает он. Самое близкое расстояние, на которое Влад подходил к врагу - 200-300 метров.

„Один раз ждали колонну - 4 или 5 танков было. Колонна их ехала, танки, бэхи (БМП - прим. RusDelfi), так нормально им вломили тогда. Но нас тоже немножко подбили. У нас тралы были противопехотные спереди. И получается, что в них попало. Один трал срезало, другой немножко. Мы сняли их и поехали. Немного посекло и пушку, и по танчику кумулятивная струя попала“, - рассказывает он.