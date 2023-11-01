ПОДКАСТ | Доходы - как мама в декрете стала предпринимателем

Надя создатель бренда Rent4Kids - это услуга для родителей по аренде всего необходимого для поездок с детьми - от специальных ультралегких колясок до автокресел и чемоданов, которые можно взять с собой даже в салон самолета. Клиентами являются родители малышей в возрасте от трех месяцев до 4х лет, которые хотят сделать путешествие с детьми более приятным процессом, но при этом избавляя себя от необходимости покупать лишнее.

Надя работает специалистом в найме, но находясь в декрете заинтересовалась финансовой грамотностью и идеей дополнительного заработка, которое бы вписалось в „декретную“ жизнь, но при этом принесло ей разнообразия в материнские будни.

Не имея предпринимательского опыта, но заручившись поддержкой мужа, она зарегистрировала фирму, оформила сайт и начала с тех вещей, который уже имелись дома, а остальные купила уже в процессе, отталкиваясь от интереса клиентов. Знания из найма понадобились, чтобы составить бизнес-план, утвердить бюджет, собрать ассортимент, настроить рекламу. Также пригодились и навыки фотографирования и знание языков. Бухгалтерии она училась сама с помощью литературы и различных источников, также разобралась с тем, как правильно ухаживать и чистить вещи после того, как их возвращали клиенты.

Надя отмечает, то стартовый капитал у нее получилось собрать благодаря тому, что она давно ведет бюджет и держит свои расходы под контролем. Конечно, имея двоих детей начинать вести бюджет сложнее, поэтому лучше начать это делать раньше, до того как у вас они появились. С 2019 Надя также увлеклась финансовой грамотностью и инвестированием, чтобы защитить свои сбережения от инфляции и обеспечить семье дополнительный капитал в будущем.

Личный опыт гостьи, которая не побоялась начать собственное дело с двумя детьми, выйдя из зоны комфорта, без сомнения зарядит вас вдохновением и особенно будет полезен тем, кто только задумывается о предпринимательстве, но не знает с чего начать. Приятного прослушивания!