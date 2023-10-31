МНЕНИЕ | Антисемитский бунт в Махачкале ударил по Путину
Беспорядки в аэропорту столицы Дагестана – Махачкалы – 29 октября 2023 года уже сравнивают с пригожинским мятежом 24 июня. Масштаб бедствия для российской власти, конечно, несравним, но в очередной раз она продемонстрировала слабость перед „бунтом своих“, а отряды Росгвардии, заточенные на разгон митингов юных оппозиционеров, оказались беспомощными перед толпой мужиков, мечущих в них камни. И конечно, попытка „еврейского погрома“ случилась не просто так. Российская пропаганда с самого нападения ХАМАСа на Израиль сочувствовала палестинцам. Тон в этом хоре задал президент РФ Владимир Путин, отмечает журналист Сергей Ковальченко.
Помимо Путина градус антиизраильской истерии подогревали местные паблики в телеграме. Один из самых крупных – „Утро Дагестан“ – стал просто рупором и наводчиком для желающих отомстить евреям за Сектор Газа.
В итоге, МВД РФ сообщило, что в беспорядках в аэропорту приняли участие около 1200 человек, по разным данным, было задержано от 20 до 50 человек, 20 пострадали – это в основном ОМОНовцы, которых толпа закидывала камнями.
Призывы не пускать евреев в Дагестан появились в соцсетях около 13 часов в минувшее воскресенье, уже в 18.00 на площади перед аэропортом собралась толпа, пришедшая встретить рейс WZ 4728 из Тель-Авива, который должен был прибыть примерно в 19.00. На месте, в аэропорту, протестующих встретили всего 30 сотрудников полиции. Толпа росла на глазах и набирала силу. Затем ворвалась в здание аэропорта. Мятежники начали требовать документы у людей, проверяя их на наличие израильского гражданства. Затем толпа выплеснулась на стоянку самолетов. В это время часть мятежников блокировали автомобили Росгвардии, которые ехали усмирять беспорядки. В соцсетях появились записи о том, что „не надо трогать ментов, многие из них за нас“. Росавиация, тем временем, направила израильский рейс в Минеральные Воды и в 21.33 закрыла аэропорт Махачкалы сначала до 6 ноября, а потом до 31 октября, „в связи с проникновением на взлетную полосу неизвестных лиц“.
Увещевать толпу приехали: министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов, но уговорить разъяренных погромщиков им не удалось. В итоге, по данным властей, порядок в международном аэропорту навели к 22.30, но местные паблики писали, что протестующие хозяйничали там всю ночь. Людей с прибывшего рейса из Дубая несколько часов не выпускали из самолета, боясь за их безопасность.
Самым высоким чиновником, высказавшимся о ситуации, оказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он сказал, что ему стыдно, среди задержанных есть те, кого можно отправить на так называемую СВО, а беспорядки организованы людьми, не желающими социально-экономических преобразований в республике. Как всегда, виноват кто-то другой, но не власти. Потом слова Меликова о том, что часть погромщиков могут отправиться воевать с Украиной, дезавуировали, мол, „спецоперация“ – это „священный долг“, и насильно никого туда не гонят, но осадочек остался. Не удивлюсь, если пройдет пара недель и активных участников беспорядков начнут с полицией забирать в военкоматы.
Прошло немало времени с момента начала беспорядков, но Москва хранит молчание. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать погром. Неудивительно, ведь именно Кремль с момента атаки ХАМАСа на Израиль 7октября проявлял максимум сочувствия к палестинцам. Задавал тон дискуссии сам президент РФ, который постоянно выступает за создание Палестинского государства и рассуждает о том, как страдают люди в Газе. „Палестинские дети“ уже стали в России сакральным мемом, таким же, как „наши ребята“ по отношению к оккупантам, воюющим в Украине.
Владимиру Путину выгоден каждый день войны на Ближнем Востоке, которая, по его мнению, отвлекает мир от войны в Украине.
Меня самого несколько раз спрашивали российские знакомые: не жалко ли мне палестинских детей? Когда людям объясняешь, что 7 октября звери из ХАМАС убивали и резали мирных израильтян и их детей, и государство Израиль имеет право на жесткий ответ на средневековое варварство, люди тебя не слышат. Телевизор ежедневно рассказывает им о страданиях палестинцев, но ничего не говорит о том, почему Армии обороны Израиля пришлось воевать с боевиками ХАМАС, о том, что нет войны с народом и людей предупреждают перед обстрелами и призывают уйти из Сектора Газа, что принято решение раз и навсегда покончить с фанатиками.
Возможно, если бы российские власти были бы умнее и дали команду объективно освещать события в Секторе Газа, то не было бы и погрома в Махачкале, но Владимиру Путину выгоден каждый день войны на Ближнем Востоке, которая, по его мнению, отвлекает мир от войны в Украине. Поэтому и идет идеологическая накачка населения жалостью к палестинцам.
Однако события в Дагестане показали и слабость российских силовиков. Чего стоят кадры из аэропорта, когда толпа забрасывает камнями силы Росгвардии и обращает их в бегство. Легко воевать с мирно протестующей молодежью, выступающей против коррупции, нелегко противостоять толпе разгневанных мужчин, готовых к действию. Это увидели все пользователи российских соцсетей, и многие сделают из этого соответствующие выводы.
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