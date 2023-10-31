Сможет ли Израиль достичь своих целей в секторе Газа?

Однако Израиль воевал с ХАМАС уже четыре раза, но так и не сумел добиться прекращения ракетных обстрелов своей территории из сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что главная цель операции состоит в том, чтобы лишить ХАМАС военного потенциала, который давал бы ему возможность „угрожать Израилю или убивать израильских граждан“.

Ослабление ХАМАС может быть более реалистичной целью, нежели его полный демонтаж.

„Я не думаю, что Израиль сможет ликвидировать каждого члена ХАМАС, потому что это означало бы уничтожение самой идеи радикального ислама, — говорит военный аналитик Амир Бар Шалом из Армейского радио Израиля. — Но его можно ослабить настолько, чтобы он потерял все свои операционные возможности“.

Кроме того, перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) стоит дополнительная и очень непростая задача по спасению 239 заложников, удерживаемых в неизвестных местах на территории сектора Газа.

Вторжение в сектор Газа автоматически означает бои в плотной городской застройке и несет огромный риск для гражданского населения сектора, которое насчитывает более двух миллионов человек. Власти в Газе, контролируемые ХАМАС, говорят, что 8000 мирных жителей уже погибли, а еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Если цель операции „Железные мечи“ именно такова, то она существенно более амбициозна, нежели любые прежние военные операции Израиля в Газе, и на ее достижение могут потребоваться несколько месяцев. Но реалистична ли такая цель, и может ли военное командование обеспечить ее достижение?

Израиль заявил, что расширяет наземную операцию в секторе Газа именно для достижения обозначенных задач. Израильтяне также уверяют, что как только они убедятся в том, что ХАМАС полностью побежден, они из сектора Газа уйдут. Например, министр обороны Йоав Галант сказал, что Израилю необходимо обеспечить „новый режим безопасности“, но он не намерен отвечать за повседневную жизнь людей в Газе.

„Каждый член ХАМАС — мертвец“, — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как боевики этой группировки в ходе беспрецедентного нападения на Израиль убили более 1400 человек. Позднее он же поклялся, что „машина террора“ и политическая структура ХАМАС будут демонтированы.

Вопрос, однако, состоит в том, как долго Израиль сможет продолжать эту военную кампанию в условиях, когда часть международной общественности все громче требует прекратить огонь, число погибших растет, поставки воды, электроэнергии и топлива прекращены, а ООН все время говорит о разворачивающейся гуманитарной катастрофе.

Власти Израиля предупредили своих граждан, чтобы они готовились к длительной войне. В армию было призвано рекордное число резервистов, причем явились даже те, кому повестки не рассылались. В общей сложности вооруженные силы пополнились на 360 тысяч человек.

Это одна из причин, по которой Израиль потребовал эвакуации жителей северной половины сектора Газа на юг по границе с руслом пересыхающей реки (вади) Газы.

В 2014 году израильские пехотные батальоны понесли в боях в северном районе города Газа тяжелые потери от противотанковых мин, снайперов и засад, при этом погибли и сотни мирных жителей.

Вооруженное крыло ХАМАС, „Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам“, готовится к израильскому наступлению. Наверняка устанавливаются взрывные устройства и планируется, где и как лучше устроить засады. Для нападения на израильских военных ХАМАС, скорее всего, использует и свою весьма обширную сеть туннелей.

Итог военной операции зависит от нескольких факторов, которые при неблагоприятном раскладе могут ее сорвать.

В конечном счете, ситуация такова, что, как сказал министр обороны Галант, следующие 75 лет существования Израиля будут во многом определяться итогами этой войны.

Военное крыло ХАМАС насчитывает более 25 тысяч человек. При этом, по словам Мильштейна, в группировке состоят еще 80-90 тысяч человек, которые обеспечивают ее социальную инфраструктуру.

Майкл Мильштейн, руководитель форума палестинских исследований Тель-Авивского университета, согласен, что уничтожить ХАМАС будет очень сложно. По его мнению, было бы наивным считать, что можно искоренить идеологию, лежащую в основе деятельности этой группировки, которая возникла как палестинское ответвление организации „Братья-мусульмане“. Последняя, в свою очередь, оказала огромное влияние на исламистские движения по всему миру.

„Правительство и военные чувствуют, что у них есть поддержка международного сообщества, по крайней мере, лидеров стран Запада. Поэтому идея такова: давайте мобилизуемся, время у нас есть“, — говорит Йосси Мельман, один из ведущих журналистов Израиля по вопросам безопасности и разведки.

Но он предполагает, что рано или поздно союзники Израиля вмешаются в ситуацию, особенно если увидят фотографии голодающих палестинцев. Требования прекратить огонь тоже будет звучать все громче — по мере того, как будет расти число жертв среди гражданского населения.

„Это очень сложно, потому что [для выполнения поставленных целей] нужно время, а администрация США не позволит вам оставаться в секторе Газа год или два“, — говорит Майкл Мильштейн.

Спасение заложников

Многие заложники являются израильтянами. Но среди них есть и немалое число иностранных граждан, а также людей с двойным гражданством. Это означает, что власти других стран, включая США, Францию и Великобританию, заинтересованы в том, чтобы эта операция проходила таким образом, чтобы их можно было безопасно освободить.

Французский специалист по военной стратегии полковник Мишель Гойя говорит, что перед ЦАХАЛ стоит совершенно однозначный выбор: либо сохранить жизни заложников, либо нанести ХАМАС как можно больше вреда.

Давление на правительство Израиля усиливают и душераздирающие призывы родных и близких тех, кто оказался в плену ХАМАС, освободить их любой ценой.

В 2011 году Израиль обменял более 1000 заключенных членов ХАМАС на солдата Гилада Шалита, который находился в плену более пяти лет.

Но сегодня Израиль дважды подумает, прежде чем согласиться на очередное массовое освобождение заключенных, потому что одним из людей, освобожденных в результате того обмена, был Яхья Синвар, который с тех пор стал политическим лидером ХАМАС в секторе Газа.

Соседи внимательно следят

Еще один фактор, который может повлиять на продолжительность и результат наземной операции — это реакция соседей Израиля.