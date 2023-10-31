МНЕНИЕ | Ближнему Востоку нужен новый Спаситель и Нагорная проповедь
Даже происходящее в Украине имеет некоторое подобие соблюдения правил. Всем ясно, что при решающих достижениях одной из сторон она будет диктовать условия мира, а при затягивании есть наготове корейская формула „38 параллель“. У арабо-израильского конфликта предыстория настолько сложная и противоречивая, что ее описание по объему мало отличалось бы от Торы. Попытки достичь примирения, сфокусировавшись лишь на последних событиях, выглядят наивно и контрпродуктивно.
Не может быть оправдания любым ракетным атакам мирного населения. Но даже с этим на практике много проблем. Израиль говорит только об атаках ХАМАС 7 октября, а арабы предпочитают возвращаться к многолетним страданиям палестинцев, событиям 1967-1973 годов и резолюции ООН того периода, принципиально осуждающей захват территорий через военные действия. Это уже пятая большая война между израильтянами и палестинцами, предыдущие были в 1947, 1956, 1967, 1973 годах. В этих войнах свои территории утратили Сирия (Голанские высоты) и Иордания (Западный берег и Восточный Иерусалим). При этом все претензии Израиль и его союзники игнорируют и объясняют это тем, что это была самозащита, и арабы не признают право их государства на существование.
С обеих сторон есть радикалы с крайними точками зрения, не признающие право на существование противоположной стороны. При этом полноценной государственности нет у палестинцев. По данным ООН, до 4,7 млн. человек считаются палестинскими беженцами. Израиль исходит из того, что большинство из них добровольно покинули место проживания по призыву своих лидеров. Но в любом случае, речь идет о многих сотнях тысяч людей, живущих в лагерях. Грустная символика заключается в том, что неподалеку от лагерей беженцев в Иордании находится место крещения Иисуса, с которого началась новая эра жизни человечества.
Как видите, предыстория неоднозначна и вряд ли поддается решению в режиме „ликвидировать ХАМАС любой ценой, и будет всем счастье“. Нынешняя израильско-палестинская ситуация являет собою пример того, что не бывает решений проблем, выгодных одной стороне. Это иллюзия, всегда нужны терпимость, диалог и взаимный учет интересов сторон. Даже Байден недавно во время визита в Израиль заявил о приверженности США концепции двух государств: „Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире“.
Получается гордиев узел, но нет нового Александра Македонского, чтоб его разрубить.
Аксиомы борьбы с терроризмом
За терактами всегда стоит бедность, малообразованное население и неуверенность в завтрашнем дне. В палестинской ситуации нерешенность территориальных проблем - главный элемент неуверенности. Придется признать, что одностороннее решение о строительстве когда-то израильских поселений на спорной территории является существенным элементом нынешних проблем. Жители этих поселений стали в значительной степени жертвами палестинцев седьмого октября.
Есть в этой ситуации и такое измерение: радикалы на Ближнем Востоке не заботятся о собственном выживании. В свою очередь вся европейская „наука побеждать“ завязана на необходимости даже в критических ситуациях дать хоть какую-то возможность сохранить жизнь воину. Очень тяжело воевать против армии шахидов, живущих по иным принципам.
Кто достоин представлять Палестину?
На протяжении 20-го века мировые игроки на Ближнем Востоке совершали общую ошибку - приводили к власти излишне зависимых и не способных ее сохранять без внешней помощи правителей. Большинство сильных местных правителей по этой причине становились непримиримыми противниками Великобритании, США, СССР - РФ и иных мировых игроков. Как нигде это справедливо и в палестинских делах.
Соглашения в Кемп-Дэвиде и Осло произошли при руководстве Организацией Освобождения Палестины Ясиром Арафатом, который в 70-е годы считался одним из руководителей „Черного сентября“, осуществившего теракт в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене. Но именно такие люди в состоянии контролировать соплеменников на Востоке и организовать выполнение каких-либо договоренностей. Иных надежных партнеров найти на Востоке нереально.
Махмуду Аббасу (Абу-Мазен) можно симпатизировать за умеренность, но он катастрофически слабый политик. Именно его проигрыш ХАМАС в 2005 на выборах в парламент Палестинской автономии не позволил воспользоваться шансом на изменения в Палестине после смерти Арафата. Даже с обеспечением собственной безопасности у него большие проблемы (именно из-за этого он сейчас не проявляет активности в борьбе с радикалами). Какой уж тут процесс примирения под его контролем. Большие возможности ХАМАС в нынешних столкновениях с Израилем - это результат необдуманных игр Запада с Аббасом и его друзьями из ФАТХ. Способность этой компании осваивать западную помощь оказалась гораздо выше умения воевать с радикалами.
Слишком многое изменилось в мире
Раньше Израиль не задумываясь отвечал на любые атаки палестинцев, не взирая на трагические издержки для мирного населения Палестины, и при необходимости брал под свой контроль часть территории соседних арабских стран, если этого требовали интересы собственной обороны. Но мир изменился, и не случайно обещанная наземная операция в Газе постоянно откладывается, а Байден поехал в Израиль. Не могут США как в 1973 году дать Израилю карт-бланш. Американские ресурсы перестали быть неограниченными, в случае большого регионального конфликта их может не хватить. Передовики нефтедобычи из мусульманских стран теперь гораздо влиятельнее и самые успешные даже стали кредиторами Америки (в 2016 году долг США саудитам достиг 116,8 млрд. долларов, Кувейту - 44, ОАЭ - 58). Появились новые региональные лидеры. Помимо саудитов, ими стали Турция и Иран. Одному Конфуцию известно, когда вспыхнет китайско-тайваньский конфликт. Даже дух панночки не предскажет, как долго украинцы готовы противостоять РФ. У Байдена не стало свободы действий. В описанной ситуации США не торопятся акцептировать большую операцию в Газе.
Вечные ответы на современные проблемы
Конфликтующие стороны сейчас ведут себя, как будто сложной предыстории не было. Но если палестинцы много веков жили здесь, то с евреями все несколько сложнее. Есть специфический арабский юмор: мы сюда пришли в 634 году и евреев здесь не заметили.
В значительной степени при содействии британцев в конце 19 века появился сионизм в его современном виде. Вновь начал интегрироваться на Ближнем Востоке этнос, который до этого много времени провел вдалеке от исторической родины, алия через много веков стала, по сути, освоением заново этих земель. Вполне логично, если бы проводилась осторожная политика ради создания себе возможности проживания без эксцессов на длительную перспективу.
Сейчас каждой из конфликтующих сторон можно сколько угодно находить в давней истории подтверждение собственной правоты, но конфликт зашел уже так далеко, что может стать пусковым моментом новой мировой войны, новым выстрелом Гаврило Принципа в Сараево и захватом радиостанции в Гляйвице. Обстановка в регионе изменилась, новые факторы негативным образом влияют на возможность примирения. Жизнь в режиме бесконечной мести, без перспектив нормального образования для молодежи, это тупик для палестинцев.
Но ближайшее будущее невесело и для евреев. Антисемиты по всему миру зубоскалят, что есть оружие, против которого Израилю невозможно бороться, а именно - матка молодой палестинки. Благодаря ей доля арабов в населении Израиля через некоторое время (многие считают, что лет через тридцать), сделает их большинством. Параллельно с этим, но гораздо раньше, лет через десять, экономический и военно-политический потенциал стран лидеров арабского мира может сделать невозможным прямой конфликт с палестинцами. По всему миру начались многочисленные выступления против Израиля. Это тоже повод остановить нынешний конфликт быстро и мирно.
В связи с изложенным, обе стороны заинтересованы найти возможность совместного проживания на Святой Земле именно сейчас, потом может быть поздно. И для арабов с израильтянами, и для остального мира. Нужны новые Спасители и их новая Нагорная проповедь. Кто-то должен наконец разрубить узел неразрешимых противоречий.
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