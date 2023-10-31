Новый персонаж в скандале! Мартин Хельме признает: я давал дочери топливную карту Рийгикогу

10 февраля 2022 года. До выборов еще далеко. У власти все еще находится правительство, возглавляемое Партией реформ и Центристской партией. Даже россияне еще не вторглись в Украину. Мартин Хельме председательствует на заседании Рийгикогу на Тоомпеа.

Часы показывают 12:26. Народные избранники в этот момент обсуждают гражданское общество Эстонии в большом зале. На трибуну выходит Пеэтер Эрнитс (EKRE).

Во время выступления Эрнитса неподалеку находится Хельме. За столом председателя Рийгикогу. Он не уйдет оттуда ни на мгновение. Выступление представителя EKRE заканчивается в 12:35.

В то же время происходит нечто действительно странное. В 12:29 кто-то заправил 62,23 литра бензина по топливной карте Alexela члена Рийгикогу Мартина Хельме. Из кармана налогоплательщиков председателю Рийгикогу будут возмещены 96,03 евро.

Хельме признается „Экспрессу“, что у него нет сверхспособностей. Он не может председательствовать на заседании Рийгикогу и одновременно заправлять бензобак своего автомобиля.

„Думаю, заправлялась моя дочь. Иногда она возит меня и за меня заправляется“, - объясняет Хельме.

Однако такое объяснение вызывает еще больше вопросов. Мартин Хельме на момент странной заправки был заместителем председателя Рийгикогу. Однако у спикера и вице-спикеров парламента есть водители, которые возят их домой и на работу.

Хельме уже четвертый член парламента, чья топливная карта использовалась в то время, когда он сам находился где-то в другом месте. Калле Грюнталь (бывший член EKRE) был первым, кого поймали на этой уловке, и Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело по факту использования им топлива. Кроме того, такой же трюк проделали Хенн Пыллуаас (EKRE) и Андрус Зеэме (Партия реформ). Первый из них признался, что дал топливную карту вместе с автомобилем жене, а второй заявил, что топливные карты перепутались дома и он вернет деньги в канцелярию Рийгикогу.