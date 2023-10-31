МНЕНИЕ | Ближнему Востоку нужен новый Спаситель и Нагорная проповедь

За терактами всегда стоит бедность, малообразованное население и неуверенность в завтрашнем дне. В палестинской ситуации нерешенность территориальных проблем - главный элемент неуверенности. Придется признать, что одностороннее решение о строительстве когда-то израильских поселений на спорной территории является существенным элементом нынешних проблем. Жители этих поселений стали в значительной степени жертвами палестинцев седьмого октября.

Как видите, предыстория неоднозначна и вряд ли поддается решению в режиме „ликвидировать ХАМАС любой ценой, и будет всем счастье“. Нынешняя израильско-палестинская ситуация являет собою пример того, что не бывает решений проблем, выгодных одной стороне. Это иллюзия, всегда нужны терпимость, диалог и взаимный учет интересов сторон. Даже Байден недавно во время визита в Израиль заявил о приверженности США концепции двух государств: „Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире“.

С обеих сторон есть радикалы с крайними точками зрения, не признающие право на существование противоположной стороны. При этом полноценной государственности нет у палестинцев. По данным ООН, до 4,7 млн. человек считаются палестинскими беженцами. Израиль исходит из того, что большинство из них добровольно покинули место проживания по призыву своих лидеров. Но в любом случае, речь идет о многих сотнях тысяч людей, живущих в лагерях. Грустная символика заключается в том, что неподалеку от лагерей беженцев в Иордании находится место крещения Иисуса, с которого началась новая эра жизни человечества.

Не может быть оправдания любым ракетным атакам мирного населения. Но даже с этим на практике много проблем. Израиль говорит только об атаках ХАМАС 7 октября, а арабы предпочитают возвращаться к многолетним страданиям палестинцев, событиям 1967-1973 годов и резолюции ООН того периода, принципиально осуждающей захват территорий через военные действия. Это уже пятая большая война между израильтянами и палестинцами, предыдущие были в 1947, 1956, 1967, 1973 годах. В этих войнах свои территории утратили Сирия (Голанские высоты) и Иордания (Западный берег и Восточный Иерусалим). При этом все претензии Израиль и его союзники игнорируют и объясняют это тем, что это была самозащита, и арабы не признают право их государства на существование.

Есть в этой ситуации и такое измерение: радикалы на Ближнем Востоке не заботятся о собственном выживании. В свою очередь вся европейская „наука побеждать“ завязана на необходимости даже в критических ситуациях дать хоть какую-то возможность сохранить жизнь воину. Очень тяжело воевать против армии шахидов, живущих по иным принципам.

Кто достоин представлять Палестину?

На протяжении 20-го века мировые игроки на Ближнем Востоке совершали общую ошибку - приводили к власти излишне зависимых и не способных ее сохранять без внешней помощи правителей. Большинство сильных местных правителей по этой причине становились непримиримыми противниками Великобритании, США, СССР - РФ и иных мировых игроков. Как нигде это справедливо и в палестинских делах.

Соглашения в Кемп-Дэвиде и Осло произошли при руководстве Организацией Освобождения Палестины Ясиром Арафатом, который в 70-е годы считался одним из руководителей „Черного сентября“, осуществившего теракт в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене. Но именно такие люди в состоянии контролировать соплеменников на Востоке и организовать выполнение каких-либо договоренностей. Иных надежных партнеров найти на Востоке нереально.

Махмуду Аббасу (Абу-Мазен) можно симпатизировать за умеренность, но он катастрофически слабый политик. Именно его проигрыш ХАМАС в 2005 на выборах в парламент Палестинской автономии не позволил воспользоваться шансом на изменения в Палестине после смерти Арафата. Даже с обеспечением собственной безопасности у него большие проблемы (именно из-за этого он сейчас не проявляет активности в борьбе с радикалами). Какой уж тут процесс примирения под его контролем. Большие возможности ХАМАС в нынешних столкновениях с Израилем - это результат необдуманных игр Запада с Аббасом и его друзьями из ФАТХ. Способность этой компании осваивать западную помощь оказалась гораздо выше умения воевать с радикалами.

Слишком многое изменилось в мире