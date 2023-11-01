МНЕНИЕ | COVID ушел, а грипп остался

Наверняка большинство из нас помнит страшные кадры из отделений интенсивной терапии по всему миру, когда люди дни и недели проводили под аппаратами вентиляции легких. Сегодня эти кадры ушли с экранов наших телевизоров, но остались в отделениях интенсивной терапии. Осенью мы болеем все чаще, имеем больший т.с. негативный потенциал для развития осложнений, вирусы активно распространяют дети детсадовского и школьного возраста. Для тех, у кого есть хронические заболевания или другие факторы риска, например, привычка к курению - это опасный период. Да что там, даже у здорового человека может случиться сложный период на работе, период стресса и большой нагрузки, когда организм более восприимчив к болезням. В этот момент агрессивный вирус гриппа может привести даже к терминальным последствиям.

Многие годы я, как врач, слышу о сотнях случаев тяжелой болезни, которых можно было бы избежать простым и проверенным способом: вакцинацией. Так почему мы этого не делаем?

И тем не менее, зная об этом, наши люди не вакцинируются от гриппа, а после периода COVID как будто забыли, что этот сезонный вирус по-прежнему коварен. И так один из самых низких показателей вакцинированности населения по Европе, у нас в стране он еще снизился за последние годы. Кто-то надеется на свой иммунитет, кто-то на удачу или новое лекарство против гриппа, которое, кстати, эффективно, если применяется в самом начале болезни (тогда как наша система связи с семейными врачами, скорость выписывание лекарства и выкупления его может растянуться не на часы, но на дни). Многие годы я, как врач, слышу о сотнях случаев тяжелой болезни, которые можно было бы избежать простым и проверенным способом: вакцинацией. Так почему мы этого не делаем?