Новый персонаж в скандале! Мартин Хельме признает: я давал дочери топливную карту Рийгикогу(25)
В скандал, связанный с топливными картами депутатов, попал самый известный член парламента - Мартин Хельме, председатель EKRE, пишет „Эстонский Экспресс“.
10 февраля 2022 года. До выборов еще далеко. У власти все еще находится правительство, возглавляемое Партией реформ и Центристской партией. Даже россияне еще не вторглись в Украину. Мартин Хельме председательствует на заседании Рийгикогу на Тоомпеа.
Часы показывают 12:26. Народные избранники в этот момент обсуждают гражданское общество Эстонии в большом зале. На трибуну выходит Пеэтер Эрнитс (EKRE).
Во время выступления Эрнитса неподалеку находится Хельме. За столом председателя Рийгикогу. Он не уйдет оттуда ни на мгновение. Выступление представителя EKRE заканчивается в 12:35.
В то же время происходит нечто действительно странное. В 12:29 кто-то заправил 62,23 литра бензина по топливной карте Alexela члена Рийгикогу Мартина Хельме. Из кармана налогоплательщиков председателю Рийгикогу будут возмещены 96,03 евро.
Хельме признается „Экспрессу“, что у него нет сверхспособностей. Он не может председательствовать на заседании Рийгикогу и одновременно заправлять бензобак своего автомобиля.
„Думаю, заправлялась моя дочь. Иногда она возит меня и за меня заправляется“, - объясняет Хельме.
Однако такое объяснение вызывает еще больше вопросов. Мартин Хельме на момент странной заправки был заместителем председателя Рийгикогу. Однако у спикера и вице-спикеров парламента есть водители, которые возят их домой и на работу.
Хельме уже четвертый член парламента, чья топливная карта использовалась в то время, когда он сам находился где-то в другом месте. Калле Грюнталь (бывший член EKRE) был первым, кого поймали на этой уловке, и Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело по факту использования им топлива. Кроме того, такой же трюк проделали Хенн Пыллуаас (EKRE) и Андрус Зеэме (Партия реформ). Первый из них признался, что дал топливную карту вместе с автомобилем жене, а второй заявил, что топливные карты перепутались дома и он вернет деньги в канцелярию Рийгикогу.
В отличие от Грюнталя, Зеэме и Пыллуаас избежали уголовного наказания. Гособвинитель Алан Рюйтель пояснил, что в их случае возможный ущерб от заправки не превысил нижнего предела преступления, то есть 200 евро. Таким образом, Хельме тоже может вздохнуть с облегчением, ведь его заправка по карте не превышает лимита в 200 евро.
Представитель Рийгикогу Карин Кангро по делу Грюнталя пояснила, что теоретически передача топливной карты третьему лицу разрешена, но это не должно менять цели ее использования.
Наконец, стоит вспомнить, что сказал о деле Грюнталя председатель Рийгикогу Лаури Хуссар: „[В частном секторе] передача топливной карты предприятия третьим лицам в неизвестных целях, вероятно, приведет к увольнению“.
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