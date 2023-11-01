МНЕНИЕ | COVID ушел, а грипп остался(11)
Пандемия COVID-19 не только унесла жизни миллионов людей по всему миру, но повлияла на нашу культуру вакцинации. Резко приучившись вакцинироваться от новой болезни, мы забыли, что остальные и зачастую более агрессивные вирусы, например вирус гриппа, никуда не делись, и по-прежнему представляют грозную сезонную опасность, пишет доктор Елизавета Каледина.
Наверняка большинство из нас помнит страшные кадры из отделений интенсивной терапии по всему миру, когда люди дни и недели проводили под аппаратами вентиляции легких. Сегодня эти кадры ушли с экранов наших телевизоров, но остались в отделениях интенсивной терапии. Осенью мы болеем все чаще, имеем больший т.с. негативный потенциал для развития осложнений, вирусы активно распространяют дети детсадовского и школьного возраста. Для тех, у кого есть хронические заболевания или другие факторы риска, например, привычка к курению - это опасный период. Да что там, даже у здорового человека может случиться сложный период на работе, период стресса и большой нагрузки, когда организм более восприимчив к болезням. В этот момент агрессивный вирус гриппа может привести даже к терминальным последствиям.
Многие годы я, как врач, слышу о сотнях случаев тяжелой болезни, которых можно было бы избежать простым и проверенным способом: вакцинацией. Так почему мы этого не делаем?
И тем не менее, зная об этом, наши люди не вакцинируются от гриппа, а после периода COVID как будто забыли, что этот сезонный вирус по-прежнему коварен. И так один из самых низких показателей вакцинированности населения по Европе, у нас в стране он еще снизился за последние годы. Кто-то надеется на свой иммунитет, кто-то на удачу или новое лекарство против гриппа, которое, кстати, эффективно, если применяется в самом начале болезни (тогда как наша система связи с семейными врачами, скорость выписывание лекарства и выкупления его может растянуться не на часы, но на дни). Многие годы я, как врач, слышу о сотнях случаев тяжелой болезни, которые можно было бы избежать простым и проверенным способом: вакцинацией. Так почему мы этого не делаем?
Конечно, это касается не всех жителей Эстонии, но в целом превентивная медицина - это не наша национальная черта. Нашим людям нравится лечится по конкретному поводу, когда визита ко врачу уже не избежать. Но вот заскочить к семейному на прививку - это уже сложно. Удивительно, что скрининговые исследования и вакцинация, которые приходят на дом или на работу к жителю Эстонии - чрезвычайно востребованы, но вакцинация на местах проходит слабо. И вот я, как врач, задаюсь вопросом, неужели нам действительно сложно найти в своей рутине лишние 30 минут? Позаботиться о себе и своей семье заранее, подстраховаться? Особенно, если имеются четкие показания или риски, связанные с хроническими заболеваниями? Ведь вы же не ленитесь на работе и дома! И вдруг даже лишний час найти не можете, чтобы заскочить ко врачу. Несмотря на ежедневную занятость, я призываю всех трезво оценить риски, найти свободные полчаса и подстраховаться на осень.
Нашим людям нравится лечится по конкретному поводу, когда визита ко врачу уже не избежать.
Погода нас в эту осень совсем не радует, а значит и сезонные заболевания могут прийти раньше, чем обычно. Не пропустите момент и позаботьтесь о себе и своей семье. Грипп никуда не исчез, как оказалось, он живучее новых вирусов, а значит требует по-прежнему повышенного внимания каждого из нас. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!
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