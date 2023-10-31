МНЕНИЕ | Антисемитский бунт в Махачкале ударил по Путину

Помимо Путина градус антиизраильской истерии подогревали местные паблики в телеграме. Один из самых крупных – „Утро Дагестан“ – стал просто рупором и наводчиком для желающих отомстить евреям за Сектор Газа.

В итоге, МВД РФ сообщило, что в беспорядках в аэропорту приняли участие около 1200 человек, по разным данным, было задержано от 20 до 50 человек, 20 пострадали – это в основном ОМОНовцы, которых толпа закидывала камнями.

Призывы не пускать евреев в Дагестан появились в соцсетях около 13 часов в минувшее воскресенье, уже в 18.00 на площади перед аэропортом собралась толпа, пришедшая встретить рейс WZ 4728 из Тель-Авива, который должен был прибыть примерно в 19.00. На месте, в аэропорту, протестующих встретили всего 30 сотрудников полиции. Толпа росла на глазах и набирала силу. Затем ворвалась в здание аэропорта. Мятежники начали требовать документы у людей, проверяя их на наличие израильского гражданства. Затем толпа выплеснулась на стоянку самолетов. В это время часть мятежников блокировали автомобили Росгвардии, которые ехали усмирять беспорядки. В соцсетях появились записи о том, что „не надо трогать ментов, многие из них за нас“. Росавиация, тем временем, направила израильский рейс в Минеральные Воды и в 21.33 закрыла аэропорт Махачкалы сначала до 6 ноября, а потом до 31 октября, „в связи с проникновением на взлетную полосу неизвестных лиц“.

Увещевать толпу приехали: министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов, но уговорить разъяренных погромщиков им не удалось. В итоге, по данным властей, порядок в международном аэропорту навели к 22.30, но местные паблики писали, что протестующие хозяйничали там всю ночь. Людей с прибывшего рейса из Дубая несколько часов не выпускали из самолета, боясь за их безопасность.